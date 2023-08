Hoppá, micsoda nemzetközi siker: tarolt a vidéki méhészet a gasztro Oscar-on

Most jött a szenzációs hír, hogy idén a debreceni Virágbéke Méhészet hársméze és málnavirágméze érdemelt Great Taste Awards csillagokat. Lássuk csak, miért kapták ezt a nemzetközi elismerést!

A Virágbéke Méz Manufaktúra tavalyi sikerei után ismét duplázott a világ egyik legrangosabb gasztronómiai versenyén, a Great Taste Awards-on. Míg tavaly a ritkaságnak számító gesztenyeméz és a Hortobágyi BIO vadvirágméz hódította meg a zsűrit, idén a hársméz hozott el két csillagot az eseményről, a málnavirágméz pedig szintén kiérdemelt egy csillagot a zsűritől. A szakmai elismerések sora igazolja, hogy az újhullámos magyar méhészet prémium minőségű termékeivel megkerülhetetlen a hazai mézpiacon.

Tavalyi sikereit ismételve a Virágbéke idén is összesen három csillagot hozott el a világszerte gasztronómiai Oscar-díjként is emlegetett megmérettetésről! 2 Great Taste csillagot zsebelt be a Virágbéke hársméze - amely hamisítatlan virágos zamatával igazi desszertméznek számít, miközben gyulladáscsökkentő és nyugtató hatásáról is ismert fajtaméz.

Ez a méz gyönyörű sárga és vonzó viszkozitású. Mesés illata van, és összetett, karakteres íze. Játszik a szájban és hosszan elidőzik, íze enyhén változik, és minden egyes ízleléssel további érdekes dimenziókat nyújt. Fantasztikus ízű.

- írta a szakmai zsűri részletes értékelésében, miután 2 csillaggal jutalmazta a Virágbéke különleges fajtamézét.

A hársméz mellett elismerést kapott a Virágbéke málnavirágméze is, amely egy igen különleges fajtaméz. A málnabokrok virágairól gyűjtött méz olyannyira ritka, hogy nem minden évben termelhető belőle elvehető mennyiség. Különleges színéről és összetéveszthetetlen zamatáról ismerhető fel. Zamatos íze miatt leginkább önmagában ajánlott fogyasztani, desszertmézként.

A málnavirágméz különlegessége a szakmai zsűrit is meggyőzte, így méltatták az egy Great Taste csillaggal díjazott fajtamézet: “Az ízek hívogatóan bőségesek és érdekesek, némi intenzitással a szájban, hosszú és fényűző lecsengéssel. A zsűritagok élvezték ezt az új ízérzetet, és számos kulináris lehetőséget látnak benne, de finom lehet pirítósra kenve vagy görög joghurtra csepegtetve is.”

A Great Taste Awardsról A Great Taste Awards, az angliai Fine Food Céh által szervezett gasztronómiai verseny, melyet az élelmiszeripari Oscar-díjként emlegetnek világszerte. Idén 35 kategóriában közel 15.000 terméket értékelt a séfekből, ételkritikusokból, gasztro bloggerekből álló független szakmai zsűri, vakteszteken keresztül. A versenyen díjazott termékek egy, két vagy három csillagot nyerhetnek, amelyek nem csak a márkák presztizsét emelik, de a fogyasztók felé is jelzik a boltok polcairól leemelt termékek minőségét.

A családi méhészet termékeivel elsősorban a fiatalabb generációkat szeretné megszólítani, és átadni nekik a méz iránti rajongás érzését. A márka nem csak megjelenésében, de utánozhatatlan ízkombinációk megteremtésében is rengeteg játékosságot tartogat. A

Virágbéke kínálatában a hagyományos és BIO mézek mellett az olyan ízesített mézkülönlegességek is népszerűek, mint a bodzás, étcsokis, mentás vagy fekete ribizli ízű mézek. Legfőbb üzenetük, hogy a mézet nem csak vajaskenyérre kenve, vagy teába csorgatva lehet fogyasztani; a hazai minőség és a különlegesség pedig igenis járhat kéz a kézben, ha mézről van szó!

Nemzetközileg elismert minőség

A Virágbéke Méz Manufaktúra termékeit már számos nemzetközi versenyen jutalmazták. A tavaly és idén szerzett Great Taste Awards csillagok mellett a 2022-es London Honey Awards-on az elérhető legmagasabb elismerést, a PLATINA minősítést kapta a Virágbéke repce krémméze, a Hortobágyi BIO vadvirágméze pedig ARANY minősítést nyert el. Díjnyertes a méhészet gesztenyeméze és akácméze is, amelyek a Dubai International Taste Awards EZÜST minősítését nyerték el 2022 tavaszán.

A méhészet vezetője Gál Attila, aki egyben a BeoBee méhészetet is vezeti. A debreceni családi méhészet közel három évtizedes szakmai tapasztalatát és tudását a Virágbéke is viszi tovább.

