Szinte hihetetlen: ennyi kalóriát égethetsz el kertészkedéssel

Korábban mi is írtunk róla, hogy az elmúlt években nagy divattá vált hazánkban az edzőtermek használata, melynek rendkívül sok pozitív hatása van, például fejleszti testünket és csökkenti a stresszt. Nem csak az edzőteremben tudunk fejlődni fizikailag és nem csak a súlyok alatt tudjuk kiereszteni a gőzt: egy friss kutatás szerint a rendszeresen végzett, közepesen megerőltető mozgásformák – mint például a kertészkedés – 20 százalékkal csökkenti az elhalálozási esélyt.

Az ülőmunka térnyerése és az urbanizáció következtében egyre kevesebben és egyre kevesebbet mozgunk. Az Eurostat adatai szerint a magyarok sereghajtók az EU-ban testmozgás terén: a felmérések szerint nem igazán szeretjük aktívan eltölteni a szabadidőnket, ugyanis a magyarok fele nem mozog rendszeresen.

A felnőttek általában kifogásokat keresnek: az egészségesebb életmódhoz több pénzre és szabadidőre lenne szükség szerintük, és súlyproblémájukért is szívesen okolnak bizonyos típusú élelmiszereket. Az igazság ezzel szemben az, hogy egészségtelen életmódunk egésze tehető felelőssé a túlsúly és az elhízás kialakulásáért, és nem bizonyos ételek

- mondta Antal Emese dietetikus és szociológus, aki azt is hozzátette, hogy a hazai adatokat tekintve, itthon nagyon gyakori a túlsúly és az elhízás. A dietetikus szerint a felnőttek kétharmada küzd ezekkel a problémákkal. A súlygyarapodás könnyen megelőzhető lenne a legtöbb esetben, ehhez egy jól átgondolt, kiegyensúlyozott táplálkozásra van szükség, amit ki kell egészíteni egy kis fizikai aktivitással.

Egyértelmű, hogy az egészségünk érdekében a táplálkozás mellett a testmozgásra is figyelmet kell fordítani. A kutatások szerint már kevés mozgás is megteszi a hatását, a kertészkedés pedig azért nyújthat jó opciót, mert nem csak a testünknek jó, hanem a lelkünknek is, ráadásul végeredményként kiélvezhetjük a veteményesünk gyümölcseit és zöldségeit, a kertünk szépségét. Az már csak bónusz, hogy a kertedben megtermett élelmiszerek hozzájárulhatnak a kiegyensúlyozott étrendhez.

Ennyi mozgásnak felel meg a kertészkedés

Egy közelmúltban megjelent dél-koreai tanulmány szerint a kertészkedés mérsékelt vagy nagy intenzitású fizikai tevékenységnek minősül. A kutatás során a résztvevők 10 féle kertészeti feladatot végeztek, melyek az ásás, gereblyézés, gyomlálás, mulcsozás, kapálás, vetés, betakarítás, táptalaj előkészítése, öntözés és ültetés voltak. A résztvevők egy olyan készüléket viseltek, amelyek nyomon követték a pulzusszámot, a kalóriaégetést és az oxigénfogyasztást.

A kutatás során megállapították, hogy szinte az összes feladat nagy intenzitású fizikai tevékenységnek minősül, azonban az egyes feladatok között voltak eltérések. A legintenzívebb az ásás volt, majd a gereblyézés és a gyomlálás következett. A legalacsonyabb intenzitású feladat az ültetés volt.

Az Iowai Állami Egyetemen végzett kutatás szerint 30 perc ásás a férfiaknál 197 kalóriát, a nőknél pedig 150 kalóriát, az ültetés a férfiaknál 177 kalóriát, a nőknél 135 kalóriát, a gyomlálás pedig 157-156 kalóriát éget el. Egy másik kutatás szerint a gereblyézés 100 kalóriát, a fűnyírás pedig 195 kalóriát éget el.

Via: PopularScience, Women'sHealth, TheSpruce, Saga