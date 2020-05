Fontos mérföldkő a járvány óta: ismét lesznek egészségügyi szűrések, itt vannak a részletek

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a portálnak adott beszámolója szerint június első napjaiban útnak indítják azokat az autóbuszokat, amelyek azokban a térségekben is lehetővé teszik a népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzését, ahol nincs ehhez szükséges infrastruktúra, vagy az ott élők csekély számban keresik fel az egészségügyi intézményeket. A kormányhatározatban nevesített felzárkózó települések érintettek elsődlegesen a programban. Kiemelték továbbá, hogy az ország valamennyi hátrányos helyzetű településére szervezhető vizsgálat a szűrőbuszok segítségével.

A lakosság körében nagy az igény arra, hogy egyes szűrővizsgálatokat utazás nélkül, helyben tudjanak igénybe venni. Idén, tekintettel a járványügyi helyzetre, a szűrésbe vont páciensek számának meghatározásánál a biztonság maximális szem előtt tartása lesz az elsődleges szempont, a jövőben pedig arra törekszenek, hogy ne eseti, ad hoc jellegű programokat bonyolítsanak, hanem következetes szervezéssel, rendszerbe illesztetten valósuljon meg e tevékenység

- emelte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Ahogy a lap beszámolt róla, az NNK a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel szoros együttműködésben életre hívták a Helybe visszük a szűrővizsgálatokat programelemet. Ezzel egységesen biztosították az általános állapotfelmérésen, kardiológiai és nőgyógyászati szűrővizsgálaton való részvételt, illetve – az arra jogosultaknak – a vastagbélszűrési egységcsomagot minden településen.

Előre kiküldték a szervezett méhnyakrákszűrésre a meghívókat, de mint mondták, azokat sem utasították el, akik nőgyógyászati vizsgálatot kértek. A további szűréstípusok a NNK-val szerződéses jogviszonyban álló helyi egészségügyi szolgáltatók szabad kapacitásának függvényé­ben voltak biztosítottak, így lehetőség volt többek között angiológiai, bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti szűrővizsgálatokon, valamint dietetikai tanácsadáson való részvételre. Hogy milyen vizsgálatok zajlanak még a program során? Arról többet olvashat ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images

