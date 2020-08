Őrületes akciókat robbantottak a boltok: nagy rohamra készülnek

Nemcsak a szülők, diákok és tanárok számára okoz fejtörést az iskolakezdés, hanem az is kérdés, hogy a kiskereskedelemben inkább a füzeteké, iskolatáskáké, vagy a digitális eszközöké, íróasztaloké, ergonómikus székeké lesz-e a főszerep. Még bizonytalan, hogyan kezdődik az idei tanév, vagy ha el is kezdődik hagyományos tantermi körülmények között, meddig fog ez tartani, és mikor kell újra digitális tanrendre állni át. A Pénzcentrum megkérdezte a legnagyobb áruházláncokat, érezhető-e ez a bizonytalanság a vásárlók részéről is, és azt is, hogyan készülnek az idei tanévre a választékkal: hagyományos oktatásra, vagy digitális tanrendre számítanak. Úgy tűnik, hogy

az iskolakezdési szezon idén még nem indult el, még kivárnak a vásárlók, viszont a termékkínálat alapján a boltláncok inkább a tantermi oktatásra számítanak.

A 2020/2021-es tanév az eddigi tervek szerint hagyományos formában indul, ahogy az Gulyás Gergely miniszter is hagsúlyozta a július 30-i Kormányinfo keretében, azonban még minden bizonytalan - sem a szülők, sem a diákok, sem az iskolák nem tudják, mire készüljenek. Nem segít az sem, hogy még nem hirdették ki a következő tanév rendjét - normál esetben ilyenkorra ez már megtörténik. Bonyolítja a helyzetet, hogy szakemberek szerint a járványhelyzet fokozódásával sem kellene teljesen digitális oktatásra átállni, valamilyen hibrid megoldásra van szükség.

Nem csak a szülőknek, tanároknak és diákoknak kérdés, hogy digitális vagy hagyományos oktatásra kell-e készülni, hanem a kereskedelmi láncok is foghatják a fejüket. Vásárolnak majd iskolatáskát, füzetet, színesceruza készletet, vagy inkább tabletet, és laptopot vesznek a szülők? Július végén, augusztus elején szokott indulni a roham az akciós iskolaszerekért, iskolatáskákért. Ilyenkor kell megvenni a tornafelszerelést, és az új íróasztalt, asztali lámpát, a gurulós széket is, azonban még sokan bizonytalanok: nem kellene inkább digitális eszközökre költeni? Hiszen

a második hullám újabb iskolabezárásokat hozhat, és akkor ismét digitális tanrend lesz.

A Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, hogy - amennyiben van iskolás korú gyerekük - mire számítanak, hogyan vásárolnak. A válaszokból kitűnik, hogy a legtöbben hagyományos oktatásra készülnek és aszerint vásárolnak, hiszen a válaszadók fele már meg is vette a füzeteket, és más iskolaszereket. 15,3 százalék még kivár a vásárlással, 12 százalék viszont kifejezetten otthontanulásra készül és digitális eszközöket vásárol. A válaszadók 10,8 százaléka felkészül mindkét eshetőségre és vesz ezt is, azt is. Szintén számottevő azoknak a száma, akik úgy gondolják, nem érdemes füzetet venni, hiszen még lehet folytatni a tavalyiakat.

A portál megkérdezte a nagyláncokat: az Aldit, a Tescót, a Lidlt, a Spart és az Auchant is, hogyan készülnek a boltok az iskolakezdésre, mi látható az eddigi eladási számokból. Óvatosabban vásárolnak a szülők, diákok, vagy ugyanolyan a kereslet mint más nyarakon volt? Az előző évek gyakorlatát követik, ami a kínálatot illeti, vagy változtattak-e idén a boltok? Válaszaikat ebben a cikkben lehet elolvasni.

Címlapkép: Getty Images

