Újabb segítség a termelőknek: így vészelhetik át a járvány okozta nehézségeket

A támogatásra vonatkozó kérelmeket június 29-től három ütemben lehet majd benyújtani a Magyar Államkincstár által erre a célra létrehozott elektronikus felületen - ismertette a miniszter. Elsőként június 29. és július 12. között a baromfi- és a sertéságazat szereplői igényelhetnek a 3, illetve 2,75 milliárd forintos keretösszegből. Rajtuk kívül szintén az első ütemben adhatják be kérelmüket a kertészek és a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások is. A kertészeti ágazatban tevékenykedők részére 1,4 milliárd forint, míg a halgazdálkodóknak 500 millió forint keretösszegű támogatást különítettek el. Ugyanebben a szakaszban jelentkezhetnek az élelmiszeripar szereplői is, számukra mintegy 8 milliárd forint áll rendelkezésre - mondta el a miniszter a közlemény szerint.

A második körben, július 13. és július 27. között nyújthatják be igényeiket a méhészek, valamint az anyajuh és az anyatehén tartók az ágazatonként 1-1 milliárd forint keretösszegű támogatásra, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők pedig mintegy 1,8 milliárd forintos keretösszegig adhatnak be kérelmet. Nagy István hozzátette: ugyancsak ebben a szakaszban kerülnek sorra a zöldségtermesztők, akik 1,2 milliárd keretösszegű átmeneti támogatáshoz juthatnak.

A bortermelők a harmadik szakaszban, július 28. és augusztus 10. között adhatják be átmeneti támogatási kérelmeiket a részükre elkülönített 1,8 milliárd forint keretösszegre. Ebben az ütemben nyújthatnak be kérelmet a lótenyésztők is, 250 millió forint keretösszegre.

A miniszter felhívta a figyelmet, hogy külön 1 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatási keretről született döntés a zöldség-gyümölcs ágazatban a termelői szervezetek megsegítésére. Az intézkedés lehetővé teszi például, hogy a termelői szervezetek - karitatív szervezeteken keresztül - ingyenesen szétoszthassák a megmaradt termékeket, illetve hogy a fogyasztás ösztönzését célzó marketingakciókat indíthassanak.

A fentieken túl további három ágazat részesül még a 25 milliárd forintos többletforrásból. A nyúl- és kecskeágazat esetében a már működő mezőgazdasági csekély összegű jogcímek támogatás összegei és keretösszegei emelkednek.

Címlapkép: Getty Images

