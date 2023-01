Te is így tárolod az uborkát, paprikát a hűtőben? Sokan nem is sejtik, hatalmas hibát vétenek

Rengeteg étel végzi kukában, csak azért, mert nem megfelelően tároljuk vagy nem gondolunk arra, hogy az egyes tárolóegységeket megfelelően tisztán kell tartani. Ha már csak egy pici odafigyelést szánunk ezeknek a helyiségeknek a rendszeres tisztítására, már azzal rengeteget spórolhatunk a konyhára. Ráadásul kevesebb étel, alapanyag kerül kidobásra is. Hogyan tudjuk rendszerezni és tisztán tartani a hűtőt, fagyót, kamrát, hogy ne rohadjon rád az élelmiszer? Mutatjuk!

Mióta beindult a magyaroknál a pánikvásárlás, rengetegen vásároltak mályhűtőt, fagyasztóládát. Ahogy arról beszámoltunk, tavaly nyár óta drasztikusan megugrott a fagyasztóládák és fagyasztószekrények iránti kereslet Magyarországon. Az eMAG-ot adatai szerint a rezsicsökkentés szabályainak tavaly nyár végi megváltoztatása után egyetlen hónap alatt 64 százalékkal nőtt ennek a termékfajtának az értékesítése.

Ekker Róbert, az eMAG háztartási kis- és nagygép üzletágának vezetője a G7-nek elmondta, a kategória lendülete azóta is töretlenül kitart, és ez mostanra oda vezetett, hogy a legnépszerűbb modellekből hiány van. Ugyan teljes termékhiány nincs, mert alternatív modelleket tudnak rendelni a vásárlók, de a valós kereslet magasabb, mint amit az értékesítési számok mutatnak.

Rengeteget spórolhatunk az élelmiszereken is

Rengeteget spórolhatunk, ha egy kicsit jobban figyelünk arra, miként tudjuk kihasználni ingatlanunk adta lehetőségeket. Ha rendelkezünk kamrával, egészen biztos, hogy a megfelelő tárolással rengeteg pénzt takaríthatunk meg, hogy az őszi, téli időszakban ne keljen boltban megvásárolni a zöldségeket, gyümölcsöket. Ehhez viszont ismerni kell, mit és hogyan tárolhatunk, illetve hogyan tudjuk tisztán tartani a tárolóegységeket.

Rengeteg étel végzi kukában



Évente tehát egy főre vetítve mintegy 32-33 kilogramm olyan élelmiszerhulladék keletkezik hazánkban az összesen kidobott 65,5 kilogrammból, ami tudatosabb otthoni élelmiszer-gazdálkodással elkerülhető lett volna. Ráadásul ezzel egy átlagos magyar család évente akár 50 ezer forintot tudna megspórolni. A legújabb adatok alapján egy átlagos magyar állampolgár 65 kg élelmiszert dob a szemetesbe évente, szemben a korábbi, 68 kg/fő/év mennyiséggel. A 4%-os csökkenés jelentős eredmény, mivel az eltelt időszakban a vásárlóerő bővülése megközelítőleg 16%-os volt. Annak ellenére, hogy az élelmiszerárak az inflációt meghaladó mértékben növekedtek.Évente tehát egy főre vetítve mintegy 32-33 kilogramm olyan élelmiszerhulladék keletkezik hazánkban az összesen kidobott 65,5 kilogrammból, ami tudatosabb otthoni élelmiszer-gazdálkodással elkerülhető lett volna. Ráadásul ezzel egy átlagos magyar család évente akár 50 ezer forintot tudna megspórolni.

Hogy használhatjuk ki okosan a kamránkat!

Azoknak, akiknek van kamrájuk, érdemes kicsit átszervezni az ott tárolt dolgokat, hogy helyet szabadítsanak fel. Ez már csak azért is fontos lenne, mert helyes tárolással rengeteget spórolhatunk a konyhára, de nem is romlanak meg olyan könnyen a felhalmozott zöldségek, gyümölcsök. Mit és hogyan érdemes tárolni a kamrában? Mutatjuk!

Alma: tároljuk sötét, hűvös helyen a kamrában. Különítsük el őket, mert az etiléngáz, amit kibocsátanak, megrohaszthat más zöldségeket és gyümölcsöket. A legtöbb fajtát 3-6 hónapig tárolhatjuk.

Körte: kamrában szintén tárolhatjuk, esetleg tegyük zárt zacskókba, hogy ne száradjon ki. 60 napon belül fogyasszuk el.

Karfiol, brokkoli, kelbimbó: vászontáskában vagy hálós zsákokban lógassuk fel őket. Legfeljebb egy hónapig tartanak ki.

Káposzta: Minden káposztát egyenként érdemes becsomagolni, és egy polcra helyezni, hagyva néhány centimétert a fejek között. A legfontosabb, hogy ne hagyjuk a káposztát csomagolás nélkül, mert a szaga az egész kamrát képes beteríteni.

Hagyma: Hálós zsákokban vagy nyitott kosárban tartsuk hűvös, száraz helyen.

Póréhagyma: Érdemes egy vedérben tárolni, amibe bele tudjuk állítani. Sokan tesznek a vedér aljára egy kis nedves homokot is. 3-4 hónapig tárolhatjuk így.

Fokhagyma: Hálós zsákban vagy összefűzve felakasztva is tárolható.

Burgonya: hűvös, sötét helyen tartsuk, ahol 10-15 fok van. Jó megoldás, ha papírzacskókba tesszük, amit előzőleg kilyuggattunk, hogy tudjon levegőzni. Ne tároljuk a hagymához közel, ami az almához hasonlóan szintén etiléngázt bocsáthat ki, és ezzel megrohaszthatja a krumplit! Ilyen formában hónapokig elállhat, de arra is figyeljünk, hogy ne érje fény.

Édesburgonya: A legtöbb gyökérnövény jó választás, így az édesburgonya is mehet ládákba. Érdemes csak a sértetlen, hibátlan burgonyát elraktározni, így tovább friss marad. Fontos továbbá az is, hogy ládába, jól szellőző polcokon tároljuk.

Tök, sütőtök: tisztítsuk meg alaposan, hogy elkerüljük, hogy bármilyen gomba vagy baktérium kárt tegyen a termésekben! Hűvös helyen tartsuk, akár 6 hónapig is eláll a kamrában.

Mit tárolhatunk a hűtőben?

Vannak zöldségek, gyümölcsök, melyek a hűtőben is tárolhatók, persze nem mindegy hogyan! Íme 3 aranyszabály, ami elengedhetetlen egy rendben tartott hűtőhöz és a helyes tároláshoz:

1. Induljunk tiszta lappal : Kezdetnek mindent pakoljunk ki a hűtőből. Ez nemcsak a takarítás miatt praktikus, hanem a szelektálás miatt is. Szabaduljunk meg a lejárt, soha fel nem használt, hetek, hónapok óta ott felejtett élelmiszerektől! A polcokat, dobozokat, rácsokat alaposan töröljük át, hogy szó szerint tiszta lappal indulhassunk.

: Kezdetnek mindent pakoljunk ki a hűtőből. Ez nemcsak a takarítás miatt praktikus, hanem a szelektálás miatt is. Szabaduljunk meg a lejárt, soha fel nem használt, hetek, hónapok óta ott felejtett élelmiszerektől! A polcokat, dobozokat, rácsokat alaposan töröljük át, hogy szó szerint tiszta lappal indulhassunk. 2. Helyezzünk el mindent következetesen : Gondoljuk át, milyen élelmiszerek igényelnek erősebb, enyhébb hűtést! A gyümölcsöknek, zöldségeknek a fiókokban a helye, ahol a páratartalom rendszerint magasabb. A húsokat szintén legjobb elszeparálva, egy alsó rekeszben tartani, de ha már minden tele van, tárolhatjuk feljebb, zárható dobozban is. A maradékokat praktikus a legfelső polcra tenni, már csak azért is, hogy szem előtt legyenek. Az igazán akkurátusok rájuk is írhatják a dátumot, ahogy a tojásokra is.

: Gondoljuk át, milyen élelmiszerek igényelnek erősebb, enyhébb hűtést! A gyümölcsöknek, zöldségeknek a fiókokban a helye, ahol a páratartalom rendszerint magasabb. A húsokat szintén legjobb elszeparálva, egy alsó rekeszben tartani, de ha már minden tele van, tárolhatjuk feljebb, zárható dobozban is. A maradékokat praktikus a legfelső polcra tenni, már csak azért is, hogy szem előtt legyenek. Az igazán akkurátusok rájuk is írhatják a dátumot, ahogy a tojásokra is. 3. Címkézzünk: A rendben tartott hűtő egyik záloga lehet, ha a polcokra, tárolókra egyszerűen felírjuk vagy felmatricázzuk, mit tartunk bennük. Egyrészt csinosan néz ki, másrészt segít fenntartani a rendet és meggátolni minket abban, hogy össze-vissza pakoljunk be egy vásárlás után.

Van néhány módszer a zöldségek tárolására, hogy frissek és ropogósak maradjanak akár egy héten át is a hűtőben. Íme néhány tipp, hogy csináld:

A zeller szárát lazán csomagoljuk alumínium fóliában úgy, hogy a leveleket kihagyjuk, így az etilén távozhat a csomagolásból.

Vágd fel a zellert, sárgarépát vagy hasonló gyökérzöldséget darabokra és merítsd meg őket vízben. Ezután helyezd a darabokat egy lezárt tárolóba. Ez segít a zöldségeknek megtartani a nedvességet és friss maradni addig, míg fel nem használod őket!

Bélelj ki egy egy tárolóedényt papírtörlővel, és dobd bele a zöldeket: spenótot, kelkáposztát vagy salátát és helyezd rá a fedőt.

Szeleteld fel az uborkát és tedd a szeleteket egy papírtörlővel kibélelet tárolóba. Így több napig is ropogós marad.

A paprikát tárolhatjuk a hűtő alsó dobozában is, itt akár 2 hétig is kibírja. Ugyan ez a helyzet a burgonyával is. Ha a krumpli csírázásnak indul közben, csak törjük le róla és tárolhatjuk tovább.

Az alsó dobozban tárolhatjuk a karalábét is, itt a legmegfelelőbb a hőmérséklet a számára.

Szintén az alsó dobozban, vagy akár a legalsó polcon is tárolhatjuk a káposztaféléket.

A padlizsánt és a cukkint a hűtő legfelső polcán érdemes raktározni, itt akár két hétig is jól bírják.

Nem csak a rendszerezés, a tisztaság is fontos!

Miért romlik meg olyan hamar a hűtőben? Tesszük fel gyakran a krédést. Szakemberek szerint, amikor a zöldség megsérül vagy egy részét levágják, a víz könnyebben távozik belőle. Éppen ezért száradnak és fonnyadnak meg olyan könnyen a hűtőben. Persze, ahogy romlik a termék állapota és veszít a nedvességéből, úgy az ízéből is veszíteni kezd. Ez az oka annak, hogy a legtöbb zöldség kukában végzi

- mondja Harold McGee az On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen című tanulmányában.

Egy másik rossz módszer a lég- és vízmentes tárolás. Ha bedobozoljuk a zöldségeket, az felgyorsítja az érési folyamatokat, így gyorsabban megpuhulnak a zöldségek. Ennek oka az, hogy az etilén néven ismert érlelőgáz csapdába esik a lezárt tartályban vagy a tasakban, így gyorsabban lebontja a sejtfalakat

- teszi hozzá a szakértő.

Azt már tudjuk, hogy a helyes rendszerezés fontos, de kevesebb szó esett a higiéniáról. Pedig, ha ételek tárolásáról van szó, fontos szempont, hogy tiszta edénybe, tiszta helyen tároljuk azt, amit megeszünk. A hűtőszekrény, fagyasztó pillanatok alatt megtelik egy-egy nagybevásárlás után, viszont a felhalmozott ételek között nehéz kiigazondi, ha mindent csak bedobálunk. Megesik ilyenkor, hogy a tárolt zöldésgek, gyümölcsök levet eresztenek, háttrébb kerül egy tányér étel, ezek szaga pedig ellepi a hűtőnket. A legtöbben ilyenkor feltörlik a kiömlött, kifolyt dolgot és letudják ennyivel. Pedig a szagoktól sokkal nehezebb megszabadulni, mint azt gondolnánk. Éppen ezért, most adunk pár tippet, amit takarítás során érdmes betartani!

Lépésről-lépésre

A nulladik lépés, hogy kipakoljuk a hűtőt - de teljesen! Ezután válogassuk át az ételeket, alapanyagokat, hogy mi az, ami még jó, mi az, ami menthető és mi az, ami mehet a komposztba, vagy, ha oda nem való, akkor a kukába.

Ezután jöhet a mosás, fertőtlenítés. Vegyük ki a hűtő polcait és mossuk át őket alaposan. Vagy tegyük őket a mosogatógépbe: mivel az üvegpolcok, az ajtón lévő műanyag rekeszek, és a zöldséges fakkok általában egy adagban be is férnek a mosogatógépbe, így a hűtő takarításakor legalább ezekkel nem kell vesződni, elég a belsejét kisúrolni. Ha ez megvan, jöhet a hűtőnk belseje, ezt szintén mossuk át. Mit használhatunk? Az ecet csodákra képes: nem csak tisztít, fertőtlenít is. Egy kisebb tálba vegyítsünk ecetet és vizet, majd ezzel a keverékkel mossuk át a hűtőnk belsejét. Sokak szerint a citrom is jó a szagok ellen: csak kaparjuk ki a gyümölcshúst, a héjat töltsük meg sóval és helyettük az egyik polcra. Ez elűzi a kellemetlen szagokat.

Ha ezzel is megvagyunk, pakoljuk vissza a termékeket: hátra a hosszú szavatosságú ételeket, előre pedig azokat, amiket a napokban el kell fogyasztanunk. Amit tudunk, a fenti módon tároljunk, és mindig ellenőrizzük az elcsomagolni kívánt étel, zöldség, gyümölcs állapotát.

Ezt még érdemes tudni! A hűtőt, fagyasztót ne helyezzük napfénynek kitett helyre, hőforrás közelébe, vagy az átlagnál melegebb helyiségbe, ugyanis a hűtés energiaigénye erősen függ a külső hőmérséklettől. A kívül-belül tiszta hűtő nem csak higiénés szempontok miatt fontos, hanem kevesebbet is fogyaszt, ugyanis könnyebben adja le a felesleges hőt. Ellenőrizzük, hogy az ajtók szigetelése megfelelő-e! Ellenőrizzük, hogy a hűtő megfelelő távolságra legyen a faltól (legalább 10 cm), és rendszeresen portalanítsuk a hátulját! Amint szükséges, olvasszuk le a jeget, és csak olyan hőfokra állítsuk, ami feltétlenül szükséges! Sőt mi több, a hűtőszekrény, fagyasztó hátulján található rácsra rengeteg por tapadhat rá, ami megakadályozza a hűtőszekrény megfelelő működését. Az eltömődött rácsok takarításához használj porszívót, de előtte győződj meg róla, hogy áramtalanítottad a hűtőszekrényt. Ha évente kétszer megszabadítod a felesleges portól, kevesebb energiát fogyaszthat és meg is hosszabbodhat a hűtőszekrényed élettartama.

Címlapkép: Getty Images