Érik a nyugdíjkatasztrófa: a 40-esek már tudják, csúnya világ vár rájuk

A biztosítók tapasztalatai szerint a fiatalokra kevésbé jellemző, hogy gondolnak a jövőre, az Allinaz a Pénzcentrum megkeresésére közölte: jellemzően a 40-60 éves korosztály rendelkezik biztosítási szerződéssel. A legkevésbé a 18-30 éves korosztályra jellemző, hogy rendelkezne nyugdíjbiztosítással. Hozztették,

a 18-25 éves korosztály a teljes nyugdíjbiztosítási állomány rendkívül alacsony hányadát teszi ki - ebben a korosztályban egyelőre nem igazán népszerűek a nyugdíjbiztosítások.

Kádár Péter, a Groupama Biztosító termékmenedzsment igazgatója arról beszélt, hogy náluk is a 40-50 év közötti korosztály a legjellemzőbb. A felnőttek között - nem meglepő módon - a 18-29 éves korosztály szerepel a legkisebb arányban.

Az Uniqa is arról számolt be, hogy a 40 felettiek kötik meg legjellemzőbben a nyugdíjbiztosításokat. Szerintük a 18-25 évesek azért nem érdeklődnek a termékek iránt, mert ebben az életkorban részben még tanulnak a fiatalok, részben az életük egyéb területre is kell költeniük.

Címlapkép: Getty Images

