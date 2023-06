Újabb ársapás rezsiről döntött a kormány: ennyit lehet legfeljebb kérni az áramért

Rendkívüli időpontban tart kormányinfót Gulyás Gergely. Bejelentette: jön az új gazdaságvédelmi akcióterv amelyek keretein belül árplafont vezetnek be a cégek rezsijére, és a SZÉP-kártyákkal is újra lehet majd élelmiszert venni - írta a Pénzcentrum.

A háborús helyzet nem könnyebb, hanem nehezebb lesz- mondta a kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter arról beszélt, a legfontosabb, hogy legyen 2024-re elfogadott költségvetés. Elegendő a forrás ahhoz, hogy a NATO-vállalásoknak is megfeleljünk a honvédelemre fordított GDP-arányos összeg 2 százalék - írta a Pénzcentrum.

A kormány hangsúlyozza, hogy az országnak az jelenti a legnagyobb segítséget, ha valaki kincstárjegyben, állampapírban tartja megtakarításait. A többi befektetésekre kivetett adó ideiglenes, a háború végéig tart

- mondta.

Bejelentette, hogy elfogadták az új gazdaságvédelmi akciótervet, amely a vállallkozásoknak nyújt segítséget. A vállalkozások legnagyobb problémája az energia, ezen belül is az áram ára. Sokan tavaly hosszabb távú, rögzített áras szerződést köt, magas árakon. Árplafont vezettek be: 200 euró per megawatt nettó áron kaphatják legfeljeb baz áramot a feldolgozóiparban, a szálláshely-szolgáltatásban és a raktározásban száálításban tevékenykedő cégekben.

Cserébe azt várjuk, hogy növeljék a gyártási kapacitásukat és ne emeljék az áraikat

- tette hozzá Gulyás Gergely.

Új pont, hogy augusztus 1-től december 31-ig hidegélelemre is fel lehet használni a SZÉP-kártyákon lévő összegeket, és a keretet is további 200 ezer forinttal meg lehet emelni a munkáltatóknak.

