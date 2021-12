Fillérekből is gyógyulhatsz: méregdrága praktikák helyett 4 ősi gyógymód a téli megfázásra

Tisztázzuk a legelején, a megfázás az egyik leggyakoribb fertőzéstípus, nincs is pontos tudományos és orvosi definíciója, de egyértelműen a vírusok által kiváltott gyulladások jellemzik. A meghűléses fertőzéseknél összesen kétszáznál is több vírus játszhat közre, a hideghez viszont csak annyi köze van, hogy a kórokozók szezonálisan télen a legaktívabbak. Amióta csak ember él a földön velünk vannak a „megfázást” okozó vírusok is, és amióta ember az ember, valamely módon küzd a megfázásos betegségek ellen.

Nemcsak az alma, fél fej hagyma is az orvost távol tartja

Dédanyáink elsőként mindig a vörös és fokhagymát vették elő, ha észlelték a meghűlés tüneteit, ami ne is csodálkozzunk, hiszen a fokhagymában található allicin a növény lelke, motorja. Az allicin a fokhagyma védekezésképpen keletkező kénes vegyület, amivel a növény távol próbálja tartani az őt megdézsmáló kártevőket. Vírus-, baktérium- és gombaölő hatásának köszönhetően valóban sok „ellenséget” képes távoltartani a növénytől.

Ahhoz azonban, hogy egy vírusos megfázással, vagy bakteriális fertőzéssel felvegye a harcot, legalább egy fejet meg kellene enni belőle naponta,

lehetőleg nyersen, elrágcsálva a gerezdeket, hogy a testen belül szabadulhasson fel az allicin. Ez amellett, hogy a legedzettebb gyomrot, májat és epét is megterheli, a társasági életünkre sincs jó hatással! Másrészt viszont az allicin egy illékony vegyület, amely a fokhagyma felvágásánál, összepréselésnél keletkezik és levegővel érintkezve perceken belül el is illan. Tudták ezt őseink is, akik a fokhagymát lereszelték és mézzel összekeverve fogyasztották.

A vöröshagyma héjából teát főztek, ami az egyik legjobb megfázásra, köhögés csillapításra. Csupán két-három fej vöröshagymára van szükség, amit alaposan megmosunk héjastul, nagyjából összevágjuk és felrakjuk egy liter forrásban lévő vízbe. Fedjük le és hagyjuk gyöngyözni 20 percig. Ízesíthetjük szárított kamillával, hársfavirággal, kamillával, szegfűszeggel, mentával, citromkarikákkal, ezeket azután szórjuk bele, ha levettük a tűzről, majd lefedve hagyjuk még állni öt percig. Ha szobahőmérsékletűre hűlt, mézzel ízesíthetjük, és apró kortyonként ihatjuk is.

Karácsony táján is jó tudni: a fenyőrügy csodákra képes

Csibi Mária természetgyógyász a HelloVidéknek elárulta, hogy a megfázásos megbetegedésekre az egyik legtermészetesebb csodaszerünk a fenyőrügy. A fenyőrügyben lévő hatóanyag ugyanis általános erősítőszer, támogatja az immunrendszert. Ahogy a természetgyógyász elmondta: köptető, nyákoldó hatású: légúti problémák, megfázás, köhögés, torokfájás esetén alkalmazható. Idült hörghurut esetén is remek választás. Jót tesz a hangszálaknak is.

Emellett:

Fertőtlenítő, mikrobaellenes, gyulladáscsökkentő hatású.

Az illóolajnak ezeken kívül van egy élénkítő hatása is, ezért fáradtság, mentális kimerültség, vagy hosszú lábadozás esetén is érdemes alkalmazni.

Fájdalomcsillapító, izomgörcs oldó. Reumás panaszok esetén is használható (tinktúra bedörzsölőként).

Leginkább viszont a nyákoldó, köptető, immunerősítő, fertőtlenítő hatása miatt használjuk (utóbbinál fenyő illóolaj formában - ebben viszont nem csak rügy van).

A fenyőrügyből a fogyasztható fajták: lucfenyő, jegenyefenyő, vörösfenyő, ezüstfenyő, erdeifenyő.

A fenyőrügy tea, tinktúra, szirup/méz (a szirup cukorral készül, a fenyőméz pedig a mézbe áztatott rügy) formájában is fogyasztható. Inhalálni (a fenyőrügyből készített teával) is lehet, de fürdővízbe is ajánlható (szintén a fenyőrügyből készített teát kell a fürdővízhez önteni).

A fekete retek mézzel szintén igazi gyógyszer

A népi gyógyászat a fekete retek levét magas illóolaj-tartalma miatt köhögésre, rekedtségre, torokfájásra és a megfázás egyéb tüneteire ma is alkalmazza, a fekete retek hatóanyag,-és ásványi anyag-tartalma akár a kétszerese is lehet a többi retekfajtájénak.

Megfázásra a legtutibb gyógymód, ha a retek belsejét kivájjuk, az üregbe mézet csorgatunk és egy éjszakán át állni hagyjuk.

A retek reggelre levet ereszt, ezt kanalazzuk ki a mézzel együtt. A retek leve náthaűző hatásán túl stabilizálja a vérnyomást, segít a bőrbetegségek kezelésében, antibakteriális és gombaölő, az epetermelést serkentő hatású, sőt, rendszeres fogyasztásával a vese-és epekövek kialakulásának veszélye is csökkenthető.

Cseppek formájában is árulják hatóanyagát

A fekete retek csepp a zöldség magjából sajtolt olajból készül, ami tartalmazza és koncentrálja a növényben megtalálható illóolajokat, vitaminokat. Azt tanácsolják: használjunk belőle napi 12 cseppet, fogyasszuk azt egy pohár vízben elkeverve, kúraszerűen. A fekete retek cseppek az epe- és vesekő, valamint vesehomok oldására, a máj és az epehólyag egészségének megőrzésére használható.

Cseppek formájában már egyáltalán nem olcsó, internetes webáruházakban (20 ml kiszerelésben) 2 ezer forint körül árulják.

Megfázásra Gyuri bácsi ezt ajánlja

Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember honlapján nagyon sok tanácsot kapunk, hogy milyen tea vagy kezelés előzheti meg, illetve segíthet a megfázáson, ha már megtörtént a baj. Mint azt honlapján írja, erre alkalmas

a mezei kakukkfű, a bodzavirág és minden C-vitamin tartalmú gyógynövény, igy például a csipkebogyóhús, a fehér árvacsalán és a nagycsalán. Az orbáncfű a másik igen hatásos immunerősítő gyógynövény, heti 1-2 csészével ajánlunk lefekvés előtt.

A fürtös mentát lehet inni akár egész télen, hetente 2-3 alkalommal. Ha mégis megfáznak, kúrálják magukat napi 1-3 csésze teával a következő gyógynövényekből: hársfa, mezei kakukkfű, szurokfű, bodzavirág, fürtös menta. Inhalálással kitisztulnak a légutak: kamilla, mezei kakukkfű, szurokfű használhatók erre a célra.

Jót tesznek az illóolajok is, pl. a citrom, levendula, eukaliptusz.

Megfázás vagy köhögés esetén is jó, ha tisztázzuk, hogy milyen betegséggel állunk szemben!

A köhögésnek is ugyanis számos fajtája lehetséges, így nagyon nem mindegy, milyen betegség kínoz bennünket, és arra milyen természetes megoldás lehetséges. A legkönnyebben a száraz vagy hurutos köhögést tudjuk megkülönböztetni.

Gyógynövények száraz köhögésre

Száraz köhögésnek azt nevezzük, amikor a köhögés nem jár váladékkal és gyakran rohamokban tör elő. Szabó Gyuri Bácsi, a bükki füvesember jó tanácsai szerint száraz köhögésre köhögéscsillapító, nyugtató hatású gyógynövényeket használjunk, hiszen ilyenkor nincs mit felköhögni, ehelyett a köhögési ingert csillapítjuk. Ha száraz köhögéstől szenvedünk, arra kiváló köhögéscsillapító gyógynövény lehet a szurokfű, bodzavirág, apróbojtorján, fehér akácvirág. Gyuri bácsi, a bükki füvesember ezekből ajánl inni 1-3 csészével naponta - felváltva vagy egymással egyenlő arányban összekeverve.

Krónikus, tehát hosszan tartó száraz köhögésre ajánlott még a nyálkatartalmú gyógynövényekből készült tea fogyasztása is, mert ezek az irritált nyálkahártyán képeznek védelmező bevonatot, ilyen például a mályvagyökér vagy mályvalevél, a lándzsás útifű vagy az izlandi zúzmó.

Hurutos köhögésre ez való

Ezzel ellentétben hurutos köhögés esetén váladék is távozik - vagy legalább is jó lenne, ha távozna a légutakból. Ilyenkor a bükki füvesember szerint köptető hatású gyógynövényekből célszerű teát készíteni, amelyre kiválóak a nyákoldó szaponin-, illetve a magas illóolajtartalmú gyógynövények. A legjobb természetes hurutoldó szer a borostyán, az ökörfarkkóró, a mezei kakukkfű, a hársfavirág vagy a lándzsás útifű. Ha nem tudjuk eldönteni, mivel is van dolgunk, akkor Gyuri bácsi torokbarát teája, a Tüdőfűleveles teakeverék a jó megoldás, ezt mindkét fajta köhögés esetén bevethetjük. A keverék kilencféle gyógynövény hatását egyesíti. Alapja a légzőszervek természetes segítője, a tüdőfűlevél, amelyet a bükki füvesember a martilapu, a mezei kakukkfű, a lándzsás útifű, a kis ezerjófű, a cickafark, a szurokfű, az orvos veronika és a körömvirág köptető, légúttisztító, köhögéscsillapító hatásával ötvözött.

