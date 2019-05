Kiderült, mi a hosszú élet titka: ezt rontja el a legtöbb magyar

A vizsgálat során finn tudósok egy csoportja összesen 2641, 42-60 év közötti férfi egészségügyi és táplálkozási adatait tekintette át. Átlagosan 22 évig monitorozták a férfiakat, akiknek eredményeiből próbáltak rájönni arra, hogy mért a szívbetegség az egyik vezető hálálozási ok Európában.

A vizsgálat során a résztvevők közel fele - összesen 1225 fő - meghalt. Bár egyértelmű, hogy sok tényező hozzájárult a tanulmány résztvevőinek halálához - például a szív- és egyéb betegségek - de a kutatók összefüggést találtak a férfiak taáplálkozási szokása és egészsége között. Azok a férfiak, akik naponta több mint fél kiló húst esznek meg, 23 százalékkal nagyobb valószínűséggel halnak meg korábban, mint a kevesebb húst fogyasztó társaik.

A kutatás nem csak a férfiak által fogyasztott hús mennyiségét elemezte. A tudósok a húsfehérjék és a növényi fehérjék arányát is megfigyelték. Amint azt sejteni lehetett, akik a húsfehérjétből többet fogyasztottak, nagyobb valószínűséggel haláloztak el korábban, mint azok, akik inkább a növényi fehérjéket preferálták jobban. Ha csak egy okot keresel az életmódváltásra, legyen most ez az!

Ez persze nem azt jelenti, hogy soha többé nem kellene húst fogyasztanod. A kutatók úgy vélik, hogy kutatásaik eredményét arra kell felhasználni, hogy ezáltal törekedjünk egy kiegyensúlyozottabb étrend kialakítására, amely magában foglalja a növényekből származó fehérjéket is.

Nem szükséges teljesen lemondanunk a húsokról de fontos, hogy mértéket tartsuk. Nagyon sok ember fogyaszt húst minden nap, és ez hosszútávon nem hat jól a szervezetre

- mondta a tanulmány vezetője, Jyrki K. Virtanen, a Kelet-Finnországi Egyetem epidemiológiai professzora, a The New York Times-nak. Kiemelte példaként azt is, hogy azok, akik imádják a hamburgereket, kísérletezhetnek a növényi alapú burgerekkel is, amelyekbe a húspogácsát zöldségekből készítik el - de érdemes más ételeket is kipróbálni a vegán felhozatalból.

2018-ban a Science folyóiratban közzétett kutatás szerint a húsfogyasztás csökkentése lehetne az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy visszaszorítsuk a káros környezeti hatásokat. A vegán étrend vagy legalábbis a húsfogyasztás csökkentése a leghasznosabb módja annak, hogy visszaszorítsuk a Földön az üvegházhatású gázok kibocsátását, a megnövekedett földhasználatot és a pazarló vízfelhasználást is.

- mondta a tanulmány Oxfordi Egyetem vezető kutatója a Joseph Poore „Sokkal nagyobb, mint a repülés csökkentése vagy elektromos autó vásárlása.

