Gyakori bőrbetegségek a magyar iskolákban: rengeteg fiatalt érint, ezek a tünetei

Az iskola elkezdtével a tini közül sokan kezdenek el foglalkozni a külsőségekkel. Nem véletlen, hogy ilyenkor ismét terítékre kerül a bőrápolás témája, de a száj- és fogápolást sem árt ilyenkor átismételni.

A bőrápolás terén a drogériák polcai és a webshopok is roskadoznak a különféle termékektől. Nehéz azonban eldönteni, melyik termék az, amely valóban hatásos és a hangzatos ígéretek ellenére nem károsítja a bőrünket. A kamaszok problémás arcbőrére még nagyobb figyelmet kell fordítani. Dr. Gyovai Viola biológus szerint a leghatékonyabbak a célirányosan alkalmazott természetes bio kozmetikumok, amelyek semmiféle mesterséges hatóanyagot nem tartalmaznak.

A kamaszoknak, különösen a hormonhatások következtében előálló változások miatt nagyon fontos, hogy megfelelően tisztítsák a bőrüket, méghozzá bőrkímélő, felületaktív anyagokkal. Ezeknek a használatánál az a legfontosabb, hogy ne szárítsák és zsírtalanítsák túlzottan a bőrfelszínt, mert ellenkező esetben fokozódik a faggyútermelés, ezért mindenképpen érdemes odafigyelni, mivel ápoljuk a bőrt. A szappanok használata sem előnyös, mert eltömítik a pórusokat

- magyarázta Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus.

A Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, szerint fontos, hogy nemcsak reggel, de este, sőt az edzések után is bőrkímélő arctisztító géleket vagy folyékony szappant használni az arctisztításhoz.

Ezekben nagyon előnyös, ha vannak gyulladáscsökkentő növényi kivonatok, mint a kamilla , orvosi somkóró és bíbor kasvirág kivonata, a citromfű-, a stellária kivonata, de jót tesz a kamaszok bőrének a fűzfa kivonata is vagy az aloe hidratáló hatása és az acerola antioxidáns tulajdonsága is. Arcápolókban mindenképpen a szintetikus olaj vagy paraffinolaj mentes termékek ajánlottak, amik esetleg aloe, lenmag kivonatot tartalmaznak. Gyulladásos bőrre nagyon jót tesz a kövirózsa vagy a reishi gomba kivonata, valamint a C- és B-vitaminok pótlása

- tette hozzá a szakember.

Fog- és szájápolásban is segítenek a gyógynövények

Dr. Gyovai Viola szerint a fog- és szájápolás tekintetében is érdemes olyan termékeket választani, amelyek természetes antiszeptikus hatású illóolajokat tartalmaznak. A szakember szerint arról sem szabad elfeledkezni, hogy minden étkezés után ajánlott fogat mosni.

Szájápolásra és a maradandó fogak védelmére, valamint a szájhigiéné egyensúlyára kitűnő a citromfű, az eukaliptusz, a teafa illóolaja. Fontos, hogy a nyálkahártya regenerációját segítő anyagokat is tartalmazzon a fogkrém. Ilyen a pemetefű, a mirha, kamilla vagy a bíbor kasvirág kivonata

- hívta fel a figyelmet.

Mint mondta, a bio fogkrémek nagyon hatékonyak a szájápolás területén is, közöttük pedig olyan is megtalálható, ami óvja a szájat az esetleges fertőzésektől, védi az ajkakat a kicserepesedéstől, emellett pedig üde, friss leheletet biztosít.

Címlapkép: Getty Images