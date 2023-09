Leteszteltük: ne pazarold a drága citromot, ha így tárolod, akár hónapokig is elállhat

Árhorror ide vagy oda, azért az nem normális dolog, hogy megvesszük a hálós citromot, szinte aranyárban (800 forintnál kezdődik kilója), aztán harmadnap elkezd penészedni, a felét dobhatjuk ki. Mit lehet tenni, ne vegyünk citromot, vagy csak egyesével? Évek óta tartó kínlódásunknak vége, jelentjük, a HelloVidék megoldotta a problémát! Most nektek is eláruljuk a titkot!

A citromot, ezt savanykás gyümölcsöt italokban, ételekben és süteményekben használjuk, de ahogy később látni fogjuk, akár a bőrápolásba vagy a takarításba is remekül bevethető. Mivel a citrusfélék tele vannak vízzel, ha egy-két héten belül nem használjuk fel őket, hajlamosak kiszáradni és a héjuk megfakul. A citrom sokszor akkor is megpenészedik, ha hűtőben tároljuk, így szinte kihívásnak tűnik, hogy viszonylag sokáig frissen tartsuk. Megfelelő odafigyeléssel azonban a citrom eltarthatóságát is növelhetjük. Mindjárt rátérünk arra is, hogy hogyan…

Az egyik legdrágább gyümölcsünk

2023 szeptemberében a citrom, ha a kilós árakat nézzük, az egyik legdrágább szupermarketben is kapható gyümölcsünk. Aranyáron mérik, borosabb az ára, mint a banánnak (az Árfigyelő szerint abból 389/kg a legolcsóbb) vagy az alma (400 Ft/kg), de még körtét (600 ft/kg körül mozog az ára) is lekörözi, ezért sem mindegy, ha már veszünk egy hálóval, hogyan is tudjuk minél tovább eltárolni…

Min. egységára a citromnak, szeptember közepén, az árfigyelő szerint:

Citrom Ft/kg: 789 Ft/kg Auchan

Citrom lédig: 789 Ft/kg Tesco/Penny, Lidl, Spar

Miért is fogyasszunk citromot?

A citrom fogyasztása számos egészségügyi előnnyel jár, most felsorolunk néhány okot, amiért érdemes beilleszteni az étrendünkbe:

Magas C-vitamin tartalom: kiemelkedő C-vitamin forrás a citrom, amely erős antioxidáns hatással rendelkezik. Az antioxidánsok segítenek a szabad gyökök elleni védekezésben, és támogatják az immunrendszert. Hidratálás: a citromos víz jó módja annak, hogy hidratáltak maradjunk, különösen, ha kevesebb cukros italt és üdítőt fogyasztunk. A citrom íze frissítő, és serkentheti a víz fogyasztását. Emésztés támogatása: savanyú íze segíthet az emésztésben. A citromlé enyhíti az emésztési problémákat és serkentheti a gyomorsav termelését. Folsav és B-vitaminok: a citromban található folsav és B-vitaminok fontosak az idegrendszer egészségéhez és az energiatermeléshez. Bőrápolás: A citromlé alkalmazása a bőrön segíthet az akné és a bőrhibák csökkentésében, valamint segíthet a bőr tónusának javításában. Szervezet megtisztítása: sokan hiszik, hogy a citromlé támogatja a máj és a vesék működését, valamint segíthet a toxinok eltávolításában. Súlycsökkentés: a citromos víz fogyasztása segíthet a súlycsökkentésben, mivel segít a telítettség érzet kialakításában és a kalóriabevitel csökkentésében.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a citrom savas, és bizonyos esetekben például erősen roncsolhatja a fogzománcot, ezért csak óvatosan a citromfogyasztással! (Ha pedig savérzékeny vagy, esetleg gyomorproblémáid vannak, mindenképpen konzultálj orvosoddal vagy dietetikusoddal a citromfogyasztásról.)

Íme, a titok, hogyan tároljuk, hogyan áll el a citrom!

Ahhoz, hogy hosszan, akár egy hónapig is megtartsa állagát, tegyük a citromot egy légmentesen zárható – műanyag tetővel rendelkező – üvegtálba, engedjünk vizet rá, fedjük le, majd tároljuk a hűtőben felhasználásig. Leteszteltük ezt a módszert, és jelentjük, nekünk bevált. (Az augusztus 10-én vásárolt biocitromunkból már csak egy darab van, de most is úgy fest, mintha tegnap fizettünk volna érte az Aldiban.) Ami a lényeg, állaga, szaftossága ugyanúgy megmaradt, mint az elején.

A citromhéj megmentése

A citrom héja is sok édesség alapanyaga, ha jó minőségű, kezeletlen (bio) gyümölcsöt veszünk, a héját lereszelve is bátran használjuk. Ha a citromunk ki is száradt, a héját még akkor is tudjuk hasznosítani. A héj tartósításának számos módja lehetséges, és a kiválasztott módszer attól függ, hogy mire is szeretnénk később felhasználni.

Itt van még tipp a citromhéj tartósításának

Szárítás: A citromhéj szárítása egy egyszerű és hatékony módja a tartósításnak. Ehhez csak meg kell mosni a citromot (fontos, hogy kezeletlen legyen), majd reszeljük le a héját. A reszelt héjat helyezzük egy sütőpapírral bélelt sütőlemezre, és szárítsuk meg alacsony hőmérsékleten (kb. 50-60 Celsius fok) néhány órán keresztül. A szárított citromhéjat légmentesen lezárt üvegedényben vagy zacskóban tároljuk. Fagyasztás: A citromhéjat is lefagyaszthatjuk. Ehhez először mossuk meg a citromot, majd reszeljük le a héját. A reszelt héjat szórjuk egy jégkockatartóba, majd öntsünk rá hideg vizet, és fagyasszuk le. A fagyasztott citromhéj később könnyen hozzáférhető lesz. Citromhéj cukrozása: Egy másik lehetőség a citromhéj cukrozása. Ehhez vágjuk a citromhéjat vékony csíkokra vagy darabokra, majd tegyük egy serpenyőbe cukorral és kevés vízzel. Forraljuk fel, majd hagyjuk főni, amíg a cukor fel nem oldódik és a citromhéj lágy lesz. Ezt követően szűrjük le, majd szárítsuk meg a cukrozott citromhéjat a sütőben vagy a napfényen. A cukrozott citromhéjat légmentesen lezárt üvegedényben tároljuk. Citromhéj sóval vagy olajjal: A citromhéjat először mossuk meg és reszeljük le. Ezután tegyük a citromhéjat egy üvegedénybe, és fedjük le olajjal vagy tengeri sóval. Az olajos változatot hűtőszekrényben, a sóval tartósítottat pedig szobahőmérsékleten tároljuk.

Fontos, hogy a tartósított citromhéjat légmentesen lezárt tartályokban vagy zacskókban tároljuk, hogy megőrizzük a frissességüket és ízüket.

A turmixolás, majd a fagyasztás is remek módszer lehet

Következzék még egy szuper és egyszerű módszer, amivel szinte minden grammját hasznosíthatjuk a (bio)citromnak:

Tudtad? Ha már citrom, takaríthatsz is vele!

Apropó, nemcsak az ecettel lehet remekül nagytakarítani, de a citrom is kiváló tisztítószer lehet. Hogy hogyan dobjuk be a takarításhoz? Íme, ez a kis videó minden titkot elárul:

