Ilyen kéttannyelvű általános iskola csak egy van az országban: ez lenne a jövő?

A Nyíregyházi Tankerületi Központ új képzési kínálattal bővíti az intézményi pallettáját, 2019 nyarán jelentették be, hogy a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában francia-magyar kéttannyelvű oktatás indul. Az intézmény megkapta a jogi engedélyeket is, így elindult a tervezés, illetve felkészülés, hogy 2020 szeptemberétől kezdődhessen az oktatás. Az iskola nem véletlenül választotta a francia nyelvet, hosszú évekre nyúlik vissza az idegennyelv oktatása.

Az 1980-as évek végétől van francia nyelvoktatás az intézményben, tehát már hosszú hagyománya van, mondhatjuk, hogy rendszerváltás volt az oktatásban is. Egy nagyszerű kolléga végzi ezt, Szabóné Kutasi Angéla, aki kiváló eredményekkel örvendezteti meg intézményünket, a tanulóinkat és szüleiket minden tanévben. Ez az országos versenyekben nyilvánul meg és a nyelvvizsgák nagy számában. Amikor azon gondolkodtunk, hogy hogyan is orientálódjon az intézményünk a nyelvek felé, akkor az angol és a német mellett a francia is felmerült. Úgy gondoljuk, ez egy újfajta hozzáállás a nyelvoktatáshoz, hiszen az unióban a jogi nyelvezet és az unió egyik nyelve is a francia

- közölte Andó Károly intézményvezető.

Plusz osztályt ezért nem indítanak külön az iskolában, maradnak a hagyományos felállásnál és négy osztály kezdi majd a tanévet szeptemberben. Ezenetúl az A osztályba járók lesznek a nyelvi irányultságú tanulók. Első osztályban játékos módon kezdik majd az oktatást. A tanulóknak a nyolc évfolyamon keresztül heti nyolc francia órájuk lesz, ebből öt nyelvóra, a maradék háromban pedig Franciaország történelmét és hagyományait sajátítják el. Jelenleg két pedagógus oktatja a diákokat, ez biztosan kevésnek bizonyul majd szeptembertől, így a megnövekedett feladatok ellátására új tanárokat is felvesznek majd az Apáczaiba. A diákok és szüleik körében eddig is népszerű volt a francia nyelv, bíznak benne - főleg a visszajelzések alapján -, hogy a kéttannyelvű oktatásra is jelentkeznek majd szép számmal.

Két tanár kezdte el a nyelv oktatását az iskolában, illetve a Michelin nyíregyházi gyárával is jó kapcsolatot épített ki az iskolánk az évek alatt, mint világcég és mint jelentős foglalkoztató vállalat. A cég vezetősége is támogatta ezt az elképzelést, a nálunk tanuló gyerekek szülei is sokszor a francia nyelvet válaszották az intézményben, ez nagyjából a tanulók 15-20 százalékát jelenti. Mi is készítettünk felmérést, visszajelzéseket kértünk és a beiskolázás után megpróbáltuk a francia nyelvet is elhelyezni minden osztály palettáján, de természetesen a négy osztályból háromban marad az angol és német nyelv

- tette hozzá az intézményvezető.

Az előzetes becslések szerint egy jó képességű, szorgalmas diák akár hatodik osztály végén már középfokú nyelvvizsgát, nyolcadik osztály után pedig felsőfokú nyelvvizsgát szerezhet. A tanulóknak hetedik osztálytól pedig egy plusz válaszott nyelvet is oktatnak, így mire egy apáczais diák középsikol jelentkezik, már három nyelvet fog ismerni. A nyíregyházi iskola évtizedek óta eredményesen szerepel az országos versenyeken is, ötödiktől nyolcadik évfolyamig mindig dobogós helyezéseket érnek el a diákok, csapatban pedig szintén az élvonalban vannak a szabolcsi tanulók.

Az iskola feladata, hogy május 31-ig elkészítse a kerettantervet, első osztálytól egészen a nyolcadik évfolyamig. Ez egy nagy kihívás és felelősség is az intézmény életében, korábban ugyanis ilyen még nem készült hazánkban. Egy teljes programmal kell előállniuk, át kell nézni azt is, hogy melyek azok a közismereti tárgyak, amelyeket oktatni kell a diákoknak a heti három nem nyelvészeti francia órán. Ebben segítségükre van a tankerület, illetve a francia intézet is, aki lektort biztosít az Apáczainak ebben a feladatban, de szeptembertől saját lektora is lesz a nyíregyházi intézménynek.

A francia-magyar kéttannyelvű alapfokó oktatás teljesen új és egyedülállónak számít Magyarországon. Középfokon van erre lehetőség más városokban, de alapfokon, tehát általános iskolában eddig még nincs. Nyíregyházán több kéttannyelvű iskola is működik, de azok angol vagy német nyelvű oktatást kínálnak a tanulók számára. Az intézményvezető úgy látja, már a korai érdeklődésből is leszűrhető, hogy lesz, aki a francia oktatást választja első osztályos gyermekének.

2019 áprilisában Pascale Andreani, Franciaország magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete látogatott Nyíregyházára, aki a francia vállalatokon kívül azokbam az iskolákban is járt, ahol régi hagyománya van a nyelv oktatásának. Ilyen a Kölcsey Ferenc Gimnázium és az Eötvös József általános iskola és gimnázium, valamint a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is. A nagykövet már akkor is támogatta az ötletet, miszerint elindulhat a kéttannyelvű általános iskolai képzés Nyíregyházán.

Ha a nyelvvizsgázók számát nézzük, a tavalyi évben az angol és a német nyelv után - ha a cigány és eszperantó nyelveket nem vesszük számításba - a francia volt a harmadik legnépszerűbb a nyelvvizsgázók körében. Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ statisztikájából kiderül, az elmúlt évben összesen 1398 diák jelentkezett francia nyelvvizsgára, így megelőzte a spanyolt is, amelyre 1254-en. Kilenc év alatt 22 758-an vizsgáztak francia nyelvből, az az adatokon is látszik, hogy évre-évre kevesebben, de ez minden nyelvre jellemző szinte. A sikeres diákok a nyelvvizsgák díját vissza is igényelhetik, erre tavaly óta van lehetőségük.

Fotók: Nagy Boglárka