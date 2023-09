Elárulta a tízezreket érő titkot a szakértő: ne hagyd, hogy pocsékba menjenek a terményeid!

Sokan, miután itt az ősz, nem tudnak mit kezdeni a rengeteg zöldséggel, gyümölccsel. Akinek kertje van, azok számára nem egyszer gondot okoz, hogyan is tárolja el, ha túl sok termett a sárgarépából vagy épp az almából. Rutinosabb kerttulajdonosok a nyár folyamán már szorgosan savanyítanak, befőznek, hogy a lehető legtöbb megtermelt finomság ne legyen az enyészeté. Ha rendelkezünk pincével vagy kamrával, egészen biztos, hogy a megfelelő raktározással rengeteg pénzt megtakaríthatunk, hogy az őszi, téli időszakban ne kelljen boltban megvásárolni a zöldségeket, gyümölcsöket. Ehhez viszont ismerni kell, mit és hogyan tegyünk el, épp úgy, ahogy egykor nagyszüleink is tették.

Az ősz a kertbarátok számára a termésbetakarítás, a raktározás időszaka is. Alapvető cél, hogy zöldségeinket, gyümölcseinket minél nagyobb tápértékben, eredeti állapotban és lehetőleg minél kevesebb veszteséggel megőrizzük. Nem mellesleg sokat spórolhatunk így ahelyett, hogy az ősz végén, télen drága pénzért a boltban vennénk meg őket. Vannak olyan lehetőségeink is, mint például a savanyítás vagy a befőzés – ezekről a HelloVidék korábban részletesen írt, viszont például a vermelés, mint téma, számunkra is új terep - ezért Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnök hívtuk segítségünkre.

Ahogy a Kósa Dániel a HelloVidéknek elmondta, a vermelés az, amikor egy száraz sötét hűvös helyen tároljuk terményeinket, viszont ehhez szükséges a megfelelő fajta választás, főleg a gyümölcsök tekintetében.

Vannak olyan alma és körte fajták, amelyeket akár 5 hónapig is tárolhatunk, ahogy ezt falun mondják „állásában jön meg az íze”. Ilyen almafajta például az Idared, Jonagold, Mutsu, Golden Delicious, körték között pedig Packham’s Triumph, Hardenpont, rövidebb tárolási idejűek a Bosc Kobak, Conference közül válogathatunk. Ezek a fajták jól tárolhatók, és nem vesztenek minőségükből, jellemzően ebben az időszakban áll be a sav-cukor arány, azaz a zamat. Ezeket a fajtákat akár hónapig is tárolhatjuk.

– közölte a szakember, aki azt is hozzátette, hogy tárolás közben azért ügyeljünk arra, hogy válogassuk át egy másfél hetente, hogy a rossz gyümölcsöket kiszedjük, evvel meggátolva, hogy hamar megromoljon a termés.

Az elfeledett praktika: a vermelés

A faluhelyen régen népszerű vermek, ahol kiválóan lehetett tárolni a különféle zöldségeket (főleg gyökérféléket), a modern otthonok térhódításával már rég kimentek a divatból, a döngölt földes pincék helyett pedig a mostaniak és az alagsorok már inkább betonpadlóval rendelkeznek, gyakran fűtik is őket.

Íme néhány tudnivaló, ha mégis visszatérnénk nagyszüleink praktikus hagyományaihoz:

A verem készítésére olyan területet válasszunk, ami nem fekszik túl mélyen, nem gyűlik fel a környékén a csapadék, és ahol biztosan nem jön fel a talajvíz.

Mielőtt jönnének a talajfagyok, ássunk egy nagyobb, mély gödröt védett helyen, lehetőség szerint a házunk közelében. A hosszát aszerint válasszuk meg, hogy mennyi terményt akarunk benne elraktározni. (A vermelőgödör ideális esetben 80-120 cm mély, 130-150 cm széles, 20-50m hosszúságú.)

Ha a vermeléshez nem használunk rétegező közeget, 20-30 cm vastag szalmatakarót tegyünk fedésnek, majd 20-30 cm vastag földréteget borítsunk rá. Ha a rétegezéses vermelés szimpatikusabb, rétegezzünk homokkal, porhanyós, laza földdel vagy tőzegkorpával. Bármit is használunk, mindenképp figyeljünk arra, hogy tiszta, csíramentes legyen!

A verem tetejét akár deszkákból is elkészíthetjük, a biztonság kedvéért néhány helyen alulról is megtámogathatjuk. A tetőt befedhetjük kátránypapírral és szalmával, vagy a tél beállta előtt földdel is szigetelhetjük.

Zöldségek esetében is vannak bevált módszerek, hogyan tároljuk őket

A burgonyát, vöröshagymát, káposztát hűvös sötét helyen tároljuk. Sárgarépa, zöldség esetében akár a földben is hagyhatjuk, s mindig frissen szedve tudjuk bevinni, fagy nem károsítja.

– mondta a kertészmérnök.

Apropó, mikor érdemes kiásni a krumplit? - Ahogy Kósa Dániel kérdésünkre elmondta, a burgonya betakarításának időpontja attól függ, hogy a szár mikor hal el, ugyanis ettől az időponttól számított 2-3 hét alatt szilárdul meg a burgonya héja. Tehát ha valaki szeretné előrébb hozni a burgonyaszedést, akkor lombtalanítással meg tudja sürgetni.

Az édesburgonya esetében fajtától, és időjárástól függően ültetéstől számított 3-4 hónap.

Természetesen végezhetünk próba szedést is, hogy lássuk milyen érettek a gumók, ezt a burgonyánál is elvégezhető. Lombtalanítást követően könnyen felszedhetők a gumók. Tárolásánál ügyeljünk a jó szellőzésre, tegyük rekeszekbe a gumókat ne zsúfoljuk. 10-15 fokon, magas páratartalom mellett tároljuk.

– mesélte a szakember.

Céklák esetében – tudtuk meg – ültetéstől számítva 90-100 nap alatt érnek be, ettől többet nem érdemes várni, mivel befásodik. A tavasszal vetett céklákat júliusban kellett felszedni, a másodvetés pedig még érik, de legkésőbb október végén november elején tegyük meg.

Még további tippek és trükkök:

Tök, sütőtök: tisztítsuk meg alaposan, hogy elkerüljük, hogy bármilyen gomba vagy baktérium kárt tegyen a termésekben! Hűvös helyen tartsuk, akár 6 hónapig is eláll, mondjuk a pincében, vagy a kamrában.

tisztítsuk meg alaposan, hogy elkerüljük, hogy bármilyen gomba vagy baktérium kárt tegyen a termésekben! Hűvös helyen tartsuk, akár 6 hónapig is eláll, mondjuk a pincében, vagy a kamrában. Karfiol, brokkoli, kelbimbó: vászontáskában vagy hálós zsákokban lógassuk fel őket a pincében, ahol a hőmérséklet nem esik fagypont alá. Legfeljebb egy hónapig tartanak ki.

vászontáskában vagy hálós zsákokban lógassuk fel őket a pincében, ahol a hőmérséklet nem esik fagypont alá. Legfeljebb egy hónapig tartanak ki. Káposzta: Minden káposztát egyenként érdemes becsomagolni, és egy polcra helyezni, hagyva néhány centimétert a fejek között. A legfontosabb, hogy ne hagyjuk a káposztát csomagolás nélkül a pincében, mert a szaga az egész pincét képes beteríteni.

Minden káposztát egyenként érdemes becsomagolni, és egy polcra helyezni, hagyva néhány centimétert a fejek között. A legfontosabb, hogy ne hagyjuk a káposztát csomagolás nélkül a pincében, mert a szaga az egész pincét képes beteríteni. Hagyma: Hálós zsákokban vagy nyitott kosárban tartsuk hűvös, száraz helyen, ami lehet pince vagy kamra is.

Hálós zsákokban vagy nyitott kosárban tartsuk hűvös, száraz helyen, ami lehet pince vagy kamra is. Póréhagyma: Szakemberek szerint érdemes egy vederben tárolni, amibe bele tudjuk állítani. Sokan tesznek a veder aljára egy kis nedves homokot is. 3-4 hónapig tárolhatjuk így.

Tippek a hüvelyesek és gabonafélék tárolására

A szárazbab, lencse, rizs és egyéb hüvelyesek, valamint gabonafélék hűvös és száraz helyen tárolandók. Tegyük őket légmentesen záródó üvegedényekbe vagy műanyag dobozokba, hogy megőrizzék az ízüket és a minőségüket. Ne feledkezzünk meg a dobozokra írt címkékről sem, hogy könnyen megtaláljuk a kívánt terményt. De a fagyasztás is mindig jól jöhet, ha van hely a mélyhűtőnkbe!

Szeretnél októberben is saját paradicsomot és paprikát enni?

Ha paradicsomot vagy paprikát szeretnénk hosszú ideig tárolni, válasszuk ki az éretlen, kemény darabokat. Tegyük őket egy papírzacskóba vagy dobozba, majd helyezzük hűvös és száraz helyre, például egy pincébe. Ezek a zöldségek alacsony hőmérsékleten érnek be lassan, és hosszabb ideig frissek maradnak.

Csalán és fűszernövények

A kertészeti szezon végeztével a friss zöldfűszereknek sem kell eltűnniük az étkezésekből. Az ősz remek időszak a friss fűszernövények szüretelésére és tárolására is. De lássuk csak, hogyan álljunk neki?

Az őszi fűszernövények szüreteléséhez válasszuk a reggelt vagy a kora délutánt, amikor a növényeknek a legnagyobb az íz- és illatkoncentrációja. Ne várjunk túl sokáig, mivel a hideg idő beköszöntével a növények elveszíthetik frissességüket és ízüket.

- közölte a szakember.

Ahogy Kósa Dániel elmondta, a fűszernövények esetében a levágásra is érdemes odafigyelni:

Használjunk éles ollót vagy metszőt, hogy a növényeket szakszerűen metsszük, és elkerüljük a sérüléseket. Az alapvető szabály az, hogy soha ne vágjunk többet egyharmadnál az adott növény leveleiből vagy ágacskáiból, hogy ne veszítse el a növény vitalitását. Másrészt azonnal távolítsuk el a levél- vagy ágcsúcsokról a földet vagy a szennyeződéseket. Mossuk meg a szüretelt fűszernövényeket hideg vízben, majd alaposan szárítsuk meg őket. Ügyeljünk arra, hogy ne használjunk vegyszereket vagy mosószermaradványokat.

Az őszi fűszernövényeket többféle módon is tárolhatjuk:

Fagyasztás: A friss fűszernövényeket, mint például petrezselyem, koriander vagy bazsalikom, könnyen eltárolhatjuk a fagyasztóban. Ez az egyik leghatékonyabb módja a fűszernövények tárolásának. Vágjuk apróra a szüretelt növényeket, és helyezzük őket jégkockatartókba vagy zacskókba. Öntsünk rá hideg vizet, majd fagyasszuk le. Később könnyen felhasználhatjuk az adagokat levesekhez és egyéb ételekhez.

A friss fűszernövényeket, mint például petrezselyem, koriander vagy bazsalikom, könnyen eltárolhatjuk a fagyasztóban. Ez az egyik leghatékonyabb módja a fűszernövények tárolásának. Vágjuk apróra a szüretelt növényeket, és helyezzük őket jégkockatartókba vagy zacskókba. Öntsünk rá hideg vizet, majd fagyasszuk le. Később könnyen felhasználhatjuk az adagokat levesekhez és egyéb ételekhez. Szárítás: Az őszi fűszernövényeket szárítókészülékben, sütőben vagy akár egy egyszerű papírtörlőre terítve is száríthatjuk. Azonban a szárítási folyamat során az íz és az illat némi veszteséget szenvedhet, tehát ezt vegyük figyelembe a felhasználás során.

Az őszi fűszernövényeket szárítókészülékben, sütőben vagy akár egy egyszerű papírtörlőre terítve is száríthatjuk. Azonban a szárítási folyamat során az íz és az illat némi veszteséget szenvedhet, tehát ezt vegyük figyelembe a felhasználás során. Olajba áztatás: Vágjuk fel a fűszernövényeket, és helyezzük egy üvegbe. Öntsünk rá jó minőségű olívaolajat, majd zárjuk le. Az olajban tárolt fűszernövények sokáig megőrzik az ízüket és aromájukat, és kiválóan használhatók salátákhoz vagy főzéshez.

Jó tanács még, hogy az őszi fűszernövényeket mindig címkézzük fel és dátumozzuk meg, hogy könnyen azonosíthassuk őket. Tároljuk őket sötét és száraz helyen, például egy szekrényben vagy kamrában, ahol nem érheti őket közvetlen napfény vagy páratartalom.

Mit tehet az, akinek nincs pincéje se kamrája?

Nagyszüleink idejében nem okozott gondot, hogy hogyan és hol tárolják a betakarítás utáni zöldségeket, gyümölcsöket. Mára viszont egyre kevesebb házhoz tartozik, pedig hatalmas előny, ha valaki rendelkezik legalább egy talpalatnyi pincével. Mit tehet az, akinek nincs külön tárolóhelyisége? Az a hűtőben tartja a gyümölcsöt, zöldséget, ahogy tudja. Vannak viszont ökölszabályok, amikre érdemes figyelni, ha csak a hűtőben tudunk tárolni!

Egy túlzsúfolt zöldségtartó a melegágya lehet a gyors penészedésnek, ezért fontos biztosítanunk, hogy zöldségeinket, gyümölcseinket tiszta, száraz helyen tároljuk, ahol bőven van tér. Az is fontos, hogy ne műanyag zacskóban tegyük el őket, hiszen az extra rétegek nem tesznek jót nekik. A salátaleveleknek jól jön egy olyan tároló, amiben egy kevés konyhai törlő felfogja az esetleges nedvességet. Sajnos a krumplihoz, répához hasonló gyökérzöldségeket viszont mindenképp a hűtőn kívül kell tárolni. Erre a legjobb megoldás, ha sötét, hűvös helyen tartjuk őket. Érdekel, mit hová, hány fokon és hogy tárolhatsz még? Összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet ezzel kapcsolatban is, hogy ne menjen kárba a drágán vásárolt zöldség és gyümölcs -de erről már itt olvashatsz többet.

Címlapkép: Getty Images