Ismét figyelmeztetnek a bőrgyógyászok: kevesen tartják be a napozás szabályait

Ahogy a portál írja: szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy a bőr nem felejti el, ha egyszer már alaposan leégett. Ráadásul ebből még nagyobb baj is lehet. Minden évben kiemelten felhívják a figyelmet arra a bőrgyógyászok, hogy 11 és 15 óra között az emberek ne menjenek ki a napra, ne tartózkodjanak a vízparton, ha pedig muszáj, mert dolgozni kell, akkor védjék magukat napozószerekkel, megfelelő ruházattal. Ezzel szemben, ha kilátogatunk a strandokra, ezekben az időpontokban találjuk meg a legtöbb embert a parton - mivel mindenki gyorsan szeretne lebarnulni.

Sajnos a betegek száma egyre növekszik az egész világon, főként a fehér bőrű lakosság körében. A szakemberek szerint ennek okozója lehet az az ózonréteg elvékonyodása, de a napbarnította bőr divatja sem kedvez a betegség elkerülésének.

A melanóma többféleképpen is megjelenhet. Mindenképp forduljunk szakemberhez, ha azt tapasztaljuk, hogy az anyajegyünk megváltozott. Ez lehet szabálytalan szélű, kiemelkedő vagy lapos, illetve jelentkezhet kis, sötét, színes folt formájában is, ami vérezhet, illetve ki is sebesedhet. Fontos tudni, hogy aa időben diagnosztizálják a betegséget, akkor nagy eséllyel gyógyítható.