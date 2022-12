Hatalmas a botrány Veszprémben, az érsek azonnali felmentését kérik: mi a bűne?

Nem csitulnak a kedélyek a veszprémi bazilika körül; a hívek több mint 3500 támogató aláírással nyomatékosították azon kérésüket, amelyben a pápa közbenjárását kérik Udvardy György veszprémi érsek elmozdításához.

Ritkán kerül sor a hazai katolikus életben olyan eseményre, mint aminek mostanában tanúi lehetünk. A veszprémi bazilikai értékeit féltő hívek petíciót adtak át Ferenc pápa budapesti követének, Michael Wallace Banach apostoli nunciusnak. A petícióban azt kérik a hívek a pápától, hogy járjon közbe a megfogalmazott - egyházmegyét és templomot érintő – kérdések kapcsán, többek között abban is támogatást kérnek, hogy Udvardy György veszprémi érseket menesszék jelenlegi feladatköréből.

Udvardy Györgyöt Ferenc pápa 2019. július 12-én nevezte ki a Veszprémi főegyházmegye érsekévé, miután Márfi Gyula nyugalomba vonult. Az új érsek új intézkedései azonban igen hamar felháborították a híveket.

A jelenleg is folyó nézeteltérés abból pattant ki, hogy a Veszprémi Szent Mihály Székesegyház felújítása során a korábban meglévő Sztéhlo Lili által festett ólomüvegablakokat, a díszített falakat, illetve a főoltárt is felújítják. A hívek attól értesültek, hogy az ablakokat kiemelik a helyükről, és helyettük tejfehér ablakok kerülnek beépítésre. Továbbá a falakat fehérre festik, és a faragott oltár is nagyban megváltozik.

A Szent Mihály Védegylet július 18-án közérdekű adatigénylést nyújtott be a kormányhivatalhoz, hogy megtudja, van-e engedélye az érseknek a festett ólomüvegablakok eltávolítására, a díszítő falfestés lemeszelésére és a főoltár elmozdítására, de nem kaptak választ. Annyi kiderült, a padozat bontásához nem volt engedély, a helyszínen készült fotók azonban azt igazolták, ennek ellenére megtörtént a teljes elbontása.

Az érsekség főépítésze, Vörös Tamás elismerte, hogy az ablakokat a helyükről kiemelik, későbbi időpontokban felújítják, és nem kerülnek vissza eddigi helyükre, más kiállító terekbe, liturgikus helyekre telepítik. Ez azonban ellentétes azzal a kormányhivatali határozattal, amely szerint az értékleltárban szereplő épületelemeket meg kell őrizni, azok nem távolíthatók el.

Korábban az eredeti (1907/10-es) Waltherr Gida által tervezett neogótikus üvegarchitektúra a II. világháborúban megsérült, és 1955-ben új ábrázolásokkal pótolták. A jelenlegi Szent Mihályt ábrázoló alkotás Árkayné Sztehlo Lili műve, aki jellemzően modernista belsőépítészeti terekhez készített ablakokat. Jelenleg öt-hat különböző típusú üvegablak található a Főszékesegyházban. A régi üvegablakokat restaurálják, majd új liturgikus és múzeumi terekben kapnak helyet.

A felújítás során a tervezők az épület hagyományos és egységes belső tér kialakítását tűzték ki célul. Ennek érdekében kerül sor a régi ablakok, a festett falak, illetve az oltár átalakítására is. A hívek azonban egyáltalán nincsenek megelégedve a látványtervekkel.

A Veszprémi Szent Mihály Védegylet december 3-ára szervezett tüntetést. A felhívásban arra hivatkoztak, hogy épített környezetük, templomaik kiüresítése gőzerővel halad, ezért kell kifejezni

e káros szellemi áramlattal szembeni nemtetszésünket.

A békés demonstrációt a Szentszék Magyarországi Nagykövetségénél tervezték megtartani, a nunciatúra előtt, átadva Ferenc pápa követének Udvardy György érsek felmentését követelő petíciójukat.

A tüntetésre végül azonban nem kerül sor, mert a Védegylet mégis inkább a nyilvánosság mellőzésével adta át az aláírásokat a Vatikán követének. A Védegylet közösségi oldalán úgy fogalmaz:

A majd két és fél órás, baráti hangulatú megbeszélésen minden problémánkról sikerült tájékoztatást adnunk.” Azt is hozzátették: „Ígéretet kaptunk tőle (Michael Wallece Banach apostoli nunciustól – a szerk.), hogy a kellő figyelemmel fogja kísérni ezt a kényes kérdést, továbbítani fogja a találkozón elhangzottakat Udvary érsek úrnak és értesíteni fogja az illetékes vatikáni hatóságokat.

A Védegylet közösségi média felületein jól látható a helyiek és a hívek felháborodása; számtalan hozzászólás jelzi az egyházmegye felháborodását.

Mindenkinek az lenne a legjobb, ha önként lemondana. A Vatikán számára is ez lenne a jó megoldás. Ha elég bölcs Ferenc pápa, akkor azt sugallja neki, hogy mondjon le. Ebből a feszült és elmérgesedett helyzetből nincs más kiút. Hogyan tudja majd eredményesen végezni feladatát, az általa elképzelt új evangelizációt, amikor a hívek körében minden hitelét és tekintélyét elveszítette

- teszi fel a kérdést egy kommentelő.

Hogy vitte rá a lelkiismeret őket, hogy megszüntessék ezt a gyönyörűséget? Talán nem is volt lelkiismeretük...

– írja egy másik helyi hívő.

Nekem ez volt Veszprémben a nyugalom szigete. A szívem hasad meg a látványtól!

– teszi hozzá egy újabb hozzászóló.

Februárban a veszprémiek egy televíziós interjú közben felvillanó látványképen pillantották meg először székesegyházuk jövendő látványtervét: ekkor derült ki, hogy eltűnik a gazdagon díszített neoromán és neogótikus templombelső, nem lesznek falfestmények, nem maradhatnak a színes üvegablakok és az oltár sem lesz ott többé.

A műemlék templom lecsupaszítására az érsekség állami támogatást szerzett, miközben a kiszivárgott tervek ellen kétezer aláírás gyűlt össze.

Címlapkép: Getty Images