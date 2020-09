Koronavírus-járvány: 710-zel nőtt a fertőzöttek száma, elhunyt kilenc krónikus beteg

A kormányzati portálon azt írták:

15 170-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 663-ra emelkedett, 4227-en már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 10 280. Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 58 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.

Kórházban 328 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 28 920-an vannak, a mintavételek száma 580 072.

Kiemelték, ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány második hulláma tart Magyarországon, a vírus már közösségben terjed. A kormány célja, hogy az ország működőképességét megtartsa, és ne hagyja, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat, ezért a már érvényben lévő és könnyen betartható általános szabályoknak most még nagyobb a jelentősége.

A kormány szerdai ülésén a beutazási korlátozások fenntartásáról és újabb szigorításokról döntött. Ezeknek értelmében kötelező az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, egészségügyi, szociális intézményekben és ügyfélfogadási irodákban is a maszk használata, valamint 23 óta után be kell zárni a szórakozóhelyeket

- tudatták.

A közösségi terjedés megfékezéséért továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartani kell a szociális távolságot, gyakran és alaposan kezet kell mosni.

A külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt elrendelt hatósági házi karantént szigorúan be kell tartani. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát! - kérik. Az iskolákba októbertől a tanárok és a diákok csak testhőmérséklet-mérés után léphetnek be.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme.

Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért

- áll a közleményben.

Az oldal térképe alapján eddig

Budapesten (6500) és Pest megyében (2138) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet.

Ezt követi Fejér (802),

Győr-Moson-Sopron (556),

Hajdú-Bihar (546)

és Komárom-Esztergom megye (533).

A fertőzésben legkevésbé érintett megye Békés (103).

