Ezekre figyelj oda, ha online rendelsz: nagyobb vagyon maradhat a zsebedben

A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag tovább nyomozott az Ecom Testvérek ügyében, akik több százezer forintért hirdetik a szinte biztos meggazdagodást ígérő tanfolyamukat. Mint írják, legutóbbi leleplező videójuk elég nagy port kavart, amit aztán a YouTube le is tiltott egy időre. Most a CashTag megtudta, milyen a pénzükkel kérkedő tesók családi háttere valójában, és megtalálták azt a terméket is, amely a webshop-biznisz egyik zászlóshajója. A témában felkeresték Kupecki Nórát, a fogyasztóvédelemért is felelős helyettes államtitkár a CashTag-nek elmondta, érdemes gyanakodva bújni a webshopokat, különösen most, amikor karácsonyi ajándékokat rendelünk.

Indul a karácsonyi vásárlási láz, és egyre többen intézik valamilyen webáruházon keresztül az ajándékvásárlást. Például a Magyar Posta nemrégiben közölte, hogy már november elején megkezdődött a karácsonyi ajándékrendelésekből adódó forgalomnövekedés, és az igazi szezon még csak most pénteken, a Black Friday akcióval indul be. Bár a szakértők idénre visszaesést jósoltak a webáruházaknak, az online rendelési kedv csökkenése mégsem tapasztalható. A Posta szerint jellemző viszont, hogy több, de kisebb értékű terméket vásárolunk a neten, egyre több ruhát is, ráadásul egyre gyakrabban külföldi webáruházakból. A GLS is arról számolt be, hogy 1 hónapja folyamatosan emelkedik a napi csomagforgalom, ami tovább fokozódik az ünnepi szezon közeledtével. Leszögezték: a december 21-én felvett belföldi csomagokat még karácsony előtt, december 22-én kézbesítik mind a házhoz szállítás, mind pedig automatás és csomagpontos csomagátvétel esetében is. De azért megjegyezték, hogy a karácsonyi ajándékok megrendelését nem érdemes az utolsó napokra hagyni annak érdekében, hogy a csomagok biztonságban megérkezzenek a karácsonyfa alá, mivel az online kereskedők leterheltsége miatt előfordulhat, hogy egy-egy rendelés összeállítása a megszokottnál több időt vesz igénybe. Mindenesetre akármennyire is kapkodunk, fordítsunk kellő figyelmet a kinézett ajándékot árusító webáruház feltérképezésére is. Ugyanis nem ritkák ebben az időszakban az átverések, megtévesztések. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag ezen a héten részben egy ilyen történetet leplezett le - és nem mellesleg tovább kutattunk az Ecom Testvérek után is. A teljes cikket a Pénzcentrum oldalán találjátok. Címlapkép: Getty Images