Sokkoló látvány fogadta a vidéki múzeum dolgozóit: a vérző áldozat már nem élt a nyitáskor

Egy negyven év körüli és egy idősebb nő nyitotta ki vasárnap 10 óra előtt a győri kőtár, azaz a vármúzeum súlyos fakapuját, keddtől vasárnapig látogatható ugyanis a lapidárium. A hivatalos pénztárnyitásra azonban most nem kerülhetett sor, mert a látvány, ami a dolgozókat fogadta, sokkoló volt. Amint azt mi is megírtuk vasárnap: holttestre bukkantak a győri Rómer múzeum dolgozói, az áldozat egy 25 éves férfi, aki valószínűleg a felső teraszról esett le, és halálra zúzta magát- írta a Telex.

Székely Zoltán, a múzeum igazgatója a Telexnek elmondta: a holttest megtalálása után ő is a helyszínre sietett, a testet ekkorra már a hátára fordították és valamivel arrébb helyezték, a rendőrség is a múzeumnál volt, az illetékesek pedig végezték a halálos zuhanás nyomainak eltüntetését. A padló fertőtlenítése és mosása még hétfőn is tartott, és kedden sem nyit ki a kőtár.

A tíz előtt kaput nyitó dolgozókat azonban még a vérző fejű áldozat felkavaró látványa fogadta, és bár katonásan viselték a sokkot, megrázta őket, ahogy a múzeum többi dolgozóját is. Az igazgató elmondta, hogy a két alkalmazott néhány nap szabadságot kapott, így az ideiglenesen bezárt kőtárat nem ők nyitják meg újra, ettől meg kell kímélni őket.

nyitva lesz a kőtár, és a látogatókat szerdától már fogadják.

Ahogy Székely Zoltán múzeumigazgató is a Telexnek elmondta: valóban sokszor észlelték már az éjszakai élet nyomait, a telektulajdonosnak akkor jelezték ezt, amikor ismeretlen pezsgősüveget szórtak a kőtár udvarára, és az is látszott, hogy szétfeszegetették a korábbi drótokat. De úgy véli, a szélső telek tulajdonosa az intézkedést megtette a további esetek megelőzésére, és sajnos azt, aki mindenáron be akar jutni, lehetetlen megállítani. Az eset mindenkinek intő jel lehet.

