A legtöbb háziasszony elrontja: tízezreket spórolhatnának ezzel az egyszerű lépéssel

A fenntarthatóságra összpontosító World Resources Institute (WRI) legfrissebb jelentése szerint az élelmiszer-pazarlás okozza az éves üvegházhatású gázkibocsátás 8% -át. A WRI szerint az élelmiszer-pazarlás több üvegházhatású gázt bocsát ki a légkörbe, mint bármely nemzet, az Egyesült Államok és Kína kivételével.

Az élelmiszer-pazarlás csökkentése nagy segítséget jelentene a környezetvédelemben is. Nyilvánvaló, hogy, ha sikerülne megtanulni, hogyan fékezzük meg a pazarlást, nagy mennyiségű energiát spórolnánk meg. Ezzel véget vethetnénk a szükségtelen élelmiszerek előállításának, így a gazdaságban is visszább esne a termelés, és kevesebb lenne a termelés, majd termékcsomagolás is.

Hogyan szennyez az elpazarolt étel?

Mivel a hulladéklerakókban folyamatosan nagy mennyiségű ételmaradék romlik és rohad, így folyamatosan metánt képződik, amely az éghajlatváltozáshoz hozzájáruló üvegházhatású gázok egyike. Ebből következik, hogy, ha megtanuljuk, miként ne pazaroljuk az ételeinket, akkor egyre kevesebb fog rohadni a szemétben, ezzel kevesebb metán kerül a levegőbe. Egyszerű, nem?

Persze nem ez az egyetlen módja annak, hogy védjük a környezetünket. Rengeteg feldolgozatlan termék, egészséges zöldség, gyümölcs kerül a kukákba, amelyek szintén hozzájárulnak a környezetszennyezéshez és a pazarlás növeléséhez.

A probléma globális, viszont az Egyesült Államok ebben is élen jár. Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) szerint, az élelmiszerkészletük 40 százalékát pazarolják el évente. Éppen ezért, a WRI új jelentésében arra hívja fel a figyelmet, hogy a világon nagyon sokan, sokat tudnának tenni az élelmiszerpazarlás ellen. Kitérnek arra is, hogy a kormányok, vállalatok, mezőgazdasági termelők és más élelmiszer-termelők, éttermek és üzletek nagy szerepet tölthetnének be a hulladék csökkentésében, viszont a háztartások is fontos szereplői a történetnek, hiszen mi magunk is sokat tehetünk az ellen, hogy pazaroljunk.

A szakemberek össze is állítottak egy ötpontos listát, amit minden háztartás egyszerűen be tud tartani. Ráadásul, hiába tűnik kis lépésnek, mégis sokat jelent a bolygónk és környezetünk védelme szempontjából. Íme a lista, amit mindenkinek be kellene tartani!

1. Csak azt vásárold meg, amire szükséged van

A legegyszerűbb és leghasznosabb tipp.

Vásárláskor tervezze meg élelmiszerbolt-listáját, elkerülve az impulzusos vásárlást vagy készleteket, hogy annyira ne tudja felhasználni az ételt, amire rosszul fog menni

– mondja Carmen Byker Shanks dietetikus, a Montana Állami Egyetem docense.

Ha már egy rakás ételt és terméket felhalmoztunk nézzünk körül a lakásban és kezdjük el őket felhasználni. Nem csak az ételekhez tudjuk felhasználni őket, de befőttként, fagyasztva vagy bepácolva is elraktározhatjuk őket. Nem beszélve arról, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket akár mártásként vagy smoothie formájában is felhasználhatjuk.

Persze más formája is van annak, hogy elkerüljük az ételpazarlást. A szakértő szerint, ha nagyobb adagot sikerült főznünk vagy vásárolnunk valamiből, érdemes továbbadni családtagoknak, barátoknak, ismerősöknek. De adhatjuk a felesleget az élelmiszerbankoknak is, amelyek mindig elfogadják a friss termékeket. Végső megoldás lehet a komposztálás is. Minden zöldség, gyümölcs simán bekerülhet a kerti komposztálóba. Hogy miket érdemes még beledobni és miket nem, arról már írtunk korábban itt és itt is.

2. Minden csak szervezés kérdése

A tiszta hűtőszekrény vagy kamra rendben tartása több szempontból is hasznos.

Helyezd előre a romlandó élelmiszereket. Ez egy állandó emlékeztető arra, hogy ezeket a termékeket kell elsődlegesen elfogyasztani. Vannak olyan ételek, amik könnyen romlanak a hűtőben is, ilyenek például a zöldségek és a gyümölcsök. Nagyobb páratartalom esetén pár nap alatt rohadásnak indul bármelyik. Éppen ezért, érdemes úgy tárolni őket, hogy a fiókba, ahová helyezzük, teszünk valami nedvszívó anyagot: papírszalvétát vagy egy kicsi konyharuhát. Ez fogja felszívni a gyümölcsökből, zöldségekből kiáramlott vizet és a hűtőben lecsapódó nedvességet is

- javasolja szakember.

3. Tudd meg, mit jelez a címke valójában

A legtöbb ember egyből kukába dobja az ételt, ha a címkén olvasott lejárati dátum közelébe ér, vagy épp egy-két napja már le is járt. Ezen a helyzeten csak ront az a tény, hogy képesek vagyunk kidobni olyan terméket is, ami még bontatlan.Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) szerint érdemes bevetni az érzékszerveinket, ha meg akarjuk állapítani egy étel állapotát. A legjobb stratégia, ha a szín, íz, textúra vagy illat változásait vesszük figyelembe, hiszen ezek utalhatnak a legjobban arra, ha egy élelmiszer megromlott.

4. Ne halmozz fel semmit

Az otthoni főzéshez kell egy alapkészlet, amiből minden nap tudunk gazdálkodni. Ez viszont nem azt jelenti, hogy mindenből kell otthon lenni néhány adaggal. A legszükségesebb zöldségek, fűszerek és a fagyasztóban 2-3 fajta hús mindenképp jó szolgálatot tehet. De felhalmozni szükségtelen a dolgokat. a legjobb, ha megtervezzük a hetet vagy legalább a hét első felét, hogy mit szeretnénk főzni. Ha csak ehhez vásárolunk be és nem random menetelünk a bevásárlóközpontokban, már sokkal nagyobb lépést tettünk a környezetünkért, mint gondolnánk. Emellett érdemes számolni azzal, hogy hányan vagyunk a családban, kinek mennyi az igénye egy vacsora vagy reggeli terén és csak annyit vásárolni a szükséges termékekből, ami biztosan el fog fogyni.

5. Figyelj az étkezésekre

A mértéktelen étkezés az élelmiszer-pazarlás egyfajta formája. Ha odafigyelünk arra, hogy mikor és mennyit eszünk, az szintén képes csökkenteni az élelmiszer-pazarlást és javíthatja az egészségünk állapotán is.

- fejtette ki Carmen Byker Shanks dietetikus.