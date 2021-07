Óriási a baj az idősebb generációval Magyarországon: sok a digitális analfabéta

A hatóság kommunikációs igazgatóságának közleménye szerint a válaszadók majdnem harmadánál az idősebb generációk digitális érettsége elmarad a fiatalokétól, ami konfliktusokhoz és elszigetelődéshez is vezethet.

A hírközlési hatóság ezért tippeket ad, hogy segítségükkel a nagyszülők is hamar beletanulhassanak az okoseszközök használatába.

Kifejtették, a szünidő alatt sok szülő támaszkodik az idősebb rokonok segítségére: az NMHH kutatásában résztvevők 17 százalékánál egy-másfél hónapot, 16 százalékuknál pedig akár az egész nyarat is a nagyszülőknél töltik a gyerekek.

Nagy baj forrása lehet a generációk között meghúzódó digitális szakadék

A generációk között meghúzódó digitális szakadék a vakáció alatt azonban sokaknál okozhat problémát, feszültséget vagy elszigeteltséget. A válaszadók csaknem kétharmadánál valamilyen mértékben problémát jelent az, hogy a nagyszülők nem jártasak az okoseszközök használatában, és nem tudnak kapcsolódni a gyerekek digitális térben szerzett tapasztalataihoz, élményeihez.

A hatóság szerint ugyanakkor az okoseszközök jelentősen javíthatják az életminőséget, és tudatosan használva tartalmasabbá tehetik az együtt töltött időt. A szülők 39 százaléka szerint az idősek hamar felveszik a ritmust és ügyesen bánnak az okostelefonnal, csak egy kis támogatásra és bátorításra van szükségük.

A szervezet azt javasolta, hogy a nagyszülők és a gyerekek próbáljanak együtt játszani: keressenek egyszerű multiplayer játékokat, amelyek mindkét korosztályt érdeklik. Szervezzenek közös szabadidős programokat, de előtte hasznos applikációkkal tegyék élvezetesebbé a napot. Használhatnak például növény- vagy madárhatározó appokat, "kincskeresős" geocaching túratérképeket vagy étterem- és programajánlókat.

Javasolták azt is, hogy ha otthoni programra vágynak, akkor kérjék meg a gyerekeket, mutassák meg, hogyan működnek az online filmnézős felületek. Ha előfizettek valamelyik csatornára, akkor nincs másra szükség, csak stabil wifire vagy egy nagyobb adatkeretű mobilinternet-előfizetésre.

Az okostelefonnal megörökíthetők a nyaralás legszebb pillanatai, a képeket nézegetve pedig bármikor újraélhetik az unokákhoz fűződő kedvenc emlékeiket - folytatta az NMHH. Ha pedig úgy döntenek, hogy másokkal is megosztjuk ezeket az interneten, akkor ne feledkezzenek meg az adatbiztonságról sem. Csak olyan fényképeket posztoljanak, amelyekbe a gyerekek is beleegyeztek, ellenkező esetben kellemetlenséget okozhatunk nekik - hívták fel a figyelmet. Figyeljenek arra is, hogy a közzétett képeken, videókon ne legyen semmi kifogásolható vagy érzékeny tartalom - tették hozzá.

Érdemes megkérni a fiatalokat, hogy tanítsák meg a Messenger, a Viber vagy a WhatsApp használatát az idősebbeknek. Ezekkel az alkalmazásokkal az interneten keresztül levelezhetnek, fényképeket és videókat küldhetnek egymásnak, sőt még videóhívást is indíthatnak - jelezték.

Közölték azt is, hogy az NMHH által indított Netre Fel! edukációs weboldal további tippekkel és gyakorlati útmutatókkal szolgál az idősek okoseszköz-használatához.

Címlapkép: Getty Images