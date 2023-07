Sipos Tomi, Terecskei Rita, Torres Dani, Bebe is ott volt: kell a támogatás a kisállatoknak

Július 13-án, csütörtökön, a Noé Állatotthonban mutatták be a Netfone Telecom friss állatvédelmi kezdeményezését, a Pettel projektet. Aki előfizet a mobilcég legújabb szolgáltatására, a nehéz sorsú állatokat segítheti rendszeres havi támogatásával. A különleges eseményre sok hazai híresség is kilátogatott: Torres Dani, Bebe, Terecskei Rita, a Zanzibár énekesnője, valamint Sipos Tomi az Irigy Hónaljmirigy tagja is jelen voltak.

A projekt sajtótájékoztatóját Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos nyitotta meg. „A civil szervezetek és több mint harminc évtizedes tapasztalatuk nélkül ma Magyarországon nem lehetne állatvédelem. A mostani összefogás a felelős vállalkozók, a civilek és a celebek közös felelősségvállalása, ami remekül példázza, hogy az állatvédelem közös ügyünk" – árulta el. A rendezvény végén a vendégek Schneider Kinga, a NOÉ Állatotthon szóvivőjének idegenvezetésével körbesétálhatták az állatotthont is, és megismerkedhettek annak szívet melengetően cuki lakóival. Torres Daninak különösen az árva kutyusok lopták be magukat a szívébe. Jómagam is kutyás vagyok, és nagyon fontosnak tartom, hogy a felelős állattartást népszerűsítsük. Fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy ezek az élőlények tisztában vannak az érzelmeikkel, a szeretettel, elképesztő, hogy hányan nem ismerik fel, hogy ők is érző lények. Ők tisztelnek minket, nekünk is tisztelnünk kell őket - mondta el az énekes. Te is segíthetsz! A Netfone új márkája, a Pettel segítségével a különböző állatvédő szervezetek folyamatos, havi jellegű támogatást kaphatnak. Az előfizetők a hamarosan induló www.pettel.hu weboldalon, a regisztráció során választhatják majd ki, hogy melyik szervezetet szeretnék támogatni a Pettel-nél töltött időszak alatt. Az alap támogatás tarifacsomagtól függetlenül havonta nettó 300 Forint, ezt az összeget a havidíj minden esetben magában foglalja. A szervezetek havonta egyszeri átutalással, összesítve kapják majd meg a támogatásokat aszerint, hogy hány ügyfél választotta őket a szerződés során. Az alap támogatáson felül az előfizetőknek lehetősége van további támogatásra is, 250, 500, 750 vagy 1000 forint értékben- ez az extra költség kiszámlázásra kerül hónap végén. Címlapkép: Getty Images