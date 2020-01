Egészséges, mégis kevesen fogyasztják: ez a vadhús 3 jótékony hatása

Az ünnepek alatt általában több vadhús kerül az asztalra, mint az egyszerű hétköznapokon. Pedig szakemberek szerint érdemes lenne rendszeresen fogyasztani vaddisznó, őz- vagy éppen szarvashúst. Sajnos a rémhírek és a tévhitek könnyen eltérítik a kíváncsi vásárlót, éppen ezért gyakran döntenek úgy az emberek, hogy marad a jól ismert házi sertés- és baromfihús a kosárban.

A sertéspestis 2018 áprilisa óta van jelen Magyarországon, azóta esett is a vaddisznóhús iránti érdeklődés és ez megmutatkozik a piaci árakon is. A szarvashús és az őzhús továbbra is népszerű, bár ennek ára változatlanul magas. Korábbi cikkünkben utána jártunk annak is, hogy milyen árakra számíthat az, aki vadhúsból készítene valamit a családja számára.

Most viszont arra voltunk kíváncsiak, hogy miért is lenne jó, ha több vadhúst ennénk. Szakemberek szerint több pozitív oka is van annak, hogy ajánlott a különböző vadon élő, erdei állataink húsának fogyasztása. Lássuk, melyek ezek!

1. Csak hús és semmi zsír

A vadonélő állatoknak a húsában gyakorlatilag nincsen zsír. Az alacsony zsírtartalom a vadállatok aktív életmódjának és természetes táplálkozásának tudható be.

A vadon élő állatok húsa nagyobb arányban tartalmaz többszörösen telítetlen zsírsavakat, mint például az omega-6 és az omega-3. Ez pedig csökkenti a koleszterinszintet és csökkenti az egyéb krónikus betegségek kockázatát is. Emellett számos vizsgálat igazolta, hogy a vadhús összetétele a csupasz, bőr nélküli csirkemellhez hasonlít vagyis számokban ez a következőképpen néz ki: egy adag vadhús körülbelül 110–130 kalóriát, 2 gramm zsírt és 25 gramm fehérjét tartalmaz. A szarvasok, a jávorszarvak például rengeteg vitamint- és ásványi anyagot tartalmaznak, ráadásul kiváló vasforrások, de megtalálható bennük a B12, B6 vitamin is.

- mondta Dr. Melina Jampolis, táplálkozási szakértő.

2. Nincs benne hozzáadott hormon és antibiotikum

Vannak olyan egészséges táplálkozási módok, diéták, amelyekben kiemelt szerepet töltenek be a vadhúsok. Ilyen például a Paleo-diéta is. Akik ezt a fajta étrendet követik, gyakran emlegetik azokat a kutatásokat, melyek szerint a természetes szteroid hormonok hatása elhanyagolható mértékben befolyásolja az emberi egészséget, mégis úgy tűnik, hogy az antimikrobiális szerek - amelyeket az állattenyésztésben használnak - egyre inkább negatív hatást fejthet ki az emberi szervezetre.

Ezeket az injekciókat állatok növekedésének elősegítésére használják, és káros hatással vannak a normál emberi bélflórára. Sőt, szerepet játszhatnak az antibiotikum-rezisztencia kialakulásában is. Éppen ezért, ha több vadhúst fogyasztunk, azzal a szervezetünknek is kedvezünk. A vadon élő állatok étkezését és fejlődését nem befolyásolják különböző szerekkel, így húsuk igazán egészséges és zamatos marad.

3. Különleges ízvilág

A vadon élő állatoknak megvan a magas, sajátos íze. És mielőtt azt feltételeznénk, hogy az íz szubjektív mindenki száj íze alapján, akkor azt kell mondanunk, hogy ez tévedés. A vadon élő, erdei állataink folyamatos "edzésben", mozgásban vannak, ez pedig javítja a vérkeringésüket. Ennek eredménye pedig, hogy a fokozott vérkeringés javítja a hús ízét is. Tény, hogy egy aktív, vadon élő állat húsa valószínűleg keményebb, tömöttebb szerkezetű mint egy kevésbé aktív, tenyésztett állat húsa, viszont több ízvegyülettel van tele. Épp ezért javasolják azt a szakemberek, hogy bármilyen vadhúsból készítünk ételt, azt főzzük vagy süssük lassan és szánjunk rá időt. Így lesz puha és omlós az elkészült étel.

