Ez a legjobb biznisz-szálloda most a vidéki Magyarországon: mutatjuk, miért

Idén tizedik alkalommal adták át a Business Excellence díjat az üzleti turizmus legjobb szolgáltatóinak. A nem mindennapi körülmények között megrendezett díjkiosztó gálán a zalacsányi Zala Springs Golf Resort képviselői közönségdíjat vehettek át a legjobb vidéki business hotel kategóriában. Csándli Balázs szállodaigazgató arról beszélt, az elismerésnek hatványozott jelentősége van számukra a koronavírus-járvány idején, ami számtalan kihívást állított eléjük is.

7 kategóriában osztották ki a Business Traveller Hungary magazin által alapított Business Excellence díjat szeptember közepén a lap olvasói, üzleti partnerei és a szakma képviselőinek online szavazatai alapján, a 2019. június és 2020. március közötti időszak teljesítményt figyelembe véve. Idén a legjobbnak ítélt budapesti és vidéki business szállodát, budapesti és vidéki rendezvényhelyszínt, üzleti utaztatót, valamint innovatív digitális megoldást és új piaci szereplőt díjazták.

A zalacsányi Zala Springs Golf Resort közönségdíjat érdemelt ki a legjobb vidéki business hotel kategóriában.

Csándli Balázs szállodaigazgató a díjátadót követően arról beszélt, a kitüntetés nagyon sokat jelent számukra, hiszen ezzel megerősítést nyertek, hogy a koronavírus-járvány idején is megéri minden energiát a munkába fektetni a vendégek kényelme és egészsége érdekében.

A járvány természetesen minket is komoly kihívások elé állított, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a nehézségeket leküzdve továbbra is ugyanolyan magas színvonalon tudjuk fogadni vendégeinket. Éppen ezért az utóbbi időszakban olyan szigorú óvintézkedéseket vezettünk be, melyekkel megakadályozható a fertőzés esetleges terjedése a létesítményen belül, szem előtt tartva, hogy nem csak a távolságtartás, hanem a kapcsolattartás is elengedhetetlen az üzleti életben

– magyarázta Csándli Balázs.

A resort működését és házi rendjüket a járványügyi protokollnak megfelelően úgy alakították át a járvány miatt, hogy biztonságos körülményeket tudjanak teremteni az üzletkötéshez, tudásmegosztáshoz, üzleti networkinghez és privát rendezvényekhez. Safe meetings nevű programjuk fokozottan ügyel a helyiségek tisztántartására, ahol kézfertőtlenítőket helyeztek ki és igény esetén maszkot biztosítanak. Ügyelnek a rendezvénytermek gyakori szellőztetésére, az események résztvevői számára megfelelő távolságot biztosítanak, különleges tálalást alkalmaznak a kávészünetek szervírozására és minden kollégájuktól elvárják a maszk viselését.

A hotelben egyébként a fejlesztések a járvány alatt sem álltak le, ennek köszönhetően hamarosan átadják a wellness és spa komplexumot, melynek különlegessége, hogy az épületet egy tó veszi körül, így azt a látszatot kelti, hogy a föld felett lebeg.

A resort területén emellett Magyarországon kivételes méretű beruházás keretein belül épül meg az első magyar luxustelepülés.

A 160 hektáros területen megvalósuló fejlesztés részeként szállodát, fürdőtavat, villákat, üzleteket és más prémiumszolgáltatásokat terveznek.

A vendégeket már most várja a térség legszínvonalasabb golfpályája, egy hozzá tartozó klubház, bisztró, valamint társasházak is. A zalacsányi pályát tavaly Best in Hungary Golf díjjal is elismerték, sőt már 2020-ban is jelölték. A vezetőség reményei szerint ismét díjat vehetnek majd át az október végén megrendezésre kerülő hivatalos díjátadón.

Íme néhány fotó a szállodáról:

Képek: Zala Springs