Döbbenet: mérgezett és rákkeltő a levegő ebben a vidéki gyárban, mégsem történik semmi

A Telex stábja egy napot töltött a Békés megyei kisvárosban, Szeghalmon, hogy megértse, miért dolgozik még egyáltalán bárki abban az üzemben, amelyben a lap birtokába került kormányhivatali határozat szerint fokozottan mérgező, rákkeltő anyagokat lélegezhetnek be a dolgozók nap mint nap.

Ahogy a cikk elején a Csaba Metál Zrt munkása mesélte a Telexnek:

Tele van égési sebekkel, ahol rápattan a cunder, a fogai mind tönkrementek, de nem csak neki

A helybeliek még ma is Csepelnek hívják a fémszerkezetgyárat, amelyben korábban Ikarus buszok alkatrészei készültek. A csődbe ment üzemet 2005-ben vásárolta meg Majoros Béla.

A szeghalmi telephelyre idén február 23-án, valamivel reggel 9 után érkeztek meg a kormányhivatal tisztviselői, akik a hegesztőüzemekben tartottak munkavédelmi ellenőrzést, és a több mint háromórás szemle során súlyos szabálytalanságokat tártak fel:

A hegesztőműhelyek frisslevegős utánpótlására, valamint a hegesztési tevékenység során keletkező füst elvezetésére a 8 méter belmagasságú hegesztőműhelyek tetőszerkezetén kialakított kupolák, valamint a hegesztőműhelyek bejáratai, és az ebből kialakuló huzathatás szolgál. Ez a módszer azonban csak jó időben működik, az ellenőrzés napján 10 fok sem volt odakint, ezért az ablakokat zárva tartották. Az ellenőrök ezt írták: „[…] a hegesztési tevékenység során keletkező füst az emberi érzékszervekkel – tisztán láthatóan és szagolhatóan – érzékelhető volt

- írták a kormányhatározat indoklásában az üzem szellőzéséről.

A vizsgálat szerint a védőfelszerelésekkel sem volt minden rendben. Találtak olyan maszkot, ami nem nyújt minden káros anyag ellen védelmet, és olyat, ami bizonyos szűrővel alkalmas lenne, de a cég nem tudta igazolni, hogy pontosan milyen szűrőt használtak, illetve az ellenőrök nem találták életszerűnek, hogy félálarcra még hegesztőpajzsot is fel tudnának venni a dolgozók. A tisztviselők azt is kifogásolták, hogy a munkaállomások között nincsenek megfelelő térelválasztók, ami azért lenne fontos, mert a káros ívsugárzás nemcsak az adott munkavégzőre, hanem a környezetében dolgozó többi kollégára is veszélyes.

A hatóságoknak nincs kapacitásuk elég ellenőrzést végezni

A kormányhivatal szerint a szeghalmi gyárban csak megbecsülték, milyen a levegő minősége és mekkora veszélynek vannak kitéve az alkalmazottaik, de a kalkulációból kihagyták a legveszélyesebb anyagokat. Számításba vették a vasat, mangánt, szilíciumot, rezet, de kihagyták a hegesztőhuzalokat, pedig azok leírásában is szerepel a „Suspected of causing cancer”, vagyis „Feltehetően rákot okoz” figyelmeztetés. Nehéz elhinni, hogy nem voltak tisztában azzal, amit a hivatalos irat is kifejt - írta a Telex.

A szakszervezet munkatársa, Bere Ferenc szerint sajnos a hatóságoknak nincs kapacitásuk elég ellenőrzést végezni, ezért óriási felelősség hárul a cégek alkalmazásában dolgozó munkavédelmi szakemberre. A beszállítói láncban azonban minél hátrébb helyezkedik el egy vállalat, annál kisebb marzzsal dolgozik, ezért kisebb a mozgástér is a költségekben. A verseny viszont hatalmas, hiszen nincs is jobb referencia, mint egy nagy nyugati cég beszállítójának lenni. Bere szerint azonban a munkaadónak nemcsak törvényi kötelessége az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahely kialakítása, hanem gazdasági érdeke is: „hiszen az egészséges munkavállaló képes holnap, holnapután és azután is megfelelő darabszámot, minőséget gyártani”.

Nincs itt semmi látnivaló

A Csaba Metál ügyvédje szerint azonban csak „nyolc fő dolgozik olyan hegesztőpálcával, amit egészségügyi szempontból inkrimináltnak lehetne tekinteni”. Dr. Moldován Antal üzemorvos szerint nyolc alkalmazottat valóban el is küldött hozzá a cég vizsgálatra. Közülük két ember szervezetében találták meg a rákkeltő anyagokat, de mindkettejüknél határérték alatti mennyiségben.

Ezzel az anyaggal ugyanilyen körülmények között több ezer cég dolgozik Magyarorszagon, ennél jelentősebb volumenben

– írta levelében a Telexnek Csaba Metál ügyvédje.

