Erről sokan megfeledkeznek, ahogy beköszönt a nyári meleg: az egészségük múlhat rajta

Az Országos Meteorológiai Szolgálat orvosmeteorológiai jelentése szerint, a légkör magasabb szintjein folytatódik a melegedés, emiatt melegfronti hatások tapasztalhatók. Leginkább fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz főként a déli, kora délutáni órákban.

Ahogy posztjukban írják, egyre több helyen mérnek 30 fok felett. Hozzátették, egy-két nap leforgása alatt a negatív anomáliából átléptünk a pozitívba, azaz most már többnyire az átlag felett alakul a hőmérséklet. A maximumok hétfőn sokfelé elérték a 30 fokot, és már az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést.

Kontinensünk nagyobb részén is hasonló a helyzet, még Skandinávia egyes részein is előfordulnak 28, 29 fok körüli maximumok.

Az országos UV Index előrejelzése szerint így alakul ma az UV sugárzás az ország területén:

Az ANTSZ korábban készített egy hasznos összefoglalót arró, hogy érdemes helyesen napozni, illetve napon tartózkodni. Ennek mentén fontos észben tartani azt, hogy

Erős napsugárzás idején 11-15 óra között tartózkodjunk árnyékos vagy fedett helyen.

Vigyázzunk, hogy ne égjünk le.

Hordjunk bőrünket védő ruhát, illetve sapkát vagy kalapot. Megfelelő UV-szűrős napszemüveget.

Fokozottan védjük a csecsemőket, gyerekeket.

Használjunk a napszaknak, bőrünknek megfelelő fényvédő krémet. Itt fontos megjegyezni, hogy a fényvédő krém sem nyújt teljes védelmet, így törekedjünk a többi szabály betartására is.

Néhány hiedelem a napozással kapcsolatban:

