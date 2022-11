Kiadta a figyelmeztetést Müller Cecília: erre jobb, ha felkészülünk

Szezonális lett a koronavírus, télen így biztosan több megbetegedés lesz - mondta az InfoRádiónak az országos tisztifőorvos. Müller Cecília arra is felhívta a figyelmet, hogy emellett idén az influenzajárvány is a megszokottnál jóval komolyabb lehet.

A koronavírusnál ősszel, szeptember tájékán a fiatalabb korosztályok lettek érintettek, aztán mivel ők átestek a betegségen, most megint azt látjuk, hogy elsősorban az aktív, munkába járó, több közösségben megforduló középkorosztálybelieket érinti a járvány. Nagyjából 50 év körül van most a megbetegedésben szenvedők átlagéletkora, és ismételten érinti a 60 év felettieket is.

Kiderült, hogy kampányszerű oltásokat nem szerveznek, hanem folyamatosan biztosítják a koronavírus elleni védőoltás felvételének lehetőségét az oltópontokon és a háziorvosoknál. A Pfizer vakcinájából kérhető a korábbi változat, illetve az omikronspecifikus vakcina is, és rendelkezésre áll még Janssen és Sinopharm is.

Az idei influenzaszezon a korábbiaknál jóval durvább lehet

Müller Cecília nem aggódik annyira az USA-ban rendkívül agresszívan terjedő új omikronvariánsok, viszont a háziorvosok, gyermekháziorvosok arra hívták fel a figyelmet, hogy az idei influenzaszezon a korábbiaknál jóval durvább lehet. Ezzel kapcsolatban Müller Cecília elmondta: az influenza elleni védőoltásnak abszolút ellenjavallata nincs, bár egyedi ellenjavallat lehet, valamint figyelmeztetett, hogy az elmúlt évben nagyobb változás volt az egyik influenzavírusban. Jó tudni viszont, hogy idén nem térítésmentes az influenza elleni oltás, csak a rizikócsoportoknak biztosított a kedvezmény.

