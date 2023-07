400 szó Vas vármegyéből, amit máshol nem értenek

„Vazsmegye, Vazsvár, ott terem a legvár” – tartja a mondás, a vasiak beszédmódjának a sajátosságai azonban messze nem merülnek ki az efféle zöngésedésben. Összegyűjtöttünk csaknem 400 szót és kifejezést a legnyugatibb vármegyéből, amelyet az ország más vidékein nem ismernek, vagy más értelemben használnak.

Mielőtt a kis vasi szótárunkat bemutatnánk, érdemes kiemelni három további sajátosságot, ami jellemző az itt élők beszédjére, leginkább persze a falusiakéra és az idősebbekére:

Van külön nyílt „e” és zárt „ë” hang, előbbi inkább az á betűhöz, utóbbi inkább az é betűhöz áll közelebb. A „mentek” szó négyféle jelentését például Vasban négyféleképpen ejtik: 1. ha ti mëntëk éppen valahová, akkor abban mind a két „e” hang zárt. 2. ha ők mëntek tegnap valahová, akkor az első „e” zárt, a második viszont nyílt, 3. ha én mentëk ki valakit éppen a Rábából, akkor abban az első nyílt, a második zárt, 4. ha pedig régiesen szólva mentek, vagyis mentesek a disznók a betegségtől, akkor a mentek szóban mindkét „e” hangot nyílt „e”-vel kell mondani. A két magánhangzó közé eső mássalhangzókat megnyújtják, a hossszú magánhangzókat pedig lerövidítik, így hallani például, ahogy „mezzőre” mennek, „hüttőgépet” vásárolnak, „befüttenek” a szobában, felveszik a „köppenyt”, mégpedig a „pirossat”, vagy éppen „bakkancsot” tisztítanak. Sőt, inkább „tisztittanak”, mint ahogy „takarittani” és „diszitteni” is szoktak. Mivel ezek csak kissé térnek el a köznyelvi változattól, nem szerepeltettük őket szótárunkban. Főleg az idősek beszédjében fordul elő a diftongus, vagyis amikor egy hosszú magánhangzóból kettő lesz: szép helyett „sziép”, jól helyett „juól”, régi helyett pedig „riégi”.

Most pedig jöjjön a vasi szótár, amely a távoli vidéken élők számára kevésbé ismerős szavak mellett olyan kifejezéseket is tartalmaz, amelyeket máshol is talán jól ismernek, de nem feltétlenül ugyanabban az értelemben, ezért kerültek a listára. A szótár persze nem teljes, ezért kérjük Vas vármegyében élő, onnan származó vagy éppen oda gyakran járó olvasóinkat, írjanak nekünk, ha valamit hiányolnak!

Íme a magyar-magyar szótár Vas vármegyéhez:

Acskó = zacskó

Ágyruha = ágynemű

Akadékba van = útban van, akadályoz

Arrészbü = abból a szempontból

Aztánnék = aztán

Baca = ostoba, hülye

Banga = hülye, ostoba

Bánt = hozzáér, hozzányúl

Barac = barack

Báttya = nagybácsi

Becsurrant = bepisil

Begorombul = bemérged

Bejár = beáll (autóval)

Bemérged = mérges lesz

Benn = benne

Bennfog = bent tart valakit (pl. kórházban)

Bepislant = bepisil

Betesz = becsuk (ajtót)

Biztosigaz = holtbiztos

Bogár = házilégy (is)

Bóglis = rosszkedvű

Bojtás = bujtás, növényi hajtás

Bólint = bóbiskol

Bólogat = bóbiskol

Bolondján van = rossz a hangulata

Bónája van = mániás, rögeszmés

Bosztohó = durva

Böszme = ostoba, esztelen

Büdös Margit = poloska

Bütüz(ik) = két ember a homlokát egymáshoz dörzsöli (főleg gyerekkel)

Céhmester = sekrestyés

Celőke = bot, léc

Cicerkert = temető

Cigányforma = cigányos, mintha cigány lenne

Culáger = segédmunkás, téglaadogató

Cullang = fölösleges kellék, toldalék, sallang

Curükkül = hátrál

Cühülődik = lassan szedelőzködik, készül

Csádé = cserjés, bozótos

Csalit = avar

Cseder, megcseder = csavar, megcsavar

Csedvás = hibás, keveset érő

Csekedli = aprópénz

Csekmet = bozótos, rendetlen

Csepőtés = bozótos

Csibe = csirke (nagyobb is)

Csiger = nagyon savanyú

Csiklandik = csiklandoz

Csingál = lóg (korlátról)

Csingavas = biciklitámasztó korlát

Csipág = csípked (pl. tyúk a csőrével)

Csiszál = dörzsölve simogat (pl. más ember hátát)

Csollán = csalán

Csoport = földrög, összeállt földdarab

Csömböllék = összeállt ürülék- vagy sármaradék

Csömörlet, csömöllet = csömört, undort keltő

Csöpp mentette, hogy = kevésen múlt, hogy

Csörfös = csacsogó kislány

Csösszen = súrlódik valaminek a felületén

Csufnév = gúnynév

Csufoskodik = éktelenkedik, nevetségessé teszi magát

Csünt, csünti = kölyök, kisgyerek

Dadál = kisgyereket óv, gondoz

Darakása = tejbegríz

Devendéroz(ik) = tivornyázik, mulat

Devizson = demizson

Dödörög = halkan, rosszul érthetően beszél

Döglik = pihen, lustálkodik, henyél

Döher = kövér

Döndörej = kövér vagy dörömbölés, zaj

Dörzenkedik = megsértődik

Dünnyencs, dünnyögő bogár = hangos, nagyobb bogár

Dzsindzsás = bozótos

Ebédez = ebédel

Egrecéroztat = nem hagy békén

Egyes gyerek = egyke

Egyszerre = rögtön, azonnal

Ehun = itt

Ekecsül = téblábol, szerencsétlenkedik

Elalszik = sokáig alszik

Elérte a betegség = elkapta a betegséget

Eleven kurrogó = rossz kisgyerek

Elfogja a torkát = begyullad tőle a torka

Elhízza magát = meghízik

Elkéretőzik = elkéredzkedik, elkérezkedik

Elkerül valahonnan = elszármazik máshová

Elmegy valaki után a kórházba = meglátogat valakit a kórházban

Elmehetsz vele = meg fogod bánni

Elnézést a zavarkolódásért = elnézést a zavarásért

Elsőbe = először

Ember gyereke = az ember (általános alany)

Épül = építkezik

Esze, ereje, mint a marhának = erős, de buta

Észér = pénzsóvár, kapzsi

Fajböszme = ostoba, esztelen

Fajzik rá = hasonlít rá

Faragó = hegyező

Fatigra megy, tesz = elhasználódik, elront

Fekvőbirtok = lusta

Felbont (ágyat) = megágyaz

Félcigány = félig cigány

Felhándigál = felhánytorgat, felemleget

Felnyitni a kaput = kinyitni a kaput

Félsódéros(an) = felemás(an), csálé(n)

Férfigyerek = fiú

Fókodik = szárad, de még nedves (ruha)

Fonákul beszél = helytelenül, hamisan beszél

Fosztorgat = szorongat, ruhájától megfoszt

Fől = fő (étel)

Fölcsípi a nyelvét = csípi a nyelvét az étel, ital

Fölfújhatod = meg fogod bánni

Fönek = felfelé

Fötellett = megtelt, vizesedik a szervezete az alkoholizmustól

Füjjet = füvet

Füzet = fizet

Gabna = gabona

Gaborgyás = rossz a hangulata

Ganajoz = trágyáz, állatok ürülékét istállóból, ólból kiszórja

Gavics = kavics

Gebula = betegség, megfázás

Geggyül valakit = gondoskodik valakiről (főleg gyerekről)

Gengül = bandázik

Gezmet = girhes, sovány

Gida = meztelen

Göböncös = gyűrött

Göcög = kuncog, kacag

Göndöres = göndörödő, göndörkés

Görög = ivarzik (főleg disznó)

Göthülődik = megbetegszik, göthössé válik

Grábla = gereblye

Grádics = lépcső

Granatér = krumplistészta

Gyerekésszel = kissé bután, nem túl tudatosan

Gyoha = pocak

Gyömbül = begyömöszöl, begyűr

Gyöngít = hígít (pl. főzeléket)

Győtény, győtiny = szulák, hasonló gyomnövény

Gyühülődik = kínlódik, nyüglődik

Gyün = jön

Gyűr kenyér = szelet kenyér

Gyürekes = gyűrt

Gyürke = kenyérvég

Hángedli = előke (kisgyereken evés közben)

Hangyál = hangya

Hasonlítja = hasonlít rá

Hatfan, hetfen = hatvan, hetven

Havat hány = havat lapátol

Hébér = lopó(tök)

Hegyibe, hegyibéje = tetejére, rá

Hétfene = fészkes fene

Hétszenvedés = biztosan igaz

Hidas = disznóól

Husoskalbász = kolbász

Jába = hiába

Hajma = hagyma

Hóharmat = zúzmara

Hosszi = hosszú

Höböncül = hadar

Hőle = hüvelye, zöldség héja

Hömbölödik = legurul

Humbók = durva, ormótlan

Hun = hol

Hunnajd = honnan

Hurcibál = hurcol, visz

Huzentróger = hózentróger, nadrágtartó

Huzigál = húzgál

Idbenn, odbenn = idebent, odabent, pl. a házban

Iperedik = felnő

Iren = Irén, Irénke

Ízvíz eszű = buta

Jancsikés = kiskés, zsebkés

Jó húsban van = kövér, kövérkés

Jóban van valakivel = szeretője valakinek

Jobb szeretem = jobban szeretem

Jól néz ki = kövér

Kágyilló = meztelen csiga (van, ahol kágyula vagy gágyu)

Kakashinta = mérleghinta

Kalézul = jár-kel, bolyong

Kankus = mumus

Kanna = vödör

Katatul = kutat, keres

Katroc = ketrec

Kavincul = kavargat, keverget

Kecháránték(ba) = össze-vissza, ferdén

Kehe = betegség, megfázás

Kelekóla = kelekótya, ütődött

Kencsuráz = összeken, keneget

-ként = (valaki) szerint, pl. Marikaként = Marika szerint

Kepesztet = mászik, erőlködve kapaszkodik

Kerreg = krákog, köhécsel

Keszetül = fémes hangot ad ki

Keta = esetlen, béna

Kiáll valamije = kint van, kilóg valamelyik testrésze

Kicsinyesként = apránként, fokozatosan

Kifütt = felfűt (házat)

Kihúzó = nem együttműködő, elkerülő

Kiimporít = kizavar, kiparancsol

Kiizzad = leizzad

Kimarad az iskolából = elvégzi az iskolát

Kipofitosodik = meghízik arcra

Kirántott hús = rántott hús

Kiszab = kitép

Kocsit hajt = autót vezet

Kokas = kakas

Kombáj = kombájn

Kopicsol = kapálgat

Kora van = korán van

Köped = hámlik

Köpedelem = undorító, rendetlen

Köpeszt = hámlaszt

Köszönt neki = köszön neki

Kötözkölődik = kötözködik

Kövesztett szalonna = abált szalonna

Közbe, közbe-közbe = néha

Kramanc = holmi, elhasznált tárgy

Krupp = virágágyás

Kujtorog = csavarog

Kukorékol = korán ébren van

Kukubenku = lökött, ütődött

Kulló = négykerekű háztartási szekér

Kurvinca = kis kurva

Kuszi = kutya megszólítása

Kuszkusz, ksz-ksz: kutya hívása

Kutymorog = emésztő hangot ad ki (pl. belek)

Külömbgyebb = különb

Lafog = hányódik, lefeg

Lánygyerek = lány

Ledorombol = leszid, rápirít

Leginnye = barátja, fiúja

Lenek = lefelé

Leppül = legyez, integet, mutogat (főleg függőlegesen)

Lerámul = megszid, leszid

Letellett = véget ért (pl. a munkahét)

Letymet szájú = pletykás, árulkodó

Letymetül = fecseg, eljár a szája

Levették a lábát = amputálták a lábát

Lú = ló

Majorság = baromfi

Majrévas = kapaszkodó (autóban)

Mákos / túrós / darás mácsik = mákos / túrós / grízes tészta

Mákos / túrós / darás metélt = mákos / túrós / grízes tészta

Málna = szörp

Mámmá = étel (kisgyereknek)

Manérban van = zavarban, kínban van

Maradatlan = izgő-mozgó

Második, harmadik unokatestvér = másod-, harmad-unokatestvér

Maszadék = maszat, maradék

Meg van edve = megették

Meg van idva = megitták

Meg van mekkenve = elbambult

Megcsiccsen = megsavanyodik (bor)

Megébred = rövid időre felébred

Megfejbekül = fejbe vág

Megfutamodik valakihez = beszalad valakihez

Megissza a magáét = sokat alkoholizál

Meglöjt = kiengesztel, bocsánatot kér

Meggyalogol = kiengesztel, bocsánatot kér

Méhe = méh

Mellen = milyen

Merfölötti = túl sok, elég belőle

Mésog = nyafog, vinnyog

Mesztélláb = mezítláb

Mi pénzbe kerül = mennyi pénzbe kerül

Mienkek = mieink

Milyen világot hagytál = milyen rendetlenséget csináltál

Mind = mint

Mindenegyi = mindegyik

Mire = mikorra

Mire fö = mire fel, milyen célból

Monyákul = kontárkodik

Nagy rössel = nagy lendülettel, elánnal

Napos napja = pontos évfordulója, ünnepe

Nászom = nászuram, nászasszonyom

Ne bánd = ne bántsd

Ne légy fa = ne légy érzéketlen

Nekijje = neki

Nem érte benn az írás = évvesztes

Nem rosszbu mondom = nem rosszindulatból mondom

Nődögél = lassan nő

Nyénnye = nagynéni

Nyestül = vág, kaszabol (főleg növényt)

Ottannék = ott

Ottkinn, ittkint = odakint, idekint pl. az udvaron

Óma = alma

Ökörborgyu = nagyon hülye

Ölömbül = tombol, ordítozik

Öregje, öreggye = vminek a nagyobb példányai (pl. krumpli)

Öregkés = a legnagyobb konyhakés

Öreglegény = agglegény

Összefajkol = rosszul vág, összevagdos

Összesbe = az egészben, összességében

Palánt = palánta

Palántol = palántát ültet

Patallérozik = peckesen sétál, korzózik

Passog = (álmosan) pislog

Paszadék = maszat, maradék

Paszmatol = maszatol, összeken

Pazul = pazarol

Pekedli = ételtartó, kisebb edény

Pekeráj = ételtartó, kisebb edény

Pelyvakutyó = szénáskamra, pajta

Pencizik = lefekszik

Pirossas = pirosodó, piroskás

Pisztergál = piszkál

Pofit = arc (főleg gyereké)

Pofitos = kerek arcú

Porozinkó = császármorzsa

Postaút = aszfaltozott főút

Pök = köp

Pörhedék = elszáradt maradvány

Préshurka = disznósajt

Prezbors = disznósajt

Primering = disznóbél

Prücsök = tücsök, kölyök

Pungatya = sztreccsnadrág

Purzsás = morzsalékos (pl. kenyér)

Puszilóz(ik) = puszilkodik

Puszizkodik = puszilkodik

Rábeszél valakire = rosszat mond róla

Rajt = rajta

Rempül = szid

Rezzeget = megrezzent, ijesztget

Rikogat = sikítozik

Ringis = ringlispíl, gyerekkörhinta

Robbogat = robbantgat

Rospic ottvüszi = a fene otteszi

Rosseb otteszi = a fene otteszi

Roszog = csikorogva ropog

Rötyög, rötyörész(ik) = nevetgél

Safőr = sofőr

Sarjú / sargyu macska = ősszel született, nem életképes cica

Segélj megmondani = segíts megmondani

Sikértányér = lapos tányér

Sokat késik valahol = valahol sokáig tartózkodik

Sokat kihoz valamiből = túl sokat beszél valamiről

Sokáig elmarad valahol = valahol sokáig tartózkodik, késik

Spejz = spájz

Sporhelt = sparherd, sparhelt (régi tűzhely)

Srácca = barátja, fiúja

Stelázsi = polcos szekrény a kamrában, spájzban

Stoki = stokedli, hokedli, konyhaszék

Sujszter = cipész, suszter

Szárogat = szárít

Szárogató = szárító

Szegényem = szegénykém

Szelemen = padlás

Szemérmestest = nemi szervek

Szerencsétlen forma = enyhén fogyatékos

Szétposszan = kipukkan, szétfröccsen

Szóma = szalma

Szőcsiny = szemölcs

Tájbászkodik = tápászkodik

Tápos = gyenge, beteges, erőtlen

Tartatlan = nem kitartó

Tekinted = teszerinted

Telázsi, stelázsi = polc (spájzban, konyhában)

Tele van a valoga = nagyon részeg

Tergyeget = legyez, integet, mutogat (főleg vízszintesen)

Tészta = sütemény

Tettyeg = nehézkesen lépdel

Tik(ok) = tyúk(ok)

Tixó = cellux

Topa = esetlen, béna

Tömésház = vályogház

Töszmörög = szöszmötöl

Tuligál = tologat

Tutul = bőg, ordít

Tümmed = elbambul

Tümmeteg = nem százas

Úgy tetszik = úgy tűnik

Utólja valaminek = a legvége, az utolsó példányai valaminek

Üdögenyi (hosszú e-vel) = üldögélni

Ükülődik = öklendezik

Vadházasság = élettársi viszony

Valaminek az öregje = valaminek a nagyobb példányai (pl. krumpli)

Vánkos = párna

Vásányi = vásárolni

Velek = velük

Vella = vasvilla

Vérágas = véreres (pl. szem)

Vicsorog = vigyorog

Vikszol = suvickol, tisztít

Villanyáram = villany, áram

Vindő, vindöl = zsírosbödön

Viribül = későn ébren van vagy felmentést kap

Vüsz = visz

Zavarkulódik = zaklat, zavar

Zöldség = petrezselyem

Zöldség zöldje = petrezselyem szára, levele

Zöldségágy = ágyás

Zsibavirág = gyermekláncfű, pitypang

Zsindő, sindő = cserép, zsindely

Zsombor = véka, fonott kosár

Zsurmol = morzsol, apróra nyomkod

