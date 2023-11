Súlyos betegségekre kínálnak gyógymódot ezekben a terápiás házakban: egyre több van belőlük itthon

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek hazánkban az apiterápiás házak. Ennek megfelelően sorra nyílnak újabb és újabb ilyen komplexumok az országban. A siker kulcsa abban rejtőzhet, hogy a méhesházak rengeteg jótékony hatással lehetnek a szervezetünkre. Gyógyító hatással lehet többek között az immunrendszerre, a légzőszervi, az idegrendszeri elváltozásokra, de a migrénen és a stresszen is tud segíteni ez a természetes gyógymód. Na, de pontosan mi is ez, és hol lehet ezeket igénybe venni? Ennek kutattunk most utána.

A 2010-es évek közepe óta évről évre növekszik hazánkban az apiterápiás házak száma. Habár nem olyan nagy gyorsasággal mint külföldön, de itthon is fellelhető pár ilyen terápiás ház, jellemzően méhészetek gondozásában. Ezek közül a legnagyobb Székesfehérváron található, amit Antal István működtet, de van még Lesencefalun, amit Csali Tibor méhész visz, Vizsolyon egy Apiterápiás Központ és Vendégház található, Hajdúszoboszlón a Méhes ház, ahol propolisz szaunát vehetünk igénybe, Zalaszentgróton a Skapér méhészet gondozásában 2500 forintért/fő árban bérelhetünk egy órára helyet magunknak a terápiás házban, Kiskunmajsán az Ági méhészetben kapcsolódhatunk ki, Kisasszondon Juhász Zsolt méhészete várja a kikapcsolódni vágyókat, Kaposváron a város határában a Várkonyi Zsolt és családja által működtetett méhesházban pihenhetünk, Csákváron az Ódor méhészetben található apiterápiás ház, Hetvehelyen Kocsis Ernő nyitott méhészetében egy terápiás házat, Szarvason is van méhesház, és Pannonhalmán a helyi egyetemisták építették meg a legutóbbi apiterápiás házat.

Ármeghatározásban ködösek az információk, de a Vizsolyon található Apiterápiás Központba például több éjszakát is elidőzhetünk. Ezen a helyen két fő részére, két éjszaka, egy szobában 23 600 forintba kerül, de önmagában a többi településen található méhesházak árai 1500 és 3000 forint körül alakulhatnak, attól függ, hogy milyen hosszú ideig szeretnénk kezelés alá vetni magunkat, ugyanis lehet fél órás kezelésre is befizetni, de akár egy órásra is. Sőt a székesfehérvári esetében akár egy éjszakát is eltölthetünk amennyiben időnk és kedvünk engedi.

Honnan ered ez a gyógymód?

Az apiterápia szó, más néven méhterápiát jelent: méhészeti termékekkel való egészségmegőrzést és gyógyítást. Az elnevezés – apiterápia – egy magyar orvoshoz, Dr. Beck Bodoghoz köthető, ő használta először, a méh latin neve appis és a görög terápia szóból kitalált mozaik szóként. Eleinte kizárólag a méhcsípéssel való gyógyításra használták a kifejezést, később aztán magába foglalt mindenféle kaptárterméket, illetve az ezeket felhasználó gyógymódokat.

A mézgyógyításnak ősidőkre nyúlik vissza a története. Az apiterápia önmagában nem csak a méhes házakra utal. Ez egy gyógymód, mely a méhészeti termékek (méz, virágpor, propolisz, méhpempő, méhméreg) gyógyító célú felhasználását jelenti. Az említett méhek által előállított termékek koncentráltan tartalmazzák a növények hatóanyagait, a méhek anyagcsere termékeivel, speciális enzimjeivel és hormonjaival keverten. A propolisz például egy természetes antibiotikum: baktériumölő, fertőtlenítő, de alkalmas lehet a sebek gyógyítására is, a méhpempő hatása pedig rendkívül sokrétű. Erősít, táplál, regenerál és szembeszállhat a fertőzésekkel. A tiszta méhpempőnek erős immunerősítő hatása van. Természetes antibiotikum, akárcsak a propolisz. Ugyanakkor a sok jótékony hatású kaptártermék mellett, a kaptár levegője is gyógyító hatással lehet a szervezetre.

Terápiás házak

Az apiterápiás házak hatékonysága tudományosan nem bizonyított tény, csupán megalapozott tapasztalásoké. Lényegük abban rejlik, hogy a méhek által kibocsájtott, különleges összetételű kaptárlevegőt lélegezhetjük be, ami támogathatja test-lelki gyógyulásunkat. Ez a módszer elsődleges immunerősítő hatásán felül kezelheti a légzőszervi bajokat, az asztmát, a krónikus köhögést, és segíthet a légzőkapacitás növelésében. Továbbá kiváló hatással lehet a keringésre, és az idegrendszerre, gyógyíthatja a krónikus fejfájást, illetve az erős migrénes panaszok is kordában tarthatóak vele elméletileg, valamint az alvászavarokra, és a stresszre is jó lehet. A gyógyszerrel kezelt betegek esetében is roppant kedvezőek a tapasztalatok, hiszen a gyógyszerigények jelentősen, sőt esetenként töredékükre csökkentek, a beszámolók szerint. Arra azonban nincsen egyértelmű válasz, sem pedig tapasztalat, hogy a daganatos betegségekre is gyógyító hatással lenne. Íme pár eset, amikben az apiterápiás házak bizonyítottan segítségünkre lehetnek:

légúti betegségek: bronchitis, krupp, asztma, allergiás megbetegedés, más eredetű köhögés, hörgőgyulladás, dohánytüdő, emfizémia,

szív és érrendszeri betegségek, szívgyengeség, stroke utáni lábadozás, agyvérzésből származó bénulás,

depresszió, ízületi gyulladások, prosztata problémák,

továbbá fejlesztheti a gyerekek kognitív képességeit, és segíthetik őket a beszédfejlődésben.

Ezekben a házakban, akár egyedül, akár többen, családosan is eltölthetünk pár órát, ennyi idő is elég lehet arra, hogy lelkiállapotunk javuljon. Az apiterápiás házak alkalmazásában nincsen korhatár, gyerekektől a felnőttekig, bárki igénybe veheti ezt a szolgáltatást. A méheskezelés ideje alatt kényelmes nyugágyakon pihenhetünk, és lélegezhetjük be a gyógyító hatású kaptárlevegőt. Relaxációs, aláfestő zenére ne számítsunk, hiszen ezeknek a terápiás házaknak pont az a lényege, hogy a méhek dongását hallgatjuk. A méhterápiás házak a méhek aktív időszakában várják a kikapcsolódni vágyókat, azaz május és szeptember közötti időszakokban, ugyanakkor ezt a periódust erősen befolyásolja az időjárás is. A látogató nem kerül közvetlen kontaktusba a méhekkel, így csípés és allergiás reakció sem fordulhat elő.

Hogyan működik?

Három összetevőből áll össze maga a kezelés elméletben. Először a kaptárak levegője kerül hasznosításra, ekkor az édes, fűszeres illat a légzőszerveken keresztül bejut a szervezetbe, és kezdi el kifejteni jótékony hatását. Szó volt már a méhek dongásnak fontosságáról. Igen, a biorezonancia is fontos része a kezelésnek a beszámolók szerint. A beteg szervezetek rezgésszáma lecsökkenhet, a méheké ezzel szemben, pedig nagyon magas. A méhek a gyógyítás alatt a saját rezgésükkel megemelhetik a beteg szervezet rezgésszámát is, így az a rovarok segítségével helyreállhat. Az apiterápia alkalmával hőhatások is felhasználásra kerülnek. A méhesházakban a légtér 30℃, így tulajdonképp infraszaunaként működve fejti ki jótékony hatását, helyreállítva például a vérkeringést.

Címlapkép: Getty Images

