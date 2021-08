Aranyáron mérik, sok kertész igazi csodaszernek tartja: mire jó a kovaföld?

A kovaföld - azért tisztázzuk ezt a legelején - nem olyan csodaszer, mint például nyári nagy kedvencem, a porcsin, ami gyomként lábaink előtt hever, bármelyik kertben ingyen megterem. Viszont nem is elérhetetlen egzotikum, amiért sok mérföldet kellene zarándokolnunk. Kilós kiszerelésben is - elég borsos áron - de nálunk is beszerezhető. De erről majd később szólunk, addig is következzenek a tények…

Mi is az a kovaföld?

A kovaföld fő összetevői olyan aprócska élőlények maradványai, amelyek létezéséről alig veszünk tudomást. Furcsa kis amőbák, fitoplanktonok és egysejtű életformák, amelyek a tápláléklánc legalján léteznek, és fotoszintézis segítségével a szén-dioxidot és a vizet oxigénné alakítják át. Amikor meghalnak, a tavak és folyók mélyén az iszap részévé válnak.

Ki fedezte fel?

Ahogy lenni szokott, nincs új a nap alatt, a kovaföldet igazából senkinek sem kellett felfedeznie, ugyanis már az ókori görögök is használták, főként építőanyagként, a téglákhoz. A természetes kovaföld egyébként egy fehéres, sárgásbarnás színű, rendkívül finom, aprószemű por.

A természetes kovaföldet a mélyről bányásszák, hiszen több millió évvel ezelőtt alakult ki azokon a helyeken, ahol egykor vizes területek voltak: tehát régi tavak és tengerek mélyén van kovaföld. A benne található silica (szilícium-dioxid) a leggyakoribb anyag a Földön. A természetes kovaföld 85%-ban tartalmaz szilícium-dioxidot, a maradék részben pedig más oxidokat találunk meg benne.

Fontos tudni: veszélyes is lehet

Mivel nagyon apró, finom szemcséjű, már a legelején érdemes kihangsúlyozni, hogy kis mennyiségben, a tüdőbe belélegezni az ember számára is roppant veszélyes lehet.

Tehát, bármire is használjuk, legyünk óvatosak, ne szippantsuk be a porát, a gyerekek kezébe ne adjuk, nem játék!

Amire biztosan használható: rovarirtásra

Nélkülözhetetlen vegyszermentes irtószer lehet egy biokertben, amit hatékonyan vethetünk be a kártevők elleni védekezésben. Ezt több hazai biogazdálkodó, akiket a HelloVidék is megkérdezett, megerősítette nekünk. Egyikük ezt mesélte a kovaföldről:

Tyúkjaimnál használom tyúkatka (ismertebb nevén tyúktetű) ellen… mindössze ennyi tudásom van róla. Beszórom vele a padozat szénáját, és a tyúkokra is szórok időnként. Mindezt prevencióként, az atkák nem bírják a finom kovaport.

Egy másik biogazdálkodó szerint egyaránt bevethető például rovarok, csigák, férgek, pókok, levéltetvek és kullancsok ellen. A rovarok és csigák számára a kovapor ugyanis olyan, mintha ezernyi penge szurkálná a testüket, a sok apró sérülés gyors kiszáradáshoz vezet, és a kártevők rövid időn belül elpusztulnak. Egyszerűen szórjuk a port a növények töve köré, de a levélzetre is hinthetünk belőle, csigák és meztelencsigák ellen is hatásos. Eső után mindig újra ki kell juttatnunk belőle – tanácsolta a a szakember.

A természetes kovaföld szagtalan és nem mérgező

Ez a puha, selymes ásványi anyag textúrájában igencsak hasonlít a krétaporra vagy a lisztre. A legegyszerűbb felhasználási területe a biokerteken túl a konyha, ahol súroló mosogatószerként is bevethetjük, mivel természetes koptató hatással bír, így a rozsdamentes edények és felületek kiváló tisztítója. A mosogatószerek, tisztítószerek fehérítőt tartalmaznak, illetve különböző vegyi anyagokat, amelyek nemcsak a saját egészségünkre, hanem a környezetre is veszélyt jelentenek. Ezért is használhatjuk bátran az otthonunkban is a kovaföldet: takarításra, felmosásra vagy épp mosogatásra.

Egyéb felhasználási területei:

Csiszolóanyagként polírozhatunk vele például evőeszközöket

jó a hűtőszekrény szagtalanítása,

remek folttisztításra,

de bevethetjük a háziállatokon bolhairtásra is.

Mire jó az étkezési minőségű?

A leírások szerint az étkezési minőségű kovaföld egy teljes mértékben biztonságos, hozzáadott anyagoktól mentes, természetes szagtalan por. A termékajánlók szerint az emberi szervezetre számos jótékony hatással bírhat, jót tesz a bőrnek és a hajnak, segíti az egészséges bélműködést.

Ha táplálék-kiegészítőként, egészségügyi okok miatt állnánk neki szedni, akkor csak óvatosan, és mindenképpen kérjük ki orvosunk tanácsát!

A Perui kovaföld lenne a csúcsok csúcsa?

Nem egy olyan termékleírás kering a neten, amely más kovaföldekkel szemben azt állítja, hogy az igazi csodaszer a „perui kovaföld”, ami képes kivezetni a baktériumokat, a vírusokat és a nehézfémeket a szervezetből, pusztán a „szerkezetéből adódóan”.

Ez a kovaföld a világszinten is a legtisztább minőséget biztosító Peruban, egy ősi, több ezer éves, mikro-fosszilis, üledékes, kiszáradt rétegből kerül kibányászásra, ezért az egyik legtisztább, ami rendelkezésre áll. Nem kémiai, hanem fizikai/mechanikai módon működik, így nincs kémiai toxicitása. Az étkezési minőségű kovaföld 100%-ban természetes és szerves forrása a szilícium-dioxidnak, ezen kívül megtalálható benne 15 féle természetes ásványi anyag, többek között: magnézium, kalcium, nátrium, vas és sok nyomelem is, pl. titán, bór, mangán, réz, cirkónium. A kovaföld 85%-ban szilíciumot tartalmaz.”

- olvasható egy internetes leírásban is.

Azért mielőtt fogyasztani kezdenénk a „perui kovaföldet”, érdemes szakemberek tanácsát kikérnünk, és orvosunkkal egyeztetnünk a kérdésben. Kiss Anna dietetikus és Tóth Barbara, a Szegedi Egyetem gyógyszerésze – egy korábbi HVG-cikkben - erősen azt gyanította, hogy

a perui inkább csupán a fantázia szülte, egzotikus hatást keltő eposzi jelző a kovaföld előtt, mintsem a pontos származási hely megjelölése.

A kovapor fogyasztásának nélkülözhetetlenségéről győzködő leírások egyik legszebb momentuma, mikor a leírásokban félrevezetően a Nobel-díjas Adolf Buthenand professzort idézik, aki állítólag kijelentette, hogy az élet nem is létezhetne szilícium-dioxid nélkül. Valóban nem, a kovamoszat élete semmiképp:

Ha az emberi élet szilíciumalapú lenne, akkor mi lennénk E. T. A. Hoffmann novellájából a homokember. Köszönjük, az emberi élet továbbra is szénalapú, Buthenand professzor pedig a nemi hormonok kimutatásáért kapott kémiai Nobel-díjat 1939-ben, amit egyébként Adolf Hitler őszinte híveként a náci párt nyomására akkor át sem vett. „Bevett fogás ezeknél a szezonális csodaszereknél Nobel-díjasokra hivatkozni. Szent-Györgyi Alberttől is eljutottak már páran addig, hogy a citromlé gyógyítja a rákot”

– figyelmeztette az olvasókat Tóth Barbara.

A szakértők szerint valóban van némi, kb. 1-1,5 gramm szilícium az emberi szervezetben, ami döntően a csontokban, a porcokban, a bőrben, a hajban, a körömben fordul elő. Míg Kiss Anna a HVG-nek az nyilatkozta, hogy a szilícium létfontosságú számunkra, addig Tóth Barbara óvatosabban fogalmazott: „nyomelemként feltételezhetően szerepet játszik a szervezet egészséges működésének fenntartásában, ugyanakkor a pontos élettani szerepe egyelőre nem tisztázott, és nélkülözhetetlensége sem bizonyított”. Ugyanakkor azzal a gyógyszerész és a dietetikus is egyetértett, hogy a szilíciumszükségletre vonatkozó vizsgálatok szerint a napi felvétel 20-40 mg közötti, és szoros összefüggést mutat a táplálkozási szokásokkal. Ezen túl viszont még sosem készült olyan vizsgálat, amely a hazai szilíciumellátottságot vizsgálta volna, így ajánlott napi szilíciumbevitelre vonatkozó ajánlás egyelőre nem létezik.

Egyes vizsgálatok alapján egy 70 kilós felnőtt naponta 1,75 gramm szilíciumot fogyaszthat mellékhatások nélkül – figyelmeztet Tóth Barbara, aki hajmeresztőnek tartja, hogy a perui kovaföld „használati utasításában” napi 7 gramm bevitelt javasolnak.

Nem olcsó, annyi szent: ennyiért vásárolhatunk most kovaföldet

Az interneten ezernyi webáruházban beszerezhető. Érdemes külön csoportban nézni az étkezési célra ajánlottakat, a prémium minőségű kovaföldeket. Ezek általában 250 grammos kiszerelésben: 1100-2000 forintos áron kaphatóak. 100 grammos kiszerelésben találni kifejezetten „perui” kovaföldet is: 600 forintért. Jellemzően „magas szilícium tartalmú extra finomra őrölt ásványi por”-ként árulják, kúra-szerűen, napi 1-2 kiskanálnyi mennyiséget ajánlanak belőle, vízzel elkeverve fogyasztani. Kiemelik, hogy az egészséges emésztés helyreállítására, immunrendszer erősítésére, és a bőr-haj regenerálására ajánlják, de „javíthatja az anyagcserét és a tápanyagok felszívódását is”. Kapszulában és tablettákban gyakran keverik C-vitaminnal, Szelénnel és Cinkkel.

Ha biogazdálkodóként, vagy csak otthon a kertünkben és a lakásban szeretnénk bevetni, akkor vödrös kiszerelésben is megvásárolható. Egy kiló kovaföld viszont nem olcsó mulatság 7-10 ezer forintba kerül. Viszont a vödrös kiszerelésnél vigyázzunk, ha nem szerepel rajta, hogy étkezési célra használható, akkor véletlenül se fogyasszuk!

