Újabb hírek érkeztek a legendás Szabó Gyuri bácsiról: így van most a bükki füvesember

Nemrég megjelent cikkünkben Lopes-Szabó Zsuzsát, a bükki füvesember, vagyis Szabó Gyuri bácsi lányát kérdeztük arról, hogy tapasztalatuk szerint növekedett-e az érdeklődés a termékeik iránt a pandémiának köszönhetően a korábbiakhoz képest, illetve arról is, hogy mik azok a gyógynövények, amiket érdemes ebben a nehéz időszakban fogyasztanunk. Természetesen érdeklődtünk Gyuri bácsiról is, aki, mint megtudtuk, már nagyon várja a tavaszt.

Sok diófát, szederbokrokat ültetett néhány évvel ezelőtt, és van egy hatalmas mentaültetvénye is. Most a szurokfűre koncentrál, és cickafarkat is akar. A járvány miatt kicsit el is tűnt a szemek elől, nem tudott előadásokat, tanácsadást sem tartani. Nagyon vigyázott is magára, alig mozdult ki a házból. Most, hogy már mindkét oltást megkapta, talán kicsit nyugodtabbak lehetünk a védettségével kapcsolatban. Leginkább már a termesztésre, a természetre szeretne jobban koncentrálni, hatalmas tervei vannak a jövőre nézve. A közszerepléstől mindenesetre valószínűleg visszavonul – így 93 évesen már fontolgatja a nyugdíjba menés gondolatát. Ettől függetlenül a munkáját ugyanúgy végzi, mint azelőtt

- árulta el a HelloVidéknek lánya, Zsuzsa.

Tavaly, a koronavírus-járvány Magyarországra való begyűrűzésekor mi is írtunk arról, hogy Gyuri bácsi mennyire komolyan veszi a vírus elleni védekezést, az óvintézkedések betartását. 2020 márciusának végén az üzente mindannyiunknak, hogy a koronavírus-járvány terjedését úgy tudjuk megfékezni, ha betartjuk az előírásokat, és otthon maradunk, hozzátéve, hogy

bár nem ismer olyan gyógynövényt, ami erre a vírusra hatásos lenne, de az immunrendszerünk karbantartásáért sokat tehetünk a természet patikájának segítségével.

Gyuri bácsi maga is olyan következetesen tartotta magát a szabályokhoz, hogy a 92. születésnapját is egyedül ünnepelte áprilisban. Októberben egy rosszullét miatt kórházba került, de szerencsére még abban a hónapban hazaengedték és otthonában folytathatta tovább a lábadozást, gyógyulást.