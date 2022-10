Sosem látott katasztrófa közeleg: rengeteg magyar fagyhat halálra saját otthonában

Szociális katasztrófát hozhat a rezsiemelés és a őrületes infláció, fennáll a veszélye, hogy egyre többen lesznek azok, akik nem fogják tudni megfelelően kifűteni otthonukat. Ráadásul ahogy gyűrűznek be a nehézségek a társadalom felsőbb rétegeibe, úgy apadhatnak el a pénzadományok is, amelyek a segítők egyik legfőbb bevételi forrásai. A Pénzcentrum most segélyszervezeteket kérdezett arról, hogy mire készülnek az idei télen.

Már eddig is komoly probléma volt Magyarországon a kihűlés és a fagyhalál: a Magyar Szociális Fórum adatai szerint 2021 októbere és 2022 március közepe között 168 fagytak halálra - legalábbis ők ennyi esetről értesültek. 2020 októbere és 2021 március vége között pedig 147 áldozatról tudni.

A szervezet hozzátette, hogy saját, kifűtetlen otthonában mindkét időszakban az áldozatok 60-65 százaléka hunyt el.

A Magyar Szociális Fórum a szociális helyzet súlyosbodásával számol a megélhetési gondok elmérgesedése miatt. Különös tekintettel az élelmiszerárakra, melyek fél év alatt több mint 60 százalékkal nőttek átlagosan, valamint a közüzemi díjak emelkedésére. Úgy véljük, hogy étel- és ruhaosztással, tömegszállásokkal csak részben lehet ellensúlyozni a negatív folyamatot. A tömeges fagyhalált csak olyan társadalompolitikával lehet megszüntetni, amely emberhez méltó megélhetéshez és szociális lakáshoz juttatja a rászorulókat

- közölte a szervezet, akik szerint a legnagyobb gondot az elszegényedés jelenti.

A lap megkérdezte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársát is, aki arról beszélt, hogy egyre több az új adománykérő. Ahogy közölték: télen az utcai gondozószolgálatuk munkatársai járják majd a hajléktalan emberek tartózkodási helyeként szolgáló helyszíneket, hogy gondoskodjanak azokról, akik nem kívánnak intézménybe bemenni. Budapesten 9, vidéki városokban további 10 ilyen szolgálatunk működik. A nappali melegedőkkel és a szállókkal együtt összesen 69 hajléktalan-ellátó intézményt működtetnek, a szállást nyújtó intézmények pedig télen senkit nem utasítanak el férőhelyhiány miatt.

