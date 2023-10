Kiadták a figyelmeztetést: újabb megyében ütötte fel a fejét a sertéspestis

Egyre közelebb kerül az ország déli határához az afrikai sertéspestis, amelynek jelenlétét október közepén a Magyarországgal határos, horvátországi Eszék-Baranya megyében is igazolták a házisertés-állományokban.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint október közepén már Eszék-Baranya megyében is azonosították az afrikai sertéspestist. Mint írják, a magyar állategészségügyi hatóság továbbra is fenntartja a megerősített járványvédelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy minimalizálja a betegség behurcolásának kockázatát. Bár a nyári élénk turisztikai forgalom csökkent, a Horvátországba látogató magyar lakosság részéről továbbra is elengedhetetlen a fokozott óvatosság.

A Nébih kéri az érintett utazókat, hogy ne hozzanak Magyarországra sertés eredetű húskészítményeket és ügyeljenek arra is, hogy az élelmiszerhulladékot kizárólag a vadállománytól védett, megfelelően kialakított hulladékgyűjtőkbe dobják ki.

A romló járványhelyzet miatt fontos, hogy már a közepes kockázatú déli vármegyékben is betartsák a sertéstartók a kiemelt járványvédelmi intézkedéseket. Ebben a Nébih honlapjáról letölthető a Jó sertéstartási gyakorlat című dokumentum nyújt segítséget, amelyben egyebek mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy csak az állatok tulajdonosa vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló gazdasági udvarba, valamint, hogy az állatok gondozásakor arra a célra elkülönített munkaruhát és lábbelit kell használni.

Fontos tudni, hogy az afrikai sertéspestis megjelenése rendkívül komoly gazdasági kárt okoz. Az elmúlt évek kiemelkedő állategészségügyi sikere, hogy a magyar házisertés-állományt sikerült megvédeni a betegségtől, valamint a vadállományban is nagymértékben lelassult a vírus terjedésének üteme - olvasható a Nébih közleményében.

Címlapkép: Getty Images