Szomorú történet: csalás miatt körözik a Házasodna a gazda sztárját

Körözést adott ki csalás miatt az Országos Rendőr-főkapitányság Némethyová Ivett ellen – szúrta ki a rendőrség oldalán a Story Magazin. Némethyová Ivett neve a Házasodna a gazda című társkereső realityből lehet ismerős, ahol Zsolt gazda feleségjelöltjeként szerepelt.

A nő ellen hétfőn adták ki a körözést. Némethyová korábban szerepelt a Séfek séfe sorozatban is, de volt a pucér társkeresőben, az Ádám keresi Évát címűben is, sőt, megfordult a Házasság első látásra című realityben is. Korábban a Házasodna a gazda című műsorban is megfordult, erről itt írtunk hosszabban.

