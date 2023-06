Kigyulladt egy társasház: gyerekekkel menekültek a lángok elől Mosonmagyaróváron + Videó

16 lakót, köztük gyerekeket is ki kellett menekíteni. Négy ember füstmérgezéssel került kórházba, miután kigyulladt egy társasházi lakás Mosonmagyaróváron szombat hajnalban. A lakók álmukból riadtak fel, rettenetesen megijedtek - adta hírül a Tények.

A tűz egy magasföldszinti lakásban, Mosonmagyaróváron ütött ki, erről videó is készült, amelyet a Tények közölt. Az ott egyedül élő 60 év körüli nő a szomszédok szerint sokat dohányzott, a tüzet valószínűleg egy cigaretta okozta. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, 16 lakót, köztük gyerekeket is ki kellett menekíteni. A lakók csak alapos szellőztetés után térhettek vissza otthonaikba. A tűz pontos okát még vizsgálják.

Címlapkép: Getty Images

