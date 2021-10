Újabb díjakat söpört be a tojásdíszítés királynője: történelmünk is megelevenedik

A vitézi kitüntetésemet a Kárpát-medencei Vitézi Rendtől kaptam. A lovagi- és a Nemzeti Önazonosságunk Védelmezője kitüntetést Erdélyből. Nemes vitéz lovag Pársztori Tibor Endre, Erdély Országos Törzskapitányától, akinek méltatásán könnyekig meghatódtam

- mesélte Zsigóné Kati.

A magyarság történelme tojáson, kimagasló színvonalon

A Díszszemle szövege szerint az iparművész, a Magyar Nemzet tojásán, a magyarság történelmét mutatja be, kimagasló színvonalon. Zsigóné Kati Magyarország számára egy olyan értéket teremtett, ami a világnak örökké hirdeti a magyarság, történelmét, hagyományait. A díját adományozó Erdély Országos Törzskapitányát a Magyar Nemzet Tojásának hazafias mondanivalója, mélységesen megérintette, hiszen ez a világszínvonalú alkotás, örökkön hirdeti a Magyar Nemzet összetartozását, egységét.

Minden megtörtént már az életemben, még az is, amit meg sem mertem álmodni. Az alkotás terén viszont egy fontos vágyam még beteljesülésre vár! Bízom abban, hogy a Magyar Nemzet Tojását egy arra hívatott ember, akiben él a magyarságtudat; méltó helyére emeli, vagy megveszi

- mondta Zsigóné Kati.

A Magyar Nemzeti Tojása nem csak egy tojás

A tojás, a világtojás elmélet szerint fejti ki jelentőségét. A Magyar Nemzet Tojása közvetíti a történelmünket és bemutatja nagy nemzeti ünnepeinket is, augusztus 20., Trianon, Honfoglalás, Vérszerződés, Koronázási ékszerek, Nagy Boldogasszony napja stb. Szeretem, ha belefeledkeznek az alkotásaimba

- tette hozzá a népi iparművész.

Zsigóné Kati közel 300 fajta tojásdíszítést, több mint húszféle technikával készít. Vannak festett, karcolt, vésett, viaszolt, csipkézett, metszett, rátétes, mosott, patkolt, faragott, maratott, gobelin stb. technikával készített tojásai. Festett már egy-, és kétméteres tojást is, valamint patkolt tojást ezüsttel és arannyal is. Sőt, Leonardo da Vinci Utolsó vacsoráját is megörökítette egy tojáson. 7 olyan alkotása van, ami világszínvonalú, ebből 3 darab felbecsülhetetlen értékű.

Az általa létrehozott hímestojás-kiállítása egyaránt vonzza a külföldi és hazai vendégeket, tárlatával és programjaival a magyar népművészetet népszerűsíti évtizedek óta. „Legnagyobb érték számomra az emberek szeretete, és ha belefeledkeznek alkotásaimba” – vallja a 45 éve Férjébe szerelmes királynő.

Címlapkép, fotó: Zsigóné Kati

Címlapkép: Getty Images