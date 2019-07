Kutya nélkül mennél nyaralni? Ennyibe kerül panzióba adni kedvencedet

A kutyások számára a nyaralás egy kicsit több szervezést igényel, hiszen kedvencüket nem hagyhatják otthon felügyelet nélkül. Abban az esetben, ha a szomszédok, a barátok és a családtagok sem tudnak vigyázni az ebre, nincs más lehetőség, fel kell keresni egy kutyapanziót. Bár sokan ódzkodnak ettől a megoldástól, valójában több olyan hely is található hazánkban, ahol szakképzett kutyabarátok vigyáznak ebünkre, míg mi nyaralunk. A legtöbb helyen külön programokra is előfizethetők kedvenceink, így nem csak ételt, szállást és sétáltatást kapnak, de játszanak velük, és képzik is őket.

Több helyen elérhető a kutyanapközi, ami akkor jó lehetőség, ha a munka miatt nem tudunk vigyázni kutyánkra, vagy, ha csak fél napra ugrunk el fürdőzni egyet. Amennyiben strandolni indulunk, nem feltétlen kell magára hagynunk kutyusunkat, hiszen manapság már sok kutyás strand is rendelkezésre áll, ahol együtt hűthetjük le magunkat kedvencünkkel, erről ebben a cikkünkben írtunk.

Ha hosszabb utazást tervezünk, esetleg külföldre utazunk, akkor elvihetjük kedvencünket több napra, hétre, vagy akár hónapra is egy kutyapanzióba, ahol biztonságban tudhatjuk kedvencünket. Ha attól tartunk, kutyánk nem tudná megszokni új ideiglenes otthonát, gondoljunk arra, hogy a kutyapanziókban mindennapos eset, hogy új ebek jönnek és mennek nap mint nap, az ottani szakemberek pedig segítenek ebünknek a beilleszkedésben. A bejelentkezés előtt több helyen is van lehetőség arra, hogy néhány órán keresztül kedvencünk megismerkedjen a hellyel, azokkal, akik majd gondját viselik, és a többi kutyával is.

Ekkor már sok minden kiderül arról, hogyan érzi magát az adott panzióban a kedvenc, illetve a gazdák is megbizonyosodhatnak róla, hogy jó helyre adják-e be négylábú társukat. Az ilyen „összeszoktató” találkozók alkalmával a gondozók általában először játékkal oldják fel a kutyát, akinek sok esetben – természetétől függően – kisebb sokkot okoz az új környezet. Ha már megnyugodott a kutyus, akkor a többi ebnek is „bemutatják”, ezáltal kiderül, hogy hogy viszonyulnak egymáshoz a panzióban lévő állatok. Készüljünk fel arra, hogy minden kutyapanzióban el fogják kérni kedvencünk oltási kiskönyvét, vannak helyek, ahol csak akkor fogadják az ebet, ha megkapta a veszettség elleni oltást.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy melyik panziót válasszuk, fontos, hogy ilyenkor ne döntsünk vakon, csak a távolságban legmegfelelőbb mellett, hanem nézzünk utána az adott panziónak, és csak engedéllyel működő, hatóságilag ellenőrzött helyet válasszunk. Bár cikkünk első sorban a kutyásoknak készült, több kutyapanzióban macskákat is szívesen látnak, így ezek a lehetőségek is feltüntetjük az adott panzióknál.

1. Buksi Kisállatfarm, Szeged

A Buksi Kisállatfarm panziója Szegeden található. Mivel tágas területen fekszik, így ide a legkisebb, és a legnagyobb ebeket egyaránt szeretettel várják. Az állatfarm nem csak szállásként működik, hanem kutyakiképző helyként is, így kedvencünk oktatására is lehetőség nyílhat. A kutyapanzió alapszolgáltatásaiba tartozik az étkeztetés, az állatorvosi felügyelet, a sétát helyettesítő mozgás, melyre a nagy udvarok egyikében van lehetőség. A Kisállatfarm a kutyák étkeztetésére több opciót is kínál: lehetőség van arra, hogy elhozzuk kedvencünk saját kutyatápját, de akár a helyszínen is meg lehet vásárolni az ételt.

A Buksi Kisállatfarmon elő lehet fizetni további szolgáltatásokra is, mint például játszóházra, külön sétáltatásra, foglalkozásokra, kozmetikára, és állatorvosi kezelésre is. Ahhoz, hogy az állatot beadhassuk a panzióba, mindenképp be kell tartanunk néhány szabályt, ezek a következők:

Az állatnak veszettség elleni, illetve kombinált védőoltással, kennelköhögés elleni védöoltással, parazitamentesítéssel kell rendelkeznie.

Mellékelni kell az oltási könyvet.

Kutyánk beadásakor magunkkal kell hoznunk kedvencünk játékát, esetleg kedvelt fekhelyét.

A panzió használatához szükséges a személyes találkozó, ahol a gazdik és a panzió üzemeltetői megismerkedhetnek egymással, (utóbbi az állattal is).

A személyes találkozó alkalmával a gazdi megtekintheti és kiválaszthatja a kedvencének legalkalmasabb helyet, ami lehet kennel, szoba, szoba fűtéssel, vagy szoba hűtéssel. A szobákban az állatnak van lehetősége fotelben, vagy ágyban is aludni.

A Buksi Kisállatfarm gondozói kérik, hogy amennyiben lehetséges, a vendégek gazdái írjanak néhány sort kedvencük napirendjéről, ezzel ugyanis segíthetik az állat beilleszkedését. A Kisállatfarmra való bejelentkezésnél a gazdinak kell gondoskodnia kedvence eledeléről, valamint 50 százalék előleggel is számolnia kell. Problémás kutyusok esetén - kölyök, tüzelő szuka, harapós, ugatós, kezelés alatt álló (gyógyszer) -, munkaszüneti-, hétvégi és ünnepnapokon (3 nap alatti ottlét esetén), munkaidőn túli időpontokban az árak minimum 1000-2000 Ft/nap emelkedhetnek, ezért mindenképp érdemes előre árajánlatot kérni. A kutyapanzióban egyéb szolgáltatások is elérhetők, mint például kozmetika (wellness) és játszóház, ezeknél előzetes megbeszélés szükséges. Egy napos tartózkodás esetén a szálláshelyeket 14 órától lehet elfoglalni és másnap reggel 10 óráig kell elhagyni, a további részletekről a Buksi Kisállatfarm weboldalán lehet tájékozódni.

Buksi Kisállatfarm árak Egész napos gondozás Kennel, vagy szoba (hűtéssel / fűtéssel) 4 000 – 5 500 Ft +játszóház +napközi +séta +óvoda 1 900 Ft-tól Klikker tréning 3 900 Ft-tól 1 alkalom 10 alkalmas bérlet Beszoktatás, játszóház, napközi (hétköznap 8-17 óráig) 3 900 Ft-tól 25 000 Ft Egyéb kisállat, macska, nyúl, papagáj stb. gondozása 2 500 – 3 500 Ft –

2. Ebland, Győrújbarát

Az Ebland Győrújbaráton, Győrhöz közel található, itt nem csak kutyapanzió, de kutyaiskola is működik. Az Ebland közel két hektár parkosított, bekerített területen helyezkedik el, ahol két nagy kifutó, egy focipálya nagyságú kiképzőterület és egy kutyaúsztató várja az ebeket.

A panzió téglából épült külső kennel sorral, és fűthető belső helyiségekkel rendelkezik. Az Ebland munkatársai a helyszínen épült házban laknak, így a kedvencek sosem maradnak felügyelet nélkül. Az Ebland minden fajtájú, méretű és korú kutyust szeretettel vár.

Az Ebland kutyapanzióban van lehetőség arra is, hogy teljesen elkülönítsék az ebet a többitől, erre főképp akkor van szükség, ha az állat beteg, illetve akkor, ha tüzel. A panzió állatorvosa a nap 24 órájában rendelkezésre tud állni, amennyiben a kutyus hirtelen kezelésre szorul, vagy a már otthon megszokott kezelést kell folytatni. Amennyiben kedvencünk beteg, tüzel, vagy speciális bánásmódra van szüksége, ajánlott az Ebland panziónál elszállásolnunk, ugyanis a legtöbb kutyapanzióban nincs lehetőség beteg, vagy tüzelő állatot beadni. A kutyapanzióról itt olvashatóak további információk.

Ebland kutyapanzió árak Elhelyezés Évszak 1 kutya 2 kutya 3 kutya Havi Küldő kennel tél / nyár 2 600 Ft 4 600 Ft 6 600 Ft 66 000 Ft Belső kennel tél 3 200 Ft 5 800 Ft 8 400 Ft 84 000 Ft Belső kennel nyár 2 800 Ft 5 000 Ft 7 000 Ft 72 000 Ft Napközi tél / nyár Külső kennel 1 800 Ft Belső kennel 2 000 Ft – –

3. Mini dog kutyapanzió, Aszófő

A Mini dog kutyapanzió a Balaton északi partján, egy csendes, kis faluban, Aszófőn található, Balatonfüredtől 4 kilométer távolságra. A kutyapanzió kis testű kutyákra specializálódott, ezért ide maximum 15 kilós, szocializált kutyákat várnak. Itt nincsenek ketrecek, és udvari kennelek, a kutyusok kényelmes lakrészben pihenhetnek. Az ebeket fűtött házban szállásolják el, ahol kényelmes kosarakban, kuckókban pihenhetnek, vagy jó idő esetén a kertben együtt is játszhatnak.

A Mini dog szolgáltatásai között szerepel a sétáltatás, rengeteg játék, pozitív megerősítéses tanítás, mindez 24 órás felügyelettel. A kutyapanzióban erősen limitált a létszám, mivel a családias hangulat megőrzése elsődleges szempont. Ezért a Mini dog gondozói kis létszámmal dolgoznak, maximum hat kutya felügyeletét vállalják egyszerre.

A panzióban az árak a következők: minden megkezdett nap 3 500 Ft, míg a kutyanapközi 3 000 Ft naponta. A kutyák átadása-átvétele hétköznapokon 08:00-10:00, vagy 17:00-19:00 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 09:00–11:00 között történik, előzetesen egyeztetett időpontban.

A kutyanapközi célja, hogy segítsen az elfoglalt gazdiknak, hogy társaságra és mozgásra vágyó kedvencük napja jól teljen. A Mini dog 4 hónapos kortól várja a kedvenceket. Míg a gazdik dolgoznak, a kutyusok itt egész nap ebek társaságában vannak, felügyelet alatt.

Bejelentkezni telefonon, e-mailben, vagy a kutyapanzió Facebook oldalán lehet, és az időpont egyeztetés után ki kell tölteni egy felvételi űrlapot. Az oltási könyvet, illetve az útlevelet be kell mutatni a panziónak, és ott is kell hagyni, kedvencünk itt tartózkodása alatt.

A bejelentkezés feltételei:

A kutyus korának megfelelő védőoltások megléte.

Kölyökkutyákat az ajánlott teljes oltási sor megléte esetén fogadnak csak.

Rendszeres féregtelenítés.

Egészséges, láthatóan külső parazitáktól mentes.

Más kutyákkal nem ellenséges, agressziótól mentes fellépés.

A kutya nem előrehaladott vemhes.

További információ a Mini dog kutyapanzió weboldalán található.

4. Dog-Like, Debrecen

A Dog-Like kutyapanzió Debrecenben található, itt kutyusunknak kiadós mozgást, szabadban, elkerített területen történő játékot, szocializálást és szakszerű, hozzáértő gondozást biztosítanak. A kutyapanzió teljes ellátást nyújt, de a gazdi kérésére az eb saját tápját is kaphatja.

A panzióban figyelnek a kutyus egyéni igényeire, szokásaira is, ezeket a gazdival történő találkozás alkalmával pontosan feljegyezik, és ennek megfelelően gondoskodnak az állatról. A panzió 0-24 órában felügyelt, és szükséges esetén állatorvost is biztosítanak.

A kutyapanzió minden megkezdett nap után 3 000 Ft-os áron fogadja a kedvenceket, amennyiben kettő, vagy több kutya érkezik egy családból, 2 500 forintot számolnak fel kutyánként egy napra. Egyedülálló módon a kutyapanzióban van utaztatásra is lehetőség a Dog-taxi szolgáltatás által, mely Debrecen területén belül 1000 Ft-ba kerül, míg Debrecenen kívül egyedi árat szabnak a szolgáltatásért. A Dog-Like kutyapanzióban kutyakozmetikára és egyéb szolgáltatásokra is van lehetőség, ezekről a panzió honlapján lehet tájékozódni.

5. Dogisland, Törökbálint

Általában viselkedésproblémás kutyát nem szívesen látnak a kutyapanziókban, mivel ők speciális foglalkozást igényelnek. Egy problémás kutyát elhelyezni nem könnyű feladat, főleg ha olyan helyet keresünk, ahol nem csak egy kennelbe van bezárva a kutya. A Dogisland épp ezért egyedülálló, ugyanis itt bármilyen problémás kutyát fogadnak. Mivel az itt dolgozók elsősorban problémás kutyák rehabilitációjával foglalkoznak, nem okoz problémát nekik a nehezebb esetek kezelése sem.

Itt nem számít, hogy a kutya:

kutyára agresszív

emberre agresszív

félős

kényszeres

A panzióban a kutyák pihenőidejüket saját, szigetelt kenneljükben töltik, de a még nem csoportba illeszthető kutyáknak is van naponta több órás szabad időtöltés, és ha már csapatba illeszthetők, akkor együtt lehetnek a többi kutyával. Mivel a problémás kutyák több törődést és figyelmet igényelnek, a Dogisland kis létszámban tud csak ebeket fogadni, ezért érdemes időben időpontot foglalni. Alapvetően a panzióban töltött idő alatt a kutyákat nem rehabilitálják, de megbeszélés esetén erre is van lehetőség.

A kutyusokról a panzióban töltött idő alatt képeket, videókat készítenek a Dogisland munkatársai, melyeket Facebook oldalukra szoktak feltölteni, így a gazdik nyomon követhetik kedvenceiket a nyaralásuk alatt.

A Dogisland-ba való jelentkezés feltételeiről:

A kutya legyen beoltva a kötelező veszettség elleni oltással és minimum 2 db kombinált oltással.

Chippel rendelkeznie kell.

A kutyus oltási könyvét el kell hozni.

Fontos, hogy féreghajtva, és védve legyen, bolha és kullancs ellen.

A Dogisland nem fogad beteg, vagy tüzelő kutyát. Amennyiben a szuka a panzió ideje alatt tüzelni kezd, azonnal el kell vinni.

Az ételt előre ki kell porciózni, a kutyakaja adagolását célszerű leírni, vagy bejelölni a mérőpoháron. Nyers húst is lehet hozni, ugyanis a kutyapanziónak vannak fagyasztóládái.

Nem szabad behozni tálat, fekhelyet, pórázt, vagy játékot, mivel a panzióban minden szükséges holmi megtalálható. A panzió ideje alatt egy névre szóló tálból kap enni minden kutya.

A kutyuson legyen nyakörv, az oltási könyvet és a kutyakajáját mindenképp el kell hozni a gazdinak.

A Dogisland minden problémáról (szökős, allergiás, DP-s, stb.) tájékoztatást kér, amennyiben nem kapnak meg minden szükséges információt, az így kialakult problémákért felelősséget nem tudnak vállalni.

A kutyapanzió naponta 3 000 forintba kerül, az ár nem tartalmazza a kutyus élelmét, erről a gazdinak kell gondoskodnia. A Dogislandban többféle képzésre és kutyaovira is van lehetőség, ezekről itt lehet többet megtudni.

6. Kutyapalota kutyapanzió, Kaposvár

A Kutyapalota kutyapanzióba bármilyen mérető kutya vihető, azonban csak 3 hónapnál idősebb ebeket fogadnak. A panzióban az egy időben fogadott kutyák száma maximum 15 fő, ezzel a gazdiknak mindenképp érdemes számolni, és előre időpontot foglalni. Lehetőség van kutyanapközire, ami reggel 7 órától 17 óráig tart, vagy a kutyapanzió használatára, ami 24 órás, több napos időintervallumot jelent. A panzió a kutyusokat kizárólag előzetes bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel fogadja.

A bejelentkezéskor a gazdinak hoznia kell a kutyus fekhelyét, plédjét, törölközőjét, pórázát, etető és itató tálkáját, kedvenc játékát, ételét, oltási könyvét és közösségbe hozható állatorvosi igazolását. A panzió 24 órás állatorvosi ügyelet alatt áll (hétvégén és ünnepnapokon is), szerződött állatorvossal.

A kutyák egész nap zöld, árnyékos környezetben, szabadon mozoghatnak, igény szerint naponta egyszer vagy kétszer etetik meg őket a gazdi által hozott élelemmel. Friss ivóvizet folyamatosan biztosítanak az ebeknek, az edényeket rendszeresen ellenőrzik és tisztítják, akárcsak az udvart és a kenneleket.

A kutyákat a panzióban zárható külső kennelekben szállásolják el, melyek megfelelnek az EU. szabványnak: horganyzott lemez borítás, hungarocell szigetelés, mosható burkolat, szigetelt fűtő panel jellemzi őket. A kutyák, mikor nem pihennek, szabadon mozoghatnak egy belső, összkomfortos, járólapos, redőnyös szobában, vagy a tágas füves udvaron.

A bejelentkezés feltételei:

A kutya egészséges, ápolt, tiszta külsejű, és jól szocializált.

Chippel és oltási könyvvel rendelkezik.

Féregtelenített (3 hónapon belül), érvényes veszettség elleni oltással (1 éven belül) és közösségbe vihető állatorvosi igazolással (1 héten belül) rendelkezik.

A kutyapanzióba nem fogadnak hivatalosan veszélyesnek nyilvánított kutyákat.

A gazdinak előre kell kifizetnie a panzió teljes összegének felét, kiköltözéskor pedig a fennmaradó 50 százalékot, és szükség szerint az esetleges plusz költségeket. Az érkezést vagy távozást minimum 1 órával megelőzően köteles a kutya tulajdonosa jelezni a panzió felé.

Kutyapalota kutyapanzió árak Kutyapanzió, sima 2 500 Ft/fő + eledel / megkezdett nap / 24h Kutyapanzió sétáltatással 3 000 Ft/fő + eledel / megkezdett nap / 24h Kutyapanzió oktatással vagy szocializációval vagy rehabilitációval 4 000 Ft/fő + eledel / megkezdett nap / 24h Kutyanapközi 2 000 Ft/fő / 7.00-17.00 óráig Kutyanapközi sétáltatással 3 000 Ft/fő / 7.00-17.00 óráig Kutyanapközi oktatással 4 000 Ft/fő / 7.00-17.00 óráig

A Kutyapalota kutyapanzióban bentlakásos képzések is elérhetők, ezekről itt található további információ.

7. Főnix Kutyapanzió, Máza

A Főnix Kutyapanzió, Mázán, Szekszárdtól 37, Pécstől 40 kilométerre található. A kutyusok elhelyezése kertes családi házban történik: a hagyományos, kenneles tartással szemben itt a kutyák szabadon, falkában mozoghatnak, folyamatos felügyelet mellett, de természetesen minden kutyának biztosítják az egyedüllét lehetőségét is. A Főnixben lakók minden nap egy nagy, közös falkasétára mennek, este pedig minden kutya bent alszik a házban. A Főnix Kutyapanzióban kiemelt figyelmet fordítanak a kutyák egészségének megóvására: 24 órás állatorvosi felügyeletet biztosítanak minden vendégnek.

A bejelentkezés feltételei:

érvényes veszettségi és kombinált oltás

2 hónapnál nem régebbi féreghajtás

érvényes bolha és kullancs elleni védelem

legalább alapfokú szocializáltság más kutyákkal

szobatisztaság

a kutya oltási könyve

személyi igazolvány

A Főnix Kutyapanzió nem fogad:

emberrel és állatokkal szemben agresszív kutyát

tüzelő szuka kutyát

fertőző beteget

kennelköhögésből 1 hónapon belül gyógyult kutyát

Erősen ajánlott a kutya kennelköhögés elleni vakcinázása. A hosszú lappangási idő (8-20 nap) miatt a még tünetmentes hordozó egyedek kiszűrése lehetetlen. Az együtt tartott, egymással játszó kutyák fokozottan ki vannak téve a kennelköhögés veszélyének. KC oltás hiányában a panzió dolgozói kérik ennek tudomásul vételét.

Nem kötelező, de érdemes elhozni a kutya fekhelyét, etetőtálját, kedvenc játékát, pórázát, nyakörvét, ugyanis az ismerős tárgyak megkönnyítik az új környezetbe való gyorsabb és könnyebb beilleszkedést.

Főnix Kutyapanzió árak Nap / alkalom Egy hetes bérlet (5 nap) Egy havi bérlet Kutyapanzió 3 000Ft/nap – 84 000Ft/30 nap Aktív napközi 2 500Ft/alkalom 12 000 Ft 44 000Ft/20 nap

A Főnix Kutyapanzióban sok egyéb szolgáltatás is elérhető, mint például bentlakásos képzés, gyógykezelés, trükktanulás, klikkerképzés, ezekről a kutyapanzió weboldalán található további információ.

8. Óriás Kutyapanzió, Üllő, Ferihegyi repülőtér

Amennyiben külföldi utazást tervezünk, és repülőgéppel utazunk, jó opciót kínál kedvencünk elhelyezésére az Óriás kutyapanzió, ami mindössze 20 percre található a Ferihegyi repülőtértől. A panzió kifejezetten az utazókra szakosodott: a nonstop nyitva tartásnak köszönhetően akár hajnalban is bevihetjük / elhozhatjuk kedvencünket.

Alapvetően a táplálékról a panzió gondoskodik, de arra is van lehetőség, hogy az eb saját tápját kapja, amennyiben adagokban becsomagoljuk azt, vagy mérőedényt is hozunk az étel mellé. A panzióban az allergiás kutyusokra is gondolnak, a csirkére allergiások részére hypoallergén tápot tartanak, és szükség szerint a hozott táplálék kiegészítők, vitaminok, gyógyszerek beadását is vállalják a gondozók.

A kutyusokat itt kennelben, vagy szobában is el lehet szállásolni. A szállás díját előre kell kifizetni, és naptári napokkal számolnak, beleértve az érkezés és távozás napját is. Amennyiben tudjuk az utazás időpontját, érdemes előre lefoglalni a kutyapanziót, mivel lemondása semmilyen kötelezettséggel nem jár.

A bejelentkezés feltétele a póráz, a nyakörv, és az érvényes oltási könyv elhozása. A panzió a több hónapos időtartamokra speciális árat ad, ahogy a több, egy gazdától való, közös kennelben elhelyezhető kutyára, macskára is.

Óriás Kutyapanzió árak Kutya kennel, nyitott 3 000 Ft/nap Kutya kennel, fűtött 3 500 Ft/nap Kutya lakásban tartva 4 000 Ft/nap Kutyanapközi 2 000 Ft/nap Cica szoba 2 000 Ft/nap

Az Óriás Kutyapanzióban különféle képzésekre is beírathatjuk kedvencünket, ezek árairól, és további információkról a panzió honlapján tudhatunk meg többet.