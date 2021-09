Filléres praktikák őszi meghűlés ellen: 7+2 tipp, amivel legyőzheted otthon a náthát

Magyarországon számos gyógynövény terem, kedvez nekik a Kárpát-medence fekvése, éghajlata. Míg azonban a rendszerváltás időszakában az évi 20 ezer tonnát közelítette az exportunk, napjainkra ez néhány ezer tonnára zsugorodott. Problémát jelent az ágazatban a munkaerőhiány és a termőterületek csökkenése is. A gyógy-, fűszer-, aroma- és ipari növények gyűjtése és termelése éves szinten közel 8-10 milliárd forintot tesz ki. A gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények, például étrend-kiegészítők, kozmetikumok összforgalma éves szinten nagyjából 40-50 milliárd forint. 2019-es adat szerint Magyarországon 100-120 rendszeresen használt gyógynövényfaj van, az aktív hatóanyagot tartalmazó részek több ezer tonnát tesznek ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint.

A klímaváltozás nagy nyertesei a gyógy- és fűszernövények lehetnek, amelyek a fajok sokfélesége miatt könnyen alkalmazkodnak a változó éghajlathoz

- olvasható az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt esetleges hatásait vizsgáló ITM-jelentésből.

A nátháról úgy tartják, hogy kezelés nélkül egy hétig, kezelve hét napig tart. Házi praktikákkal gyorsíthatjuk a gyógyulást, és enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket. Csodaszer nincs, de az immunrendszerünk legyőzi a megbetegedést, különösen, ha megtámogatjuk kicsit benne. a fertőzést.

Íme a házi gyógymódok

1. Pihenés

Lábon kihordani a náthát a lehető legrosszabb ötlet. Ilyenkor jobb, ha hagyjuk, hogy a szervezetünk a gyógyulásra koncentráljon, és másokat sem fertőzünk meg. Érdemes ágyban maradni és forró, eukaliptusz illóolajos fürdővel feloldani a légutakban letapadt nyákot.

2. Húsleves

Több kutatás is folyt már a klasszikus gyógymódnak számító húsleves hatásáról. Egyesek szerint a forró levesnek, amellett, hogy kétségtelenül jólesik, van némi gyulladáscsökkentő hatása. Ráadásul a húsleves egészséges étel, és hasznos tápanyagokkal látja el a szervezetet akkor, amikor alig van étvágyunk. Emellett az ilyenkor szükséges bőséges folyadékfogyasztást is segíti.

3. Hagyma és fokhagyma

A hagyma és fokhagyma illóanyagai, mint például az allicin baktérium- és vírusölő hatásukról ismertek. Az erős ízű hagymafélék, különösen mézzel és citromlével együtt fogyasztva őket (bármilyen bizarr is legyen elsőre az ízhatás) segítenek felvenni a harcot a kórokozókkal, enyhítik a köhögést, csillapítják a nátha nyomában járó gyulladásokat, és az orrdugulást is oldják. A fokhagymát pirítósra kenve, a hagymát pedig akár hagymateának elkészítve is fogyaszthatjuk.

4. Gyümölcsök és zöldségek

A vitamindús étkezés sokat segíthet ilyenkor. Igyunk citromos limonádét (ezzel a folyadékfogyasztást is kipipálhatjuk), együnk paprikát a C-vitamin miatt. A savanyú káposzta a rengeteg C-vitamin mellett probiotikus hatású, így a bélflóra egyensúlyát, ezen keresztül pedig az immunrendszer működését is támogatja. A sárgarépa és a sütőtök béta-karotin tartalma a légutak nyálkahártyáinak egészségét segít helyreállítani.

5. Gyógyteák

A bőséges folyadékfogyasztás már csak azért is fontos, mert a nyálkahártyák hidratálása beindítja a váladéktermelést, ez pedig abban segít, hogy a szervezet a váladékkal együtt a kórokozókat is eltávolítsa. A már említett citromos limonádé és a húsleves mellett nagyon jó hatású a fekete és a zöld tea, hiszen mindkettő tele van antioxidáns hatású vegyületekkel. Ha citrommal isszuk, vigyázzunk, hogy a langyosra hűlt italba csepegtessük a citromlevet – így annak C-vitamin tartalma nem károsodik. A reszelt gyömbér leforrázásával készült gyömbértea is remek, ez a köhögés mellett a náthához gyakran társuló émelygést is enyhíti. Jó hatású a köhögéscsillapító hársfa- és az immunerősítő hatású echinacea-tea is.

6. Gyömbér

A gyömbér felturbózza az immunrendszert és melegítő, izzasztó hatása miatt is természetes gyógyszerként használják megfázás kezelésére. Ilyen betegségek alatt javallott a növényt naponta többször fogyasztani, hogy a benne lévő vírusellenes, méregtelenítő és gombaölő hatása érvényesülhessen. A növény egyébként jelentős mennyiségben tartalmaz A-, C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat és cinket.

Íme egy hatásos zöld koktél, amit napi szinten fogyaszthatunk megfázásos megbetegedések enyhítésére. Almát, avokádót, spenótot, brokkolit és egy darab gyömbért turmixoljunk össze valemyilyen kedvelt gyümölccsel, ilyenkor ősszel tehetünk bele szőlőt vagy szilvát is az alma mellé. Felnőtteknek 3-4 decilitert javallott fogyasztani belőle. De az is jó, ha nyers almát, gyömbért, citromot turmixolunk össze vízzel és fahéjjal, ha pedig szeretnénk, ha édes lenne, vagy valami enyhítene a gyömbér erején, adjunk hozzá erdei mézet vagy hársmézet - ha nincs, bármilyen méz megteszi.

Gyömbértea mézzel és citrommal

Ne sajnáljuk ki belőle a reszelt gyömbért, forrázzuk le, akár egy fekete tea alapot is ráönthetünk a gyömbérre. Miután langyosra hűlt, adjuk hozzá egy citrom kifacsart levét, és édesítsük mézzel.

7. Méz

Nehéz évet zártak tavaly a méhészek, de volt elég méz Magyarországon, a méztermés és a tartalékok a mintegy 10 ezer tonna körüli belső fogyasztást a gyengébb eredmények ellenére is fedezni tudták. Az elmúlt öt év átlagos mézhozama 20 és 32 ezer tonna között volt, az utóbbi években csökkenő trend mellett. Idén a tavalyihoz hasonlóan több mint tízezer tonna volt a mézhozam.

Nagy mennyiségben tartalmaz invertcukrot (fruktózt és glükózt), összes cukortartalma 80% körüli, így jó azonnali, természetes energiaforrás lehet. B-vitaminok, C-vitamin forrása, kálium, calcium, magnézium, és vas is található a mézben. Jellegzetes színét, ami fajtánként és évjáratonként is változik, flavonoidtartalmának köszönheti, így antioxidáns hatással is bír. Meglepő lehet, de a méz hidrogén peroxidot is tartalmaz, így baktériumölő hatása is van, de ezt egy benne található, peroxidáz nevű enzim hamar le is bontja, ezért ez a hatás csak minimális. Tehát sokféle, hasznos, bioaktív anyag található a mézben, ami miatt érdemes rendszeresen fogyasztani.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács piaci körképe szerint hidegebb, meghűléses időszakban hagyományosan keresettek a vásárlók körében az immunerősítő hatású, influenza és megfázás megelőzésére használatos bíbor kasvirág és magas C-vitamin-tartalmánál fogva a homoktövis készítmények.

A vadon termő magyar kamillavirág hungarikum, kiváló minősége világhírű. A filteres vagy egész kamillavirágként piacra kerülő drog részben gyűjtésből, részben termesztésből származik. A Magyarországon előállított kamillavirág drog nagyobb hányada exportra kerül, a többit itthon dolgozzák fel. A kamilla Magyarországon hagyományosan mintegy 300 hektáron terem, azonban a kedvezőtlen őszi és tavaszi időjárás miatt komoly veszélybe került, sokan márt tavasszal kitárcsázták a területeket egyéb ipari növények számára.

A magyarok körében is kedvelt Bár már elmúltak azok az idők, amikor a falvak lakói gyakrabban találkoztak a fűből-fából orvosságot kinyerő javasasszonnyal, mint orvossal, a népi, hagyományos gyógyításnak manapság is hatalmas a keletje a magyarok körében. A gyógynövényes gyógyítás ikonikus magyar alakja Szabó Gyuri bácsi, vagyis a bükki füvesember, aki korábban arról beszélt a HelloVidéknek, hogy a kipróbált, régi módszerek a nép körében ma is élnek. "Gyerekkoromban nagy szegénység volt, az emberek nem engedhették meg maguknak, hogy betegek legyenek. Minden falunak volt javasasszonya, orvosa azonban nem. Egy körorvos több község lakosságát látta el, egy héten egyszer jelent meg, így főleg a javasasszonyok gyógyították az embereket, akiknek sem pénzük, sem biztosításuk nem volt" - emlékezett vissza ebben a cikkünkben.

Gyógyteák gyerekeknek a bükki füvesember ajánlásával

Csipkebogyó

Csipkebogyóval nyugodtan kezdhetjük a gyógyteákra való rászoktatást. Már 1 éves kortól használható, szükség esetén akár naponta is lehet adni C-vitamin-tartalma miatt. Ez viszont egy hőérzékeny vitamin, ezért a csipkebogyót sosem forrázzuk! A feldarabolt csipkebogyóhúst öntsük le meleg vízzel és hagyjuk állni legalább egy órán át. Ha van időnk, az ázott gyümölcs egy részét áttörhetjük a szitán, ettől szép, narancssárga színe lesz a lének, állagra pedig olyan, mint egy rostos üdítő. Kellemesen savanykás ízű, két éves kor felett pici mézzel édesíthetjük.

Mezei kakkukfű

Immunerősítésre 2 éves kortól napi egy csésze mezei kakukkfű teát javaslunk belsőleg. Azonban a kakukkfű nagyon jól működik akkor is, ha a gyermek fürdővizébe keverjük. Nagy kád esetén 3 liter mezei kakukkfű teát kell önteni a fürdővízhez, és a gyermek 20 percet tartózkodjon a vízben. Ha a kakukkfű tipikus kámforos illata-íze túl sok a csemeténknek, akkor tompíthatjuk 2:1 arányú keverésben bodzavirággal, esetleg hársfateával. (A keverék esetén is egy teáskanál a drog adagja!) Megfázásra, köhögésre napi egy csésze kakukkfűteát nyugodtan adhatunk a gyereknek.

Hársfa

A hársfavirág teája megfázásra, influenzára az egyik leggyakrabban használt gyógynövény, 2 éves kortól szintén adható. Izzasztó hatásánál fogva lerövidíti a gyógyulási időt, csakúgy, mint a bodza virága. Lázat és köhögést csillapít. Ez az a tea, amit náthás időben kifejezetten ajánlott mézzel adni a gyereknek.

Kamilla

Talán az egyik legismertebb (és legmegosztóbb) gyógytea. A legtöbb háztartásban megtalálható, nem véletlen, hiszen sokan csak ezt az egy gyógynövényt ismerik, másrészt igazi jolly joker: kiválóan alkalmazható enyhe gyulladásokra (pl.: torokgyulladás), de akár az ekcéma és dermatitis kezelésére is bevethetjük külsőleg. De ha a gyerek elutasítja, ne erőltessük, készítsünk inkább keveréket 1:1 arányban kamilla és bodzavirág vagy hársfa szárított drogjából. Ha így se jön be, akkor hagyjuk a kamillát. Kidobni nem kell, inhalálásra, fürdővízbe még beválhat!

Citromfű

A citromfűtea kellemes, enyhén citrusos, ezzel is kezdhetjük a kisiskolás gyerekek „beavatását”. Pici mézzel nyugodtan ízesíthetjük. Sőt! Akár a citromfüvet is használhatjuk teaízesítőként. A gyógyteákat ugyanis nem ajánlott citrommal savanyítani, de ha hiányoljuk a citrom aromáját, akkor ezt a citrusos ízt a citromfűvel becsempészhetjük a teánkba. A citromfű az egyik leggyengédebb idegnyugtató, ezért segíthet az iskolakezdés okozta szorongást és alvásproblémákat kisimítani – a szülőknek is, de az ő drog adagjuk legyen a duplája!

Szomszédaink így kezelik a bajt - +2 Tipp

Kárpátalján a mézes vaj a tuti recept. Sokan a mézes-vajas tejre úgy hivatkoznak, hogy ez az, ami az inmunrendszerüket erősíti. A köhögést csillapítja, a légcsövet gyógyítja, az orrfolyást elmulasztja. Egy kicsit azonban könnyített az elfogyasztásán, hiszen kakaó formájában kapták, amiben a vaj elolvad, a méz édesített. Azonban a végén egy nyers tojást is elkevert benne.

a mézes vaj a tuti recept. Sokan a mézes-vajas tejre úgy hivatkoznak, hogy ez az, ami az inmunrendszerüket erősíti. A köhögést csillapítja, a légcsövet gyógyítja, az orrfolyást elmulasztja. Egy kicsit azonban könnyített az elfogyasztásán, hiszen kakaó formájában kapták, amiben a vaj elolvad, a méz édesített. Azonban a végén egy nyers tojást is elkevert benne. Erdélyben csak keményen: pálinka és fokhagyma a csodaszer. Az ajánlás szerint reggel 2 cl és este 2 cl házi pálinka, akár éhgyomorra is. Ezt még 1-1 gerezd fokhagymával szokták kísérni, hogy biztos nagy segítség legyen. Mindenesetre ez a módszer egy hét alatt kiűzi az emberből még a gonoszt is, olyan ereje van!

Címlapkép: Getty Images