Őrült vízhiánnyal és iszaposodással küzd a tó: szivattyúzzák az iszapot a kikötőkből

Mintegy kísérleti jelleggel szivattyúzzák ki az iszapot a Fertő tó ruszti kikötőjéből, ahol a cél az, hogy a vízszintmagasság legalább 25 centiméterrel növekedjen és ezzel ismét könnyebbé váljon a hajózás az osztrák kikötőben. A jelenlegi alacsony vízállás miatt jelenleg csak korlátozottan lehetséges a kikötő és az öböl használata, így azonban bíznak abban, hogy ezzel a kísérleti projekttel megoldhatják a problémát és ismét zavartalan lesz a kishajók közlekedése - írta a soproni Cyberpress.hu.

A ruszti öbölben lévő “hajóút” feltárása érdekében egy speciális nagy géppel leszívják az iszapot – amit előtte egy kefével lazítanak fel a talajról – majd azt egy szállítóvezetéken keresztül, egy körülbelül két kilométerre lévő gyűjtőtartályba szivattyúzzák. A tervek szerint ezek a munkálatok augusztus végéig tartanak és majd októberben folytatódik, egy nagyobb szabású tómentő akció keretében.

- közölték.

Ausztriában a Fertő tó turisztikai szempontból is nagyon fontos térség, és komoly problémát okoz számukra az, hogy sok hajó jelenleg egyáltalán nem tud kimenni a vízre, ami azzal van összefüggésben, hogy drasztikusan apad a tó vízszintje, ezért is támogatja a tartományi tanács azt az elképzelést, hogy a Mosoni-Dunából történjen a vízpótlás. Osztrák lapértesülések szerint ebben a témában hamarosan egy elvi megállapodás is születik Ausztria és Magyarország között.

