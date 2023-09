Meglepő eredményt hozott a kutatás: ezt keresik az autósok a hazai benzinkutaknál

A hazai autóvezetők 35 százalékának fontos, hogy minőségi kávét igyon, mikor megáll a benzinkútnál, derül ki az ORLEN autósok körében végzett felméréséből. A kávé világnapja alkalmából közzétett eredmények alapján a magyarok harmada szívesebben tankol olyan töltőállomáson, amely megfelelő színvonalú étkezési lehetőségeket nyújtó kávézóval is rendelkezik.

Az autósok általában több szempontot is figyelembe vesznek, amikor arról döntenek, hol álljanak meg tankolni: az ár mellett nagyon fontos például az üzemanyag minősége, de az ORLEN hazai kutatása alapján meghatározó tényező a kávé minősége is. A magyar autósok több mint harmada (36%) fontosnak tartja, hogy színvonalas kávézó is várja a benzinkutakon. A hazai járművezetők egy jelentős hányada számára a tankolás után elfogyasztott kávé tehát alapelvárás - nem csak a kávé világnapján. A kutatás szerint minden harmadik autóvezető (35%) a kúton kapható kávé minőségét is figyelembe veszi, mielőtt behajtana egy töltőállomásra.

A hazai autósokhoz hasonlóan az ORLEN számára is kiemelten fontos a minőségi kávé, a vállalat éppen ezért 2023 júliusában hazánkban is megnyitotta első Stop Cafe kávézóját. Azóta már az M1-es, M3-as és M7-es autópályák mellett is elérhető a Stop Cafe Európa-szerte népszerű étel- és italkínálata, amely minőségi, Fair-Trade® kávékkal teljes.

A kizárólag az ORLEN számára megalkotott keverékek között megtalálható egy kiváló minőségű Arabicából készült bio kávé és egy ízletes Espresso keverék, amelyben az Arabica és a Robusta is megjelenik. Idén és 2024. első felében az ORLEN folyamatosan építi ki a Stop Cafe koncepciót a magyarországi kutakon, így az autósok egyre több helyszínen találkozhatnak majd a különleges kávé- és szendvicskínálattal.

