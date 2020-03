Ezt tedd, ha hiánycikk lesz a kézfertőtlenítő: így készítheted el otthon, olcsóbban

Hetek óta fertőz és szedi áldozatait az új koronavírus: a legfrissebb, szerda déli adatok alapján jelenleg 119476 megbetegedést, 4291elhalálozást és 65900 tartanak számon világszerte. Magyarországon egyelőre 13 fertőzöttről tudni, 69 ember van karanténban és 609 mintavétel történt. Eddig sem elhalálozás, sem kigyógyulás nem történt a kormányzati koronavírus portál szerint. A legutóbb regisztrált magyar beteg annak a Debrecenben élő brit férfinek a kontaktja, akit múlt héten diagnosztizáltak. A nő már napok óta a Szent László kórházban van elkülönítve.

A napokban egész Olaszországot karantén alá vonták, és Magyarországon is egyre szigorodnak a bevezetett intézkedések. A legutóbbi tájékoztatón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy

veszélyhelyzet érvényes mostantól itthon.

Ennek keretében többek között egyetemeken intézménylátogatási tilalmat vezetnek be, a 100 főnél nagyobb beltéri, az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltják. Beutazási tilalmat vezetnek be az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezőkkel szemben, kivéve, ha magyarokról van szó, rájuk karantén vár itthon.

A járvány miatti készlethiánytól vagy karanténtól való félelmükben sok magyar rohant a boltokba, hogy felszerelkezzen mindennel, amire egy esetleges vészhelyzetben szükség lenne. A "túléléshez" szükséges termékek listáján nem csak tartós élelmiszerek, de kézfertőtlenítő, szájmaszk és gyógyszerek is szerepelnek. A Pénzcentrum olvasói felmérése is ezt igazolja. A legtöbben komolyan veszik itthon a fertőzésveszélyt és tesznek óvintézkedéseket: sűrűbben, alaposabban mosnak kezet, kézfertőtlenítőt használnak, beszereztek szájmaszkot, sokan pedig bevásároltak egy karanténtól vagy áruhiánytól tartva. Megint mások egy ideig nem terveznek külföldi utat, vagy lemondták foglalásukat.

A portál megkérdezte a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai elnökét, Dr. Marjai Tamást ezzel kapcsolatban, aki azt mondta: a maszkok mellett a kézfertőtlenítő készítmények iránt nőtt meg ugrásszerűen a lakossági igény, amivel a gyógyszertárak nem minden esetben tudtak lépést tartani.

A gyógyszerellátás szereplői nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy minél hamarabb sikerüljön pótolni a szükséges készleteket, ezzel biztosítva a folyamatos ellátást.

Közintézményekben, munkahelyeken, közlekedési eszközökön is egyre gyakoribb a fertőtlenítőszerek használata - mi is megírtuk, hogy Debrecenben például naponta fertőtlenítik az autóbuszokat, trolikat, villamosokat. Szórakozóhelyeken, többek között a budapesti bulinegyed népszerű romkocsmáiban is hasonló intézkedéseket vezettek be. Molnár Bence, a Szimpla marketingvezetője nemrég azt nyilatkozta: az utóbbi napokban egyre nehezebb számukra a fertőtlenítőszerek beszerzése. "Pár hete sokkal intenzívebben takarítjuk az összes felületünket, illetve a szappantartóinkba sokkal erősebb szert teszünk, amivel a vendégek fertőtleníteni tudják a kezüket. Sajnos, ezekből a szerekből országosan hiány van, ezért abban bízunk, hogy az utánpótlásban kapunk segítséget", mondta.

Arra az esetre, ha bizonytalan időre kifogynának a kézfertőtlenítők a boltokból, vagy ha spórolnátok egy kicsit, jó ötlet lehet a házilag elkészített verzió. Amellett, hogy eszköz a fertőző betegségek elleni védekezésben, arra is van trükk, hogy ne legyen "orvosság-szaga", írja a The Spruce.

Hogyan működik?

A legfőbb összetevője az alkohol. Nem véletlenül: baktérium-, vírus- és gombaölő hatása van. Legalább 60%-át kell tartalmaznia a keveréknek, így lesz hatásos. 99%-os izopropil-alkoholra vagy etanolra (90-95%-os) van hozzá szükség. Fontos, hogy másfajta alkoholtípusokat, mint például metanolt vagy butanolt semmiképp ne használjatok, mert mérgezőek! Ha olyat kevertek bele, ami gyengébb (mondjuk 70%-os), növelned kell a mennyiséget, különben nem lesz hatékony.

Illóolajok a kézfertőtlenítőben?

Ha illatosítani szeretnétek a kézfertőtlenítőt, a különféle illóolajok jó választásnak tűnnek, ráadásul segítenek a kórokozók elleni védekezésben is. Ilyen például a kakukkfű- vagy szegfűszeg-olaj. Ha antibakteriális olajokhoz nyúltok, csak egy vagy két cseppet használjatok – nagyon erősek ugyanis, és esetleg irritálhatják a bőrt. Szemben az olyanokkal, mint a levendula vagy a kamilla, amik inkább nyugtatják.

Ezekre lesz szükség

tál és kanál

tölcsér

szórófejes, pumpás üveg

2/3 csésze 99%-os izopropil alkohol vagy etanol

1/3 csésze aloe vera gél

8-10 cseppnyi illóolaj (opcionális)

Hogyan kell elkészíteni?

Nincs benne semmi nagy varázslat, egyszerűen keverjétek össze a „hozzávalókat”, majd használjátok a tölcsért az üvegbe töltéshez. Csavarjátok vissza a pumpát az üveg tetejére, és használatra kész is a kézfertőtlenítő, amit bárhova magatokkal vihettek.

Címlapkép: Getty Images