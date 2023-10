Építkezés a környezettudatosság jegyében: az alternatív épületek jelenthetik a megoldást?

Az elmúlt években egyre többet lehet hallani arról, hogy hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a konténerházak, erről már mi is beszámoltunk. Ugyanakkor nem csak ez a típus hódít itthon, hanem van még a konténerházak mellett, modulház, tiny house és a többi. Zavarosak itthon az ezekről az épületekről szóló szabályzások, az önkormányzatok nincsenek oda ezekért az épületekért mégis nagy a népszerűségük, ennek okai pedig az elszálló ingatlan piaci árak és a magas alapanyag költségek is lehetnek, de kijelenthető az is, hogy az energiaárak is rátesznek egy lapáttal a dologra. Sőt, ha ez nem elég akkor az is a javukra írható, hogy környezetükre igen kicsi terhelést jelentenek.

Az alternatív épületek kategóriába több fajta házat is megkülönböztethetünk. Vannak konténerházak, melyek az utóbbi évek egyik slágere, de vannak mobilházak, tiny house-ok, modulházak, készházak, gyorsházak és négy évszakos házak is. A legnépszerűbb típusokról itt van egy kis ismertető: Konténerház – Fontos leszögezni, hogy jogi értelemben ilyen fogalom nem létezik, tehát a hatóságok számára értelmezhetetlen ez a megnevezés. Azonban a kereskedelmi szállítmányozásban használt konténerek átalakításával kialakított épületek gyűjtőneve ez. Az ebből készült épületek nagyon ritkán felelnek meg a családi házak körülményeinek, mivel az energetikai előírások teljesítése igencsak problémás esetükben.

– Fontos leszögezni, hogy jogi értelemben ilyen fogalom nem létezik, tehát a hatóságok számára értelmezhetetlen ez a megnevezés. Azonban a kereskedelmi szállítmányozásban használt konténerek átalakításával kialakított épületek gyűjtőneve ez. Az ebből készült épületek nagyon ritkán felelnek meg a családi házak körülményeinek, mivel az energetikai előírások teljesítése igencsak problémás esetükben. Mobilház – Ilyen fogalommal sem találkozhatunk a magyar jogszabályokban, de önmagában a szó guruló házat jelent. Ez az elnevezés egy önhordó utánfutó alvázra szerelt fa vagy fém szerkezetű épületet foglal magába. Ezek voltaképpen egy komolyabb lakókocsinak felelnek meg, annyi különbséggel, hogy szigetelt, nagyobb és komfortosabb.

– Ilyen fogalommal sem találkozhatunk a magyar jogszabályokban, de önmagában a szó guruló házat jelent. Ez az elnevezés egy önhordó utánfutó alvázra szerelt fa vagy fém szerkezetű épületet foglal magába. Ezek voltaképpen egy komolyabb lakókocsinak felelnek meg, annyi különbséggel, hogy szigetelt, nagyobb és komfortosabb. Tiny house – Ez annyiban különbözik a mobilházaktól, hogy kisebb. Autóval vontatható szerkezetre szerelik és ennek köszönhetően könnyű vele pozíciót váltani. Ezekről a házakról elmondható, hogy kis méretük ellenére roppant felszereltek, van bennük konyha, fürdő és háló is, sőt általában napelemmel vannak felszerelve és az esővizet is felhasználja, illetve vannak típusok, amik még a szennyvizet is újrahasznosítják. Ezen tulajdonságainak köszönhetően a tiny house-ok szinte alig terhelik környezetüket. Jó-jó, mire föl ez a trend? A legtöbb alternatív építésű ház gyárban készül, akárcsak az autók. Olyan szinten, hogy a modulházakat például falakkal, nyílászárókkal, gépészettel együtt akár kulcsra készen kiszállíthatják a megrendelés helyszínére. A legtöbb esetben ezek a házak talajcsavarra, betonpillérre vagy betonrácsra kerülnek elhelyezésre. Mivel minimális talajmunkát igényel a telepítés, így nem kell megzavarni a környezetet és a szomszédokat sem, hiszen a legtöbb esetben a telepítéstől számított egy héten belül használatba vehető az épület. Plusz pontnak számít az is, hogy nem szükséges, vagy csak nagyon kevés mértékben kell hitelt felvenni ezekre. Kis méretüknél fogva a rezsi is alacsony, vagy ha megújuló energiaforrást használ az épület, akkor nulla is lehet a rezsi számlánk. Sőt, amennyiben fennáll a család bővülésének az esélye, könnyen kiegészíthető a ház akkora térrel, hogy mindenki kényelmesen elférjen. A modulház nagyon jó lehetőség lehet arra is például, hogy egy fiatal a szülőktől külön, de akár ugyanazon a telken egy ház építésénél sokkal kisebb induló költséggel saját életet kezdjen, nem megterhelve a családi kasszát és nem kell elköteleződni a bankok felé sem feltétlenül. Továbbá adott esetben akár értékesíteni is lehet a ház egyes részeit, modulonként. Mik az érvek ellene, vagy mellette? Mint már volt róla szó, nagyon népszerűnek számítanak a készházak itthon. Ez azért is lehet, mert nagy előnyük az, hogy ipari termékek, ezáltal ellenőrzötten, minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával készülnek. Az árkalkulációjuk is pontos, szemben a hagyományos épületekkel, amelyek költsége kivitelezés közben igencsak megnőhet. A szigetelés kérdése is nagyon fontos a készházak esetében. Az épület tömege nem az egyedüli és nem is a legfontosabb tényező a hőszigetelés és hőmegtartás, hőtároló tömeg teljesítése érdekében. A faalapú anyagok például háromszor-négyszer magasabb fajhővel rendelkeznek, mint a tégla- vagy például a kőzet- és üveggyapot termékek. Tehát azonos aktív tömeg mellett többszöröse a fa- vagy kenderalapú anyagoknak, szigeteléseknek a hőtároló kapacitásuk, így sokkal jobban védenek a nyári átmelegedés ellen, és az ökológiai lábnyom tekintetében is verhetetlenek. A szakértő szerint a gondosan megtervezett, fa- vagy kenderalapú szigetelésekkel gyártott szerelt házak, készházak, modulházak hőtároló tömeg tekintetében jobban teljesítenek a hagyományosan falazott épületekkel vagy azon házakkal szemben, amelyek polisztirollal vagy kőzet- és üveggyapottal szigeteltek. A készházak átgondolt gépészettel, tájolással, szellőztetéssel, megújuló energiák felhasználásával nem csak rezsimentesek lehetnek, de a karbantartásukra sem lesz gond hosszú távon. Energetikai szempontból a készházak teljesen átgondoltak, minden csomópontot pontosan megvizsgálnak gyártás előtt. Címlapkép: Getty Images