10+1 toplistás adventi vásár vidéken: itt a forralt bor mellett pompás forgatag is vár

Ha az égiek is úgy akarják, merthogy a karácsony előtti közösségi akciókat tavaly a Covid-járvány egytől-egyig elsöpörte, idén szabadtéren is adventelhetünk, legalábbis eddig úgy fest, megtartják az össznép kirakodóvásárokat. Ahogy rákérdeztünk, idén jellemzően november 19- 20-ától nyitnak az első karácsonyi vásárok, de lesz, ahol csak egy héttel későbbre hirdetnek szabadtéri programokat. Sokfelé, például Szombathelyen is lehet már óriáskerekezni (2000 Ft, felnőtt, 7000 Ft/család), kézműves vásárokban ajándékokat keresgélni, a bódésorokon vásári csemegék után kajtatni, de szabadtéri programok is bőséggel várnak. Közben majszolhatjuk kürtöskalácsot vagy szerencsésebb helyeken sült gesztenyét, hozzá pedig jöhet az elmaradhatatlan vásári forralt bor – mert azért, valljuk be őszintén, ezek nélkül nem is igazi a karácsonyi készülődés!

Európa egyik legrégebbi adventi vására a bécsi, 1296-ban rendezték meg először. Advent táján – ha nincs covidos korlátozás, rengeteg magyar kerekedik fel, csak azért, hogy forró puncsot kortyolgasson a a szomszéd főváros gyönyörűségesen kivilágított főterein. (A stabil járványhelyzetre tekintettel idén várhatóan nem marad el a karácsonyi szezon Bécsben: a Chistkindlmarkt például már 2021. november 12-től várja mézeskalács-világába a látogatókat.) Csodaszép Prága is advent idején, de Budapest sem panaszkodhat, a Vörösmarty téren is nagyszabású forgatag vár– igaz, idén csak védettségivel lehet arrafelé sétálni. Pár éve Helsinkiben csodálkoztam rá, hogy az ottani adventi vásár legnagyobb szenzációja nem az óriáskerék, hanem az össznépi szabadtéri főtéri szaunázás, hozzá a rénszarvasos kolbász. De nem kell azért annyira messzire mennünk egy kis karácsonyi hangulatért, pár nap és az ország számos vidékén megannyi adventi vásár nyílik. (Részleges Covid-korlátozások közepette, jött a legújabb hír.)

Összegyűjtöttük a legizgalmasabb és legnagyobb vidéki helyszíneket

A Bajai Adventi Vásárt is kár lenne kihagyni, ahol szintén mindenki megtalálhatja azt, mi szem-szájnak ingere. A különböző faházakban kürtöskalácsot, kenyérlángost, édességeket, szaloncukrokat, kézműves csokoládét, mézet, forralt bort, forró csokit, valamint teát és egyéb különlegességeket vásátolhatunk. Bővebb információkat a különleges hangulatú adventi vásárról ITT találsz!

Cegléden is kigyúlnak majd az ünnepi fények, a főteret megtölti a karácsony illata, megnyitja kapuit az idei Ceglédi Advent. Könnyűzenei koncertekkel, adventi hangverseny-sorozattal, családi és gyermekprogramokkal, karácsonyi vásárral várják az érdeklődőket a Szabadság térre 2021.11.26. - 12.31. között. Részletek ITT!



Debrecenben is rendeznek idén téli vásárt, nem is akármekkorát! Közel 100 vendéglátós és vásáros várja majd a karácsonyra készülőket november 26-tól egészen december 23-ig. Ráadásul idén új, nagyobb területen kap helyet a vásár: a megszokott Kossuth tér mellett több új helyszínen találkozhatunk árusokkal. Ilyen a Rózsa utca, a Csapó utca, a Dósa nádor tér és a Piac utca 1-3. előtti tér. A vásár a jelenleg érvényben lévő szabályozások alapján védettségi igazolvány nélkül látogatható. A részletes programokat ITT találod!

Győr az ország egyik legszebb hangulatú adventi városa. November végén nyitja meg kapuit a Győri Adventi Vásár, mely Közép-Európa egyik leghangulatosabb karácsonyi vásár címével büszkélkedhet. A Széchenyi tér gyönyörű kivilágítással és megannyi szórakozási, valamint ajándékvásárlási lehetőséggel vár.

Az Advent Miskolc programsorozat közösségi élményt kínál a Szent István téren, amit az óriási adventi naptár és koszorú, a Szeretet Sütigyár mézeskalács illata, valamint az ország legnagyobb Szeretetdoboza tesz igazán ünnepivé. A Szent István téren és környékén rengeteg árus kínálja portékáit, karácsonyi házi süteményeit, finom ételeket és forró italokat. A részletes programot ITT találod!

A Pécsi Advent sem marad el: november 26-tól új programokkal és új helyszínekkel várják az érdeklődőket egészen december 23-ig. A Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásáron több mint húsz vendéglátó egység és harmincnál is több kézműves árus portékáiból válogathatunk. A járványügyi szabályokat figyelembe véve a 2021-es Pécsi Adventi vásár szabadon látogatható, ám a színpadi programok védettségi kártyához kötöttek. Az idei Pécsi Adventi Vásár több újdonságot is tartalmaz. Az elsősorban kültéri rendezvény helyi termelőknek ad teret, hogy az adventi ünnep alkalmából kézműves termékeit árulják. Emellett számos családi program is megrendezésre kerül a Széchenyi téren és a belvárosban egyaránt. Az adventi ünnephez új helyszínként csatlakozik a Pécsi Nemzeti Színház, ahol Adventi Erkélykoncertekkel kedveskednek a közönségnek.

A Pécsi Advent különlegessége a főtéri Dzsámi lesz, melyet minden este egy ünnepi, animált vagy akár gyermekrajzokat megjelenítő fényfestés díszít, sőt a mellette lévő városháza épülete is egyedi díszítést kap. Az adventi időszak alatt, szombaton és vasárnap hangulatos színpadi programok várják kicsiket és nagyokat egyaránt. A fellépők listáján szerepel a Muzsikás, a Wing Singers Gospel Choir, a Kentucky Harmony és a Hanga Banda, a Benkó Dixieland Band és a Rutkai Bori Banda is. Emellett Dániel András és vele érkező számos neves író minden hétvégén karácsonyi meseolvasást rendez a gyermekeknek.

Szeged belvárosában november 26-án nyílik a grandiózus karácsonyi vásár, amely egy év kihagyás után a hagyományoknak megfelelően ismét négy helyszínen várja az érdeklődőket – írta meg korábban már a HelloVidék. A Széchenyi téren már áll az óriáskerék, amely eddig csak az ünnep kelléke volt, oda még a hónap végén gasztroudvar költözik. Kirakodóvásár viszont ott nem lesz, az árusok mindannyi­­an a Dóm téren kínálják majd portékáikat. A Dugonics téren ott lesz a két elmaradhatatlan szelfipont: Rudolf, a rénszarvas, illetve a szánon ülő Mikulás, a Klauzál téren pedig most is felállítják a város karácsony­fáját. A Dóm térre tervezik a családi programokat: az óri­­ás adventi koszorú mellett, amelyen minden adventi vasárnap meggyújtanak egy gyertyát, ott lesz ismét a szalmalabirintus és a mesekastély. Utóbbiban a szervezők tervei szerint táncházakat, vetítéseket és fog­­lalkozásokat is tartanak majd, a szabadtéri helyszíneken pedig tűzzsonglőrök, zenés programok és fényfestés szórakoztatja a kilátogatókat.

Székesfehérváron is változatos programok sorával készülnek. Idén november 27. és december 24. között öltözik díszfénybe a belváros. Az önkormányzat és a Püspökség idén összehangolta a rendezvényeket, a gyertyagyújtások szombatonként lesznek az Püspöki Palota kertjében nyíló Adventi Udvarban, vasárnaponként a Városház téri színpadon tartanak zenés programokat, hétköznapokon pedig a gyerekek lépnek fel. Nyitva áll a Hiemer-ház és a Városháza, megnyitják a karácsonyi vásárt, érkezik a Télapó, lesz Mikulás-járat és Luca-napi műsor is. Minden korosztálynak tartogatnak különleges élményeket: a Püspöki Palota kertjét esténként ragyogó fények pettyezik, a közös karácsonyfa körül kisvonat zakatol, az utcákon pedig illatozva bódít a forralt bor. További részletek ITT!

Szombathelyen már felállították a város karácsonyfáját, itt már november 19-én nyit a Fő téren az adventi forgatag, ahová egészen december 23-ig várnak kicsiket és nagyokat. Idén 40, főként szombathelyi vásáros lesz kint, elsősorban vendéglátósok és kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozók – írta a Nyugat.hu. A vásár idén is bővelkedni fog koncertekben és kulturális programokban. Többek között az Ocho Macho, a Mágikus Mintha, Danics Dóra és a Mokka is fellép. Vár az óriáskerék, a körhinta és Ludovicus is, a város vadiúj kabalafigurája, aki római légiós lúdként ötvözi a római múltat, a Szent Márton-kultuszt, meg a vidámságot is. Részletes programot ITT találjátok!

Szolnokon is érdemes lesz szétnézni, mindenkinek itt a helye, aki karácsonyi hangulatra vágyik, a Hild téren található 40 faház változatos kínálata remek ötleteket adhat az ajándékozáshoz, emellett kulturális és szórakoztató műsorokkal készülnek. Népszerű fellépők műsora mellett utcazenészekkel, Mikulás-programokkal, bemutatókkal és gyertyagyújtással várják az érdeklődőket. A Kossuth téri Adventi Faluval együtt összesen körülbelül 60 faház között lehet majd sétálgatni. Szolnok karácsonyi vásáráról bővebben ITT olvashatsz!

Vácon a Dunakanyar legszebb adventi vására vár! Karácsonyi fényekben pompázik majd a Március 15. tér. Jégpálya, embernagyságú Betlehem, gyerekbarát programok, kézműves vásár és kulináris élmények sora - kell ennél több? Részletek ITT!

Ha Veszprém, akkor adventi fények, ízek és illatok kavalkádja, koncertek, gasztroélmények és kézműves termékek várják az Óváros térre látogatókat a négy adventi hétvégén (november 25 - december 19.), csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap. A programokról ITT tájékozódhatsz!

Címlapkép: Getty Images