Itt vannak a friss adatok: 6286 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon

A kormányzati portálon azt írták:

a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 546 872,

az aktív fertőzöttek száma 178 730-ra csökkent.

Kórházban 4463 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 170-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 14 632-en vannak, a mintavételek száma 10 686 340.

A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Csütörtökön, pénteken és szombaton újabb oltási akció lesz. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat, akik már négy hónapnál régebben kapták meg korábbi oltásukat.

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását

- írták, hozzátéve, a harmadik oltás után ismét 80-90 százalékosra emelhető a védettség.

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani, emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat. A kormányzati portál közölte: a negyedik oltás is foglalható és kérhető már, akár az oltási akciókban is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt négy hónap.

Az olthatóság megítéléséért az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal, a háziorvossal. Az oltóanyag-választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve, a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.

Az 5-11 évesek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Emlékeztettek: az eredetileg tervezett február 15. helyett csak május 1-jétől alakul át a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá. Azok a védettségi igazolványok, amelyeket a fertőzésen átesettség alapján állítottak ki, május elsején veszítik el az érvényességüket. Az oltási alapon jelenleg érvényes védettségi igazolványok automatikusan érvényesek maradnak májustól, ha a tulajdonosuk az előző oltástól számított 6 hónapon belül megkapta a második, illetve a harmadik oltását is.

Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett továbbra is maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, a vendéglátóhelyeken pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.

A munkáltatók előírhatják az oltást dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál erről a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ebben az esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást.

A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig

Budapesten (309 005)

és Pest megyében (242 248) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet.

Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (102 481),

Szabolcs-Szatmár-Bereg (95 141),

Győr-Moson-Sopron (95 065),

Hajdú-Bihar (93 107)

és Bács-Kiskun megye (89 819).

A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (37 636).

Címlapkép: Getty Images