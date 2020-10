Élettársként élnek? Így kerülhetik el a kellemetlen meglepetéseket (x)

A KSH legfrissebb összesítése alapján a vidéki városokban az átlagnál alacsonyabb, míg a kisebb településeken az átlagosnál magasabb az élettársi kapcsolatban élők száma, de az arányuk mindenhol nőtt a legutóbbi népszámlálás óta. A legtöbben a fővárosban élnek élettársként, de nem sokkal maradnak el a vidéki kistelepülések sem.

Míg a házastársakat érintő vagyonjogi szabályokkal sokan tisztában vannak, az élettársakat érintő rendelkezésekkel már sokkal kevesebben. Gyakran meglepetésként éri őket, hogy rájuk nem ugyanaz vonatkozik, mint a házaspárokra.

Az egyik legfontosabb különbség, hogy míg a házasság során szerzett vagyon alapesetben közösnek számít, az élettársaknál nem, ők az együttélésük során végig önálló vagyonszerzők maradnak. Ha szétválnak, nem fele-fele alapon, hanem közreműködésük arányában kell osztozkodniuk mindazon, amire a kapcsolatuk alatt szert tettek. Annyit vihetnek ki a kapcsolatból, azaz akkora részesedést követelhetnek a másik félnél elért vagyoni többletből, amennyivel a vagyonszerzésben közreműködtek, legyen szó munkabérről vagy egyéb jövedelemről, de a közös gyerek nevelése és a közös háztartásban végzett munka is számít.

Ha szeretnék megelőzni a vitákat, akkor érdemes előre megállapodni egy élettársi vagyonjogi szerződésben. Egy ilyen dokumentumban tisztázhatják a tulajdoni viszonyaikat, hogy ki mit hozott a kapcsolatba, és mire tart igényt, ha lezárul, így biztosan nem fajul hosszas pereskedéssé az esetleges szakítás. A szerződésben ugyanolyan tartalmú rendelkezéseket tehetnek, mint a hazástársak, de csak akkor lesz érvényes, ha közjegyző által közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják.

Szétválás esetén arra is lehetőségük van, hogy közjegyző előtt egyezségi eljárást indítsanak, amivel hivatalosan megegyezhetnek az életközösség alatt szerzett vagyon megosztásáról. Egy ilyen egyezséggel végleg tiszta helyzetet teremthetnek egymás között, ugyanis a közjegyző által jóváhagyott egyezség a bíróság által jóváhagyott egyezséggel azonos hatályú.

Örökölhet az élettárs?

Sokan csak a hagyatéki tárgyaláson döbbennek rá, hogy mivel az élettársak nem törvényes örökösei egymásnak – közös gyermek esetén vagy bizonyos idejű együttélés után sem lesznek azok –, párjuk vagyonából semmi sem illeti meg őket. A házastársakkal ellentétben a közösen lakott lakáson sem lesz haszonélvezeti joguk, ha az kizárólag a párjuk tulajdonában volt.

Az élettársak ezért vagyonjogi szerződéssel vagy végrendelettel gondoskodhatnak egymásról haláluk esetére. Így be tudják biztosítani például, hogy párjuknak legyen hol laknia a haláluk után. Végintézkedés során is érdemes közjegyző segítségét kérni, ugyanis a közvégrendelet előnye, hogy az okirat tényét és fellelhetőségét bejegyzik a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, ami garanciát jelent a dokumentum biztos előkerülésére és a végintézkedő akaratának feltétlen érvényesülésére a hagyatéki eljárás során.

Családtámogatás élettársaknak

Az élettársi kapcsolathoz nincs szükség semmilyen papírra, az a törvény erejénél fogva létrejön az alábbi feltételek fennállása esetén: a pár érzelmi és gazdasági közösségben, közös háztartásban él együtt, egyiküknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban sem. Ugyanakkor érdemes lehet az együttélést hivatalos dokumentumban is elismerni, számos állami családtámogatásra ugyanis az élettársi kapcsolatban élők is jogosultak, de a támogatások egy részénél igazolniuk kell, hogy valóban egy családot alkotnak.



Igazolás nélkül vehetnek fel csokot gyermekeik után, és nagycsaládosként támogatással autót is vásárolhatnak, de például nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás és családi adókedvezmény igényléséhez már közjegyzői okirat bemutatására lehet szükségük, vagy az élettársi kapcsolatuk fennállásáról szóló nyilatkozatuknak szerepelnie kell az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, ami a kapcsolat fennállását – ellenkező bizonyításáig – közhitelesen tanúsítja.