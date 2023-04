Ingyen terem a tavasz szupersztárja: gazként kitépjük, holott isteni gyógyerővel bír

Leveléből salátát, gyökeréből pótkávét, virágából hamis mézet és szörpöt is készíthetünk. A pitypangnál hasznosabb, ugyanakkor igénytelenebb gyógynövényt keresve se találni!

A pitypang igazi csodaszer, ahogyan a többi ehető vadnövény is. Lóvirágnak is nevezik, mert a paripák is előszeretettel fogyasztják minden részét. Nem véletlenül, hiszen a pitypangnál hasznosabb, ugyanakkor igénytelenebb gyógynövényt keresve se találni tavasszal, gyakorlatilag minden része nyersen fogyasztható! Élelmiszer-infláció idején különösen érdemes vele élni, hiszen ingyen juthatunk friss szörpnek és salátának is remek alapanyaghoz!

Mire jó a pitypang?

A gyermekláncfű, avagy népies nevén a pongyola pitypang (hívják még tejesgaznak, pimpónak, kikiricsnek és cserbókának is) egy Magyarországon gyakori gyom- és gyógynövény. Évelő növényfaj, az őszirózsafélék nemzetségébe tartozik. Rendkívül elterjedt a füves területeken (mezők, rétek, kertek növénye, gyakori a szántókon, illetve a városi gyepszigeteken is), mélyre nyúló karógyökerének köszönhetően igen nehéz kiirtani, ez leginkább a szántókon okozhat problémát. „Kacúros” levelei a földre fekszenek, szára üreges, tetején tőrózsából törnek elő az aranysárga, fészkes virágai. Ha a pitypang szárát elszakítjuk, belőle fehér, ragacsos, kesernyés ízű nedv csordul ki, amit a köznyelvben „kutyatejnek” neveznek.

A pitypang az emésztőrendszer gyógynövénye, gyógyhatásáért elsősorban a növényben található keserűanyagok a felelősek, emellett rengeteg vitamin (A-, B-, C-, és D-vitamin) és ásványi anyag (vas, magnézium, mangán, cink, szilícium), flavonoidok és inzulin is található a pitypangban. A gyermekláncfű leginkább az epe- és májbántalmak ellen használható tavaszi méregtelenítőszer, emellett serkenti az egész emésztőrendszer és a vesék működését is, mint vértisztító, vizelethajtó anyag. A pitypang fokozza az epetermelődést és az epehólyag ürülését, megelőzi és gyógyítja az epekövet, illetve a májgyulladást és a sárgaságot.

Az antioxidánsokban gazdag növényi részek fogyasztása azok inzulintartalma miatt a diabéteszben szenvedő betegeknek is javallott. A pitypang tisztítja és hígítja a vért, elmulasztja a nyirokcsomó-duzzanatokat, javítja az anyagcserét és élénkíti a szervezetet. Gyakran kombinálják táplálékkiegészítők formájában más gyógynövényekkel, például céklával, fekete retekkel, máriatövissel vagy vérehullató fecskefűvel. Használják női bajok ellen (magas ösztrogénszint, endometriózis, menstruációs fájdalmak), hüvelygomba ellen például javallott a pitypangos ülőfürdő. Alapvetően a pitypangfogyasztásnak nincsenek mellékhatásai (terhes és szoptató nők is fogyaszthatják), ám az érzékeny bőrűeknél okozhat kiütést.

Remek bőrápoló: mi magunk is készíthetünk belőle kenőcsöt

Keserű levelei A-, E-, K-, B1-, B2-, B6- és C vitaminokban valamint ásványi anyagokban is gazdagok, például magnéziumban, vasban, rézben és folsavban. A pitypangvirágok fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek, így ez a kenőcs mindenféle fájásra jó. Különösen jó a fájó és fáradt izmok és ízületek kezelésére. Kozmetikai felhasználásra kiváló gyulladáscsökkentő (pl ekcémás bőr) és rendkívül jó antioxidáns. A pitypang elősegíti a méreganyagoktól és a szennyeződésektől való megtisztulást, mivel megnyitja a pórusokat. Javítja a bőr állapotát, amely így tápláltabb, hidratáltabb, valamint vitaminokkal telt lesz.

Szuper alapanyag lehet:

szappanok készítéséhez: az egész szárított virágot tedd olíva olajba, és áztasd egy hétig. Olajba soha ne tedd frissen, mert megromlik.

készítéséhez: az egész szárított virágot tedd olíva olajba, és áztasd egy hétig. Olajba soha ne tedd frissen, mert megromlik. krémekhez: glicerines kivonatot is készíts, mind az olajat, mind a kivonatot felhasználhatod.

Készíthetsz alkoholos tinktúrát is, tiszta alkoholban áztasd a virágot úgy két hétig. Színezhetsz vele fürdőbombát, és a szárított virágokat bele is teheted. A bőrápolásban a pitypang enyhíti az irritációt. A bőr színét széppé varázsolja és még a bőrpírt is csökkenti.

Pitypang virágkrém készítése 100 g szárított virágot áztass 50 g olíva és 50 g kókuszolajban, két hétg. Majd szűrd le. Tegyél hozzá 20 g shea vajat, 2 g méhviaszt, 1 g E vitamint, majd keverd össze, és tedd tégelyekbe.

Mikor érdemes szedni?

A virágot lehetőség szerint napfényes napon, a déli órákban érdemes szedni. Fontos, hogy tiszta helyről gyűjtsük, mert nem szabad megmosni.

A pitypang minden részében felhasználható. Friss virágokból készülhet bor, sör, sütemény, színezhetsz vele textilt, fonalat. Csak a sárga virágokból készülhet zselé (cukorral, citrommal, vízzel, és pektinnel) palacsinta, fagylalt, limonádé, cukorka. A zöld része keserű, érdemes azt leszedni az édességek készítéséhez, viszont szárát és levelét zöldségkörebe, salátába érdemes beleaprítani. Ráadásul van még egy csodás tulajdonsága, a gyökere is fogyasztható: remek pótkávé készíthető belőle. Hogy hogyan? TikTok videók segítségével most sorra megmutatjuk:

Így rántsuk ki:

Próbáltátok már a pitypangmézet? Na, itt egy remek recept hozzá:

Hozzuk a pitypangkávé receptjét is:

