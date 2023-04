Kész vége: bezár a vidéki város egykor legkedvesebb élelmiszerboltja

Több mint 5 évtized után már nem élelmiszerbolt fog működni a dunaújvárosi Dózsa György úton önállóan álló üzletben - adta hírül a megyei lap.

A Duol számolt be róla, hogy 53 év után bezárt a város ikonikus kisáruháza, a régi Csemege, a mai Reál. A lap információi szerint egy drogéria – parfüméria költözik a helyére. Kezdetben a Csemege áruházlánc üzleteként tartották számon, de a lap arra is kitér, hogy olyanok is akadtak, akik egyszerűen ABC-nek nevezték (a név Alapvető Beszerzési Cikkek rövidítésből fakadt).

Ahogy most írták:

Újabb tulajdonosváltást követően a Reál Élelmiszer felirat került az bolt homlokzatára. Amikor átvette az üzletet a hazai tulajdonú üzletlánc nem gondoltuk, hogy a Dózsa György út első üzletének ez lesz az utolsó neve. Információink szerint 2023. húsvétját követően megszűnik az üzlet és vele együtt eltűnik a dunaújvárosiak egykor legkedvesebb élelmiszerboltja.

