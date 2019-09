Őszi vitaminbomba: kevesen fogyasztják, pedig remek immunerősítő

A birs a rózsafélék (Rosaceae) családjába, a Maloideae alcsaládba tartozó Cydonia nemzetség egyetlen növényfaja, melyet illatos gyümölcséért termesztenek. Egészen kicsi, 5-8 méter magasra megnövő, 4-6 méter széles koronájú, lombhullató fa. Egyszerű levelei 6–11 cm hosszúak, felül sötétzöldek, kopaszok, alul apró fehér szőrökkel sűrűn benőttek.

Április végén, május elején virágzik, így a fagyok ritkán tesznek kárt benne. Termése éretlenül zöld színű, szürkésfehér piheszőrökkel, melyek késő őszre ledörzsölődnek; az ekkorra érett, fényes aranysárga, kemény falú, erős illatú almatermés, melynek formája almára vagy körtére emlékeztető.

A birs egy szezonális gyümölcs, ősszel és télen elérhető. Ízletes, de ritkán fogyasztják nyersen. Kompótként, sütemények töltelékeként, lekvárként is egyaránt fogyasztható. Érdekessége, hogy az ázsiai birsalmát, mivel lágyabb és lédúsabb, gyakran használják tartósításra és zselé készítésére.

A birs jótékony hatása

A gyümölcs minden apró része kincs: egész magvait köhögéscsillapítóként, enyhe hashajtóként alkalmazták a népi gyógyászatban. Napjainkban már megtalálható kozmetikai termékekben, testápolókban is, például repedezett bőr, égési sérülések, felfekvések, aranyér kezelésére használt termékekben. Használják a száj és a garat enyhébb gyulladásos megbetegedéseinek kezelésére is, mivel nyálka- és cserzőanyagokban gazdag a leve. Bélproblémák kezelésére is alkalmas, mivel pektintartalma miatt megköti a méreganyagokat a tápcsatornában. De alkalmazzák még gyomorrontás tüneteinek enyhítésére is. Mint a legtöbb gyümölcsben, a birsalma is gazdag tápanyagokban és vitaminokban, mint például az A, B és C vitamin. Magas a rosttartalma, valamint számos ásványi anyag megtalálható benne, mint például kálium, réz, szelén, cink, foszfor, kalcium, vas és magnézium. Alacsony zsírtartalma, számos módon fogyasztható.

Gyulladásgátló Elősegíti a fogyást Fekélyek kezelésére ajánlott Gyomorbetegségek kezelésében segít Antioxidáns hatsú Hányinger és hányás kezelésére is alkalmas Segít a vírusok leküzdésében Csökkenti a vérnyomást Csökkenti a koleszterinszintet Enyhíti a stresszt Máj- és szembetegségekre is ajánlott Szív- és érrendszeri betegségek kezelésére Légzőszervi betegségek és asztma kezelésében is segíthet Vérszegénység esetén is ajánlott a fogyasztása

(via: www.stylecraze.com)