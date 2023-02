Beütött a tridémia: mutatjuk, hogy vedd fel otthon a küzdelmet a betegségek ellen

Járványos szintre emelkedtek az influenzaszerű megbetegedések Magyarországon, emellett zajlik a légúti óriássejtes vírus (RSV) okozta járvány is, de még nem köszönhettünk el a koronavírustól sem. Ilyen eset, hogy egyszerre három betegség is tomboljon Magyarországon még nem volt, ezt a kialakult helyzetet tridémiának nevezzük. Hogy áll most a különböző megbetegedések száma? Mely megyék a legfertőzöttebbek? Mit tehetünk mi, magunk, hogy védekezzünk a betegségek ellen? Ennek jártunk most utána cikkünkben.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának tájékoztatója szerint, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy 2023. január 16 – 22. között az országban

185 400 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 23 800 főnél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak.

A harmadik héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult:

Akut légúti fertőzés: a betegek 49,6%-a 0-14 éves gyermek, 23,8%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 16,8%-uk a 35-59 évesek, 9,8%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Influenzaszerű megbetegedés: a betegek 35,0%-a 0-14 éves gyermek, 31,1%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 23,1%-a, 10,8%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. A 100 000 azonos korcsoportba tartozó lakosra jutó megbetegedések száma a 3-5 évesek (751) körében volt kiugróan magas, ezt követte az

1-2 évesek (521) és a 6-9 évesek (487) érintettsége.

2023. harmadik hetében 10 közigazgatási területen nőtt, 6 területen csökkent és 4 területen (Győr-Moson-Sopron, Heves, Pest és Somogy vármegye) nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva.

A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma

Győr-Moson-Sopron (359)

és Békés (356) vármegyében volt a legmagasabb,

Vas (124)

és Bács-Kiskun (127) vármegyében a legalacsonyabb.

Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket

a fővárosban,

továbbá Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Fejér,

Hajdú-Bihar,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Komárom-Esztergom,

Somogy,

Tolna,

Veszprém

és Zala vármegyében diagnosztizáltak.

A 3. naptári héten összesen 208 betegtől érkezett légúti minta vírus kimutatása céljából a Nemzeti Népegészségügyi Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. Az influenza-pozitivitási arány 22,4%-nak, az RSV és a SARS-CoV-2-pozitivitási arány egyaránt 9,7%-nak felelt meg. A sentinel orvosok által beküldött 134 minta közül

tizennyolc betegnél influenza A(H1pdm09),

tíz betegnél influenza A(H3),

két betegnél influenza B vírus okozta fertőzést igazoltak a laboratóriumi vizsgálatok.

Tizenhárom betegnél a SARS-CoV-2 vírus,

egy betegnél a human metapneumovírus,

valamint tizenhárom betegnél az RSV állt a tünetek hátterében.

A sentinel kórházak által beküldött 20 minta közül

két betegnél influenza A(H3), hét betegnél RSV,

egy betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki.

A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 54 minta közül

öt influenza A(H1pdm09),

egy influenza A(H3),

kettő influenza A(NT),

egy influenza B,

három RSV,

kettő rhinovírus,

hat SARS-CoV-2 vírus pozitív volt.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a harmadik naptári héten egy jelentés érkezett. A megbetegedések egy Komárom-Esztergom vármegyei óvodát érintettek. Három gyermeknél történt mintavételezés, az elvégzett virológiai vizsgálatok mind a három légúti mintában RS vírus jelenlétét igazolták.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórházból kapott adatok alapján 2023. év harmadik hetében 211 fő került kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 38 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 211 SARI beteg 43,6%-a (92 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 32,2%-a (68 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházba felvettek közül 39 betegnélaz RSV, 38 betegnél a SARS-CoV-2 és 10 betegnél az influenza A víruskóroki szerepét igazolták. Az RSV-pozitív betegek 74,4%-a (29 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, a COVID-19 fertőzöttek 84,2%-a (32 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. Az influenzás SARI betegek 60,0 %-a (6 fő) tartozott a 0-5 évesek korcsoportjába.

A 2022. év 40 – 2023. 03. hete között összesen 1518 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 126 influenza A [59 influenza A(H1 pdm09), 52 influenza A(H3), 15 influenza A(NT)] és 8 influenza B vírust azonosítottak. 217 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Százhuszonkét megbetegedés hátterében RSV, hét esetben adenovírus, hat esetben parainfluenza vírus, tíz esetben human metapneumovírus, huszonnégy esetben rhinovírus állt.

Forrás: NNK

Rengeteg a beteg, korlátozás lépett életbe Látogatási tilalmat rendeltek el a Békés vármegyei kórházakban az influenzaszerű tünetek számának emelkedése miatt. Az intézkedés érinti a Békés Megyei Központi Kórház gyulai és békéscsabai tagintézményét, valamint az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet összes fekvőbetegosztályát.



A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg osztályain is elrendelték a látogatási tilalmat.



Valamint a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházban is részleges látogatási tilalom lépett életbe.

Most kell tenni a megelőzés érdekében

Fertőtlenítés, takarítás most is elengedhetetlen

Ahhoz, hogy a legjobb módon védekezzünk a megbetegedésekkel szemben, érdemes szakemberek tanácsait megfogadni. A koronavírus, influenza és egyéb légúti fertőzések terjedése során a legtöbb, amit tehetünk, a rendszeres és hatékony kézmosás, ha tehetjük a tömeg és a zsúfolt helyek kerülése, illetve a lakás tisztán tartása. Nem is gondolnánk, de otthonunk tele van bacikkal, így könnyen fertőző lehet.

Kevesen tudják, de sokkal több figyelem hárul a fürdőszobára és a mosdó tisztán tartására, mint a konyha kitakarítására. Az emberek félnek a WC-ülőkéktől, vagyis az azokon megtapadó baktériumoktól. Éppen ezért, a fürdőszobai csapok, padló és csempe midig sokkal tisztább, mint a konyha, amiben főzünk és eszünk. Pedig gondoljunk csak bele, a család minden tagja megfordul itt, a gyerekek is jönnek-mennek rajta keresztül egész nap.

Fontos az is, hogy ne pakoljunk "nem odavaló" tárgyakat a konyhapultra. Mint például a pénztárcánkat. Nem is sejtenénk, de a pénztárcák egynegyedén E-coli baktérium található. Éppen ezért fontos, hogy oda, ahol az ételeket készítjük vagy elfogyasztjuk, ne pakoljuk a használati tárgyainkat.

A mosogatószivacsot is havonta érdemes lecserélni. Tanácsos külön vágódeszkát használni a húsok és zöldségek számára és minden használat után elmosni őket. A hűtőszekrény ajtófogantyúját is rendszeresen törölgessük át, hiszen ezt is mindenki megfogja naponta többször is a családban. A csapokat is rendszeresen fertőtlenítsük, mivel ezt is naponta többször használjuk.

A hűtő is kritikus pont. Különös figyelmet kell fordítani a hűtő aljára is, hiszen ide hullik le minden morzsa és apró ételdarab. Az így felgyűlt szemcsék rohadni majd penészedni kezdenek, ez pedig egészségügyileg nem túl kedvező számunkra

A padlóról se feledkezz meg! A kisgyermekes szülők rendszerint odafigyelnek a padló és a csempék tisztán tartására, de azok a családok, ahol már idősebb gyerekek, felnőttek élnek, bizony hajlamosak megfeledkezni erről. Éppen ezért, ha nem is naponta, de 2-3 naponta érdemes fertőtleníteni a járólapokat, és a szőnyegeket is, hiszen ezekben is képes megtapadni mindenféle baktérium.

Érdemes környezettudatos maradni, de csak óvatosan! Ha tehetjük vigyünk magunkkal saját bevásárlótáskát a boltba, a legjobb pedig az lenne, ha vászonból készülne. Nem is gondolnánk, mennyi baktérium van a mások által megfogdosott termékeken, amik aztán a táskában is megtelepszenek. Ha vászonzsákot viszünk magunkkal, vásárlás után kimoshatjuk azt. Ezzel kész is a fertőtlenítés!

A helyes táplálkozás sokat segíthet

Amióta csak ember él a földön velünk vannak a „megfázást” okozó vírusok, és amióta ember az ember valamely módon küzd a megfázásos betegségek ellen. A legtermészetesebb megoldások gyakran nemcsak a leghatásosabbak, és a legolcsóbbak is.

A megfázásos megbetegedésekre az egyik legtermészetesebb csodaszerünk a fenyőrügy. A fenyőrügyben lévő hatóanyag ugyanis általános erősítőszer, támogatja az immunrendszert.

A népi gyógyászat a fekete retek levét magas illóolaj-tartalma miatt köhögésre, rekedtségre, torokfájásra és a megfázás egyéb tüneteire ma is alkalmazza, a fekete retek hatóanyag,-és ásványi anyag-tartalma akár a kétszerese is lehet a többi retekfajtájénak.

Vannak gyógynövények, amelyek szintén kiváló választásnak bizonyulnak betegség esetén: a mezei kakukkfű, a bodzavirág és minden C-vitamin tartalmú gyógynövény, igy például a csipkebogyóhús, a fehér árvacsalán és a nagycsalán. Az orbáncfű a másik igen hatásos immunerősítő gyógynövény, heti 1-2 csészével ajánlunk lefekvés előtt.

De mit érdemes enni, ha betegek vagyunk?

Amikor betegek vagyunk a gyógyszerek szedése érdemes kicsit jobban odafigyelni az egészséges táplálkozásra is. Vannak ugyanis olyan ételek, amik segítenek felturbózni az immunrendszerünk, ezáltal gyorsabban gyógyulhatunk meg. Melyek ezek? Mutatjuk is!

Tyúkhúsleves: Nem véletlen, hogy a szülők mindig ezt adják első körben a beteg csemetéjüket, és a másnaposok is ezzel kúrálják magukat. A húsleves nemcsak biztosítja a szervezet számára a vírusok elleni küzdelemhez szükséges folyadék-utánpótlást, hanem csökkenti a tüneteket kiváltó gyulladást is, meggátolva a visszaesést vagy a bakteriális felülfertőződést.

Fokhagyma, hagyma, póréhagyma: A megfázásra jó választás a fokhagyma, hagyma, póréhagyma és metélőhagyma fogyasztása. A fokhagymát már régen is alkalmazták a megfázás kikúrálásra, ez pedig nem véletlen, ugyanis természetesen veszi fel a harcot a betolakodókkal és elősegítik a test egészségét. Dobj össze egy hagymakrémlevest és biztosan segíteni fog!

Gombapörköl, ragu, krémleves: A gomba antivirális tulajdonsággal rendelkezik, ez a gazdag D-vitamintartalmának köszönhető. A gomba citokineket is termel, mely egy olyan sejtfehérje, ami elősegíti a fertőzések leküzdését, emellett poliszacharid vegyületcsoportot termel, ami az immunitás fokozásáért felel.

