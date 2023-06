Ez lenne a jövő? Egyre több vidéki nagyváros meglépi, sorra nyílnak ezek a spéci helyek

Czinkóczi-Dori Szilvi Kiskunmajsán nevelkedett, majd több nagyvárosban dolgozott, jelenleg Kecskeméten él családjával és több lábon áll. Ingatlan- és pénzügyi tanácsadóként, közösségi iroda üzemeltetőként és mentálhigiéniás szakemberként segíti az embereket, miközben férjével három gyermeket nevelnek. Mesélt nekünk arról, hogy milyen kihívásokkal és lehetőségekkel találkozott az útja során, megosztotta velünk mennyire van létjogosultsága egy közösségi irodának a városban, valamint tanácsokat adott a munkába visszatérő vagy vállalkozni vágyó anyukáknak.

HelloVidék: Hogyan kerültél Kecskemétre és kezdted el megvalósítani céljaidat?

Czinkóczi-Dori Szilvi: Kiskunmajsán nevelkedtem, majd Szegeden és Budapesten is dolgoztam. A férjem bíztatására költöztem Kecskemétre, ahol szerencsére a munkakeresés nem okozott gondot, mert előbb a kereskedelemben vállaltam munkát, majd az egykori nevén Kecskeméti Főiskolán (jelenleg Neumann János Egyetem) erősítettem a fiatalok pozitív szemléletformálását. Innen mentem első gyermekem után szülési szabadságra, majd a Maminbaba-hordozós latin fitness franchise partnereként a kisgyermekes családok körében népszerűsítettem az aktív hordozós életformát. Második gyermekem születése után az „Anya fitt lesz” komplex programot hoztam létre, itt életvezetési tanácsokkal és alakformáló órákkal segítettem az édesanyákat. A Főiskola visszahívott dolgozni, de rövid idő után rájöttem, hogy sokkal rugalmasabb munkára van szükségem a gyerekek miatt. Jött egy lehetőség a Család és Karrier Pontnál, ahol részmunkaidőben mentálhigiéniás szakemberként, később vezetőként pályázati forrásból hasznos programokat és képzéseket szerveztünk egy klassz csapattal. Hamarosan újabb taggal bővült a család, megszületett harmadik gyermekünk. Jelenleg több lábon állok, ingatlan- és pénzügyi tanácsadóként, valamint közösségi iroda üzemeltetőként és mentálhigiéniás szakemberként dolgozom, hobbi szinten aerobik órákat tartok miközben anyai feladataimat is ellátom.

Mit tapasztalsz, Kecskeméten nehezebb-e újra munkába állni a kisgyerekes anyukáknak? Főállást választanak vagy inkább vállalkozásba kezdenek?

Kihívás ma a gyerekek melletti munkavállalás attól függetlenül, hogy hol él az adott család, alkalmazott-e apa vagy anya vagy vállalkozó, mindkettőnek megvannak az előnyei és a nehézségei is. Kecskeméten sok a lehetőség, érdemes jól tájékozódni, ajánlom, hogy a munkába visszatérő szülők regisztráljanak a munkaügyi központhoz álláskeresőnek, ezáltal elsők közt értesülhetnek a képzettségüknek megfelelő munkalehetőségekről és állásbörzékről. Érdemes nyitott szemmel járni és akár a vágyott munkáltatót (kreatív) önéletrajzzal megkeresni, megnézni, hogy dolgozik-e az adott munkáltatónál ismerős, általa informálódni. Számos esetben az alkalmazotti lét jelenti azt a biztos hátteret, kiegyensúlyozott életformát, amire az adott személynek, családnak szüksége van. A saját vállalkozást tervezőknek azt javaslom, hogy ne adják fel az álmaikat, és valósítsák meg őket, melyhez várhatóan 2023 augusztusában vállalkozóvá válást segítő pályázat is elérhető lesz, melyre érdemes fel/előkészülni. Ha vállalkozni szeretnének, akkor keressenek olyan szakembert, aki az élethelyzetüknek megfelelően segít felelőségteljes döntést hozni a vállalkozóvá válás szerteágazó világában /ebben Sziszi is támogatást tud adni/. Semmi sem lehetetlen, ha jó közösségben vannak és alaposan tájékozódnak bármit elérhetnek, ha szívvel, lélekkel szeretnék.

Milyen kihívásokkal, akadályokkal szembesülsz a segítő munkád során?

Jelenleg a kisgyermekes édesanyák és családok mindennapi és olykor mérföldkövet jelentő kihívásaira látok rá az ő szemüvegükön keresztül is. Soha nem látott pénzügyi kihívások tornyosulnak számos család elé, ami tovább gyűrűzhet a család életére és rányomhatja a bélyegét a párkapcsolatra és annak intimitására is. Nagyon egyszerű, de nagyszerű lehetőség ilyenkor egy egy képet/helyzetet kinagyítani és az adott kihívásra úgy tekinteni egy adott családnak, mintha egy hozzájuk közel álló, számukra nagyon kedves ismerősükkel történne ugyanez, gondolkozzanak el, hogy mit javasolnának nekik, ha a tanácsukat kérnék.

A fővárosban a közösségi irodák népszerűek. Mennyire van létjogosultsága Kecskeméten egy ilyen irodának?

A Forrás Inspiratív Közösségi Iroda 2021. november elején nyitotta meg kapuit Kecskeméten, mely az első ilyen jellegű iroda a városban. Sokan keresnek fel minket, akár külföldről is. A közösségi irodában az a jó, hogy a helyiségeket 1-1 órára is ki tudják bérelni, bérletet válthatnak, ráadásul a környezetet is óvják az által, hogy több embernek biztosítanak irodabérleti lehetőséget, a bérlők pedig társaságban vannak, szociális hálójuk aktív marad és mellette a saját álmaikat építhetik. Kecskemét szívében, parkolási szempontból jó helyen található az iroda, visszatérő bérlőink szeretik, ajánlják másoknak is,mert igényes, korrekt helyen lehetnek. Elsősorban egyéni ülésekre vagy kiscsoportos megbeszélésekre veszik igénybe a helyiségeket. A klasszikus coworking, azaz asztalbérlés (amikor több ember dolgozik egy légtérben különböző projekten) még nem terjedt el Kecskeméten, így feladatomnak érzem ennek népszerűsítését. Számos jó ok van arra, hogy a coworking asztalok bérlését válasszák a vállalkozók vagy a home office-t kedvelők.

Saját álmaidat nem volt a legegyszerűbb megvalósítanod, jó úton vagy, hogy jutottál el idáig?

Nagyon féltettek a szüleim, mert nálunk a családban, mindenki alkalmazott vagy őstermelő, ami más életforma, mint egy nagyvárosban egyedül vállalkozni. Végül nem is lettem (még) egyéni vállalkozó, mert olyan célokat is tűztem ki magam elé és érzem hivatásomnak, amiket egy szolgáltató szociális szövetkezet keretében tudok kompromisszumok nélkül megvalósítani, ezáltal fejlődni és másokat fejleszteni. Elmondhatatlanul jó érzés úgy építeni a saját álmaimat, hogy közben mások álmait is együtt építjük. Szeretem a nyílt, őszinte kommunikációt, mellyel sokszor nehéz érvényesülni, mert nem ez a megszokott, furcsállják, hogy nincs mismásolás, elhallgatás. Legtisztább az egyenes út, de nem mondom, hogy könnyű is, az viszont biztos, hogy aki velem szakmai kapcsolatba kerül, erre számíthat és szokták is szeretni azok, akikkel közös az utunk egyes szakasza.

Címlapfotó: Czinkóczi-Dori Szilvi

